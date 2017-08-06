«Адмирал Кузнецов» приходил к Сирии воевать и выиграл эту войну

Выскажу необычную мысль.

Главная цель прихода «Адмирала Кузнецова» в Сирию была ЧИСТО ВОЕННОЙ.

По поводу целей высказывались три предположения:

1. Чтобы бомбить бармалеев.

2. Чтобы продемонстрировать миру, что у нас есть авианосец в рабочем состоянии.

3. Чтобы потренировать экипаж и летный состав в условиях близких к боевым.

Безусловно, всё это было среди целей, но были ли они главными? Хватило бы сочетания всех трех, чтобы решиться на этот поход? Не думаю.

1. Чтобы усилить бомбежки бармалеев, гораздо проще было бы отправить в Хмеймим всего одно звено Сушек.

2. Демонстрация была рискованным предприятием. Все же знают, что корабль имеет проблемы, что авиагруппа тоже имеет проблемы. Общественное мнение же воспринимает авианосец в качестве ударного инструмента, по сравнению с американским эталоном. Наш Кузнецов явно и многократно уступает в таком качестве, на нем в сущности и нет ударных самолетов. Чего тут демонстрировать? И в итоге критики мы получили порядочно.

3. Тренироваться ведь можно и в любом другом месте?

В 2016 году всюду поползли разные гнилые разговоры об уничтожении Хмеймима. О возможности такого. О необходимых силах и средствах. О последствиях. О выгодах.

Одновременно мегаактивно начала раскручиваться медийная кампания по убеждению общественного мнения Запада в абсолютной преступности российских действий в Сирии. Утверждалось, что российская авиация бомбит исключительно и умышленно мирных жителей, больницы, беременных детей-пенсионеров.

Это «жжжж» было неспроста. Вариант атаки на авиабазу с целью полного устранения России из Сирии рассматривался в качестве варианта.

Скажете, это абсолютно невероятно? – Не согласен.

Во-первых, из-за таких действий мировая ядерная война необязательно бы случилась. Да, могла. Да, очень вероятно, но не стопроцентно.

Быстрый смертельный удар, и не будет раскручивающегося маховика. Будет время на предъявление ультиматумов, переговоры, на принятие тяжелого и опасного решения. И всегда можно свалить на турок, своим объяснить, что русские спровоцировали или сами себя разбомбили.

Это всё вероятно.

Во-вторых, Клинтониха и неоконы – это бешеные животные. Логика, разумность, понимание последствий – это всё не про них. Эти бы смогли отдать такой приказ.

Такой приказ могли бы остановить только военные, которым бы пришлось это осуществлять. А практически единственная причина для отказа от выполнения приказа – это объяснение начальнику полной невозможности его исполнения по объективным причинам.

И теперь про эти объективные причины.

Технология атаки авиабазы Хмеймим силами альянса такова.

Первая волна должна состоять из крылатых ракет Томагавк с задачей подавления ПВО базы. Добиться этого возможно только путем перенасыщения этой ПВО, которая в состоянии противостоять этим ракетам, но в ограниченном количестве. Поэтому залп должен состоять из сотни ракет или даже больше.

Одновременно со стартом ракет в воздух должны подняться основные силы ударной авиации и ее истребительного сопровождения.

Небольшая часть ударной авиации может находиться в воздухе заранее, имитируя другую задачу. Эта группа должна нанести удар второй волны с помощью дальнобойных ракет воздух-земля и управляемых авиабомб. Целями будет добивание ПВО и попытка уничтожения самолетов на земле.

Также удары первой и второй волн должны будут повредить взлетную полосу, чтобы предотвратить взлеты истребителей.

Третья волна всеми средствами вплоть до свободно падающих бомб должна полностью уничтожить всю базу. Противостоять ей смогут попытаться лишь единичные случайно уцелевшие комплексы ПВО и немногочисленные успевшие взлететь истребители. Они будут уничтожены, а потери атакующим нанесут незначительные. За один час всё будет закончено.

Имеются ли в у американцев наличии силы и средства для осуществления такого удара? «В наличии» – это непосредственно в регионе или те, которые можно быстро и скрытно перебросить туда?

Да, имеются. Нужны лишь две подлодки типа Огайо и 50-60 самолетов.

А что изменяется в этом прекрасном плане с наличием у берегов Сирии российской авианосной эскадры?

Изменяется вообще всё. «Адмирал Кузнецов» несет истребители. Это именно истребители, а не универсальные ударные самолеты. Кузнецов там нужен из-за его истребителей. Кроме того, он имеет собственное ПВО, сопровождается кораблями с неплохим ПВО и с мощными ударными возможностями.

Первый удар крылатыми ракетами в таком случае сначала попадает под воздействие ПВО корабельной группировки.

Или Томагавки попробуют ее далеко обойти? С одной стороны, такой обход может быть вообще неосуществим, с другой стороны придется использовать территории Турции, Израиля… Без предупреждения и договоренности — это невозможно, согласие не гарантированно, утечка вполне вероятна. Вряд ли такой вариант возможен.

Итак, первая волна крылатых ракет понесет потери, российская эскадра нанесет свой удар по американскому флоту. И в воздух будут подняты истребители Кузнецова. Которые сорвут атаки авиацией, даже если Томагавки нанесут Хмеймиму тяжелый урон.

И что делать американцам? – А нужно планировать не один, а два удара: один по авиабазе, а другой – по флоту. Одновременно. И совершенно разными средствами, ведь Томагавки против кораблей бесполезны.

Может потребоваться иметь одну АУГ в Средиземном море и одну АУГ в Персидском заливе. Первую желательно усилить многоцелевыми подводными лодками. Также стоит увеличить наряд самолетов наземного базирования.

Удвоение количества целей потребует даже не удвоения атакующих сил, а учетверения их и количественно, и качественно. Таких сил у США и союзников, которых можно было бы заставить участвовать в таком опасном бизнесе, в регионе на тот момент не имелось. Сосредоточение их потребовало бы приличного времени и объяснения этого. И в итоге это все равно бы вышло за границы небольшой, эффективной и моментальной операции. Риски (уже непомерно большие) возрастали бы на порядок.

В итоге приход Кузнецова отправил такое развитие событий в разряд абсолютно невероятного из разряда теоретически возможного для них, из разряда опасности для нас.

Россия показала, что США и все их союзники и сателлиты НЕ ИМЕЮТ военного превосходства над нами в регионе. США не могут развязать непосредственно против нас ограниченный военный конфликт с мало-мальской надеждой на победу.

Поход «Кузнецова» в Сирию именно эту демонстрацию и имел главной целью. Это чисто военная цель, не рекламная, не декоративная, не тренировочная. Мы имели в море не массо-габаритный макет, а именно военную боеготовую силу, которая своим присутствием отбила желание планировать против нас какие-либо действия.

Поэтому количество вылетов с борта нашего авианосца самолетов с парой бомб не имеет никакого значения в оценке эффективности его применения. Хоть бы их и ни одного не было.

Задача была выполнена. Американские АУГ сидят на базах, политическая обстановка изменилась так, что такой угрозы пока нет. «Адмирал Кузнецов» идет домой. И в выполнении этой задачи в этом месте в это время он оказался вполне эффективен и полезен.

Не лишено логики.

Источник: nnm.me