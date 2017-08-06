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Что подтвердил рассказ И.Н. Острецова?

21:58. 6 августа 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
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Необычайно интересное выступление ядерщика И.Н. Острецова подтвердило одно предположение, с которым хотел бы поделиться. Ибо оно не просто прямо касается ближайшего будущего России, но и несёт явно благоприятный для неё характер.

Дело вот в чём. Не так давно в Сети была серия публикаций о захвате российской госкорпорацией „Росатом” контроля над мировой добычей урана, изгнание США с мирового рынка обогащения урана и т.п.

Добавим, что несмотря на всеобщее запустение после перестройки, на выезд миллионов наших учёных за рубеж, исследования в области атомной энергетики и смежных отраслях не только не прекратились, но вывели Россию на самые передовые, фактически – будущие монопольные позиции в мире.

А ведь, как все понимают, ничего просто так или само по себе не делается, тем более в такой чувствительной области, как ядерная физика и энергетика.

И вот в своём выступлении Игорь Николаевич подтвердил ещё один факт: сильную зависимость АЭС США от российского топлива. А такая зависимость относится к разряду стратегических: 20% по стране и до 40% на востоке Америки. Т.е. это уже не просто зависимость, а сильная уязвимость.

Ещё один довод в высказываемом предположении – будущее банкротство американской атомной корпорации „Вестингауз”.

Купившая её в начале 2006 г. Тошиба за 5,4 миллиарда долларов через 10 лет вынуждена была публично заявить о снижении стоимости этого своего филиала почти вполовину, на 2,3 млрд. долларов.

Характерно, что основные убытки и расторжения контрактов „Вестингауз”, этот некогда известный производитель винтовок, связаны именно с атомной отраслью.

Итак, предположение по итогам рассмотрения всех этих фактов и процессов, следующее:

Америка существование в качестве гегемона прекращает, однако диким, т.е. безсовестным американским людям, к тому же – малообразованным, оставлять управление атомной энергетикой категорически опасно.

И у США потихоньку отбирают рычаги этого управления.

Россия же… Она просто вынуждена укреплять степень своей устойчивости. А это означает, что благоприятные социальные перемены в нашей стране неизбежны. И они не за горами.

Потому что перехват контроля над атомной промышленности у США выгоден практически всем группам глобализаторов. И сам по себе факт того, что контролировать атомную энергетику в мире будет Россия, вовсе не означает автоматической победы Русского плана глобализации.

Последняя невозможна без повышения общей грамотности всего населения страны – ведь именно оно формирует качество социальной среды, которое может быть различным. Как соответствующим благоприятным изменениям в стране, так и конфликтующим с подобными намерениями.

Так что, дорогие товарищи, все – за парту!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Америка, будущее, глобализация, Россия, США, технологии, управление, яо
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