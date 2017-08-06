Как производители лекарств нам врут и получают сверхприбыли за наш счет

Исследование провели сотрудники Калифорнийской службы по борьбе с отравлениями (американский Роспотребнадзор) совместно с учеными местного университета. Выяснилось, что 14 лекарственных препаратов, которые были выпущены в 60-е годы ХХ века, до сих пор сохранили свою эффективность и не приобрели свойств, которые могут отрицательно сказаться на пациентах.

На первый взгляд, новость кажется шокирующей. Ведь обычно на упаковках таблеток и ампул указывается срок хранения, равняющийся максимум пять годам, после чего лекарства, согласно строгим канонам фармацевтической науки, надо утилизировать.

Однако врачам давно известно, что данная практика обоснована далеко не всегда. Доказательством служит не очень радостный опыт постсоветской медицины периода 90-х годов, когда просроченные лекарства нередко отправлялась из местных и зарубежных аптек в страдающие от недостатка финансирования больницы в виде бесплатной гуманитарной помощи, которая затем распространялась не только среди пациентов, находящихся на стационаре, но и среди обычных амбулаторных больных.

Впрочем доктора все же предостерегают от применения просроченных антибиотиков, так как их эффективность со временем может снижаться, а вот склонность к вызыванию аллергических реакций или микробной устойчивости, увы, сохраняется. Хотя для каждого конкретного препарата все равно необходимы исследования на этот счет, которые, судя по всему, производителями просто не проводятся. А зачем? Им же выгоднее убедить потребителей покупать как можно больше препаратов.

По сложившейся практике, аптеки купленные у них препараты назад не принимают — мало ли, вдруг те хранились дома в ненадлежащих условиях? Поэтому содержимое домашних аптечек с завидной регулярностью отправляется в мусорное ведро, чтобы затем пополниться новыми покупками из аптек.

Справедливости ради стоит отметить, что в создавшейся ситуации свою долю ответственности несут здесь и прямые потребители, предпочитая всегда все прогрессивное и эффективное. Гарантированный же эффект от любого лекарства наступает далеко не всегда; кроме того, лекарства могут вызывать и побочные эффекты. Вот фармацевтический бизнес и сочетает приятное с полезным (для себя, конечно), идя навстречу не всегда обоснованным пожеланиям пациентов и искусственно ограничивая допустимый срок хранения своей продукции. Чтобы в случае неэффективности препарата, которая может быть вызвана просто индивидуальными особенностями больного, оправдываться тем, что, дескать, невиноватые мы, таблетки совсем свежие, потерять эффективность не успели.

Данную ситуацию можно охарактеризовать фразой "ничего личного, только бизнес". Плохо лишь то, что подобный подход, если разобраться, имеет место не только в практике фармацевтических компаний. По сути, стимуляция потребителя покупать все больше новых товаров, не обращая внимания на уже купленные, является краеугольным камнем экономики нынешней цивилизации потребления.