В этот день, 5 августа в 1905 году родился Артем Микоян

Знаменитый советский авиаконструктор, глава конструкторского бюро «МиГ», генерал-полковник инженерно-технической службы, академик АН СССР – Артем Микоян является одним из родоначальников реактивной авиации в СССР. Благодаря своим выдающимся организаторским и конструкторским способностям он превратил свое КБ в главное истребительное КБ Советского Союза, а его самолеты и сегодня составляют основу боевой мощи ВВС России и других стран мира.

Артем Иванович Микоян родился (23 июля) 5 августа 1905 года в селе Санаин Тифлисской губернии (ныне – Туманянский район Армении), в бедной крестьянской семье. Он – брат Анастаса Микояна. В 1918 году его семья переехала в Тбилиси, там Артем учился в школе. В 1923 году он переехал к брату сначала в Ростов-на-Дону, где работал токарем в железнодорожной мастерской, а затем – в Москву и работал токарем на заводе «Динамо».

В 1928 году Микоян был призван в Красную Армию и в 1931 направлен на учебу в Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского. Здесь, совместно с однокурсниками, он создал свой первый самолет – «Октябренок», получивший высокую оценку Центрального аэроклуба. По окончании академии (1936) и получении звания «инженер-механик ВВС» Артем Иванович был направлен на работу на 1-й авиационный завод имени Осоавиахима в Москве, где он сначала был военным представителем, а в 1938 году стал начальником бюро по серийным истребителям в КБ Н.Н. Поликарпова, которое было переведено на этот завод.

Работая в постоянном контакте с Поликарповым, Микоян уже через год стал заместителем главного конструктора всего завода и возглавил группу конструкторов КБ-1 (приказ НКАП №401 от 8 декабря 1939 года – именно эта дата и считается днем образования ОКБ им. А.И. Микояна).

В 1940 году под руководством Микояна (совместно с М.И. Гуревичем) был создан самый скоростной серийный самолет-истребитель того времени – «МиГ-1», предназначенный для ведения воздушного боя на больших высотах, а затем и его модификация – «МиГ-3». Именно эти два типа самолета строились большой серией в первые годы Великой Отечественной войны и успешно применялись в боевых действиях, приняв на себя удар и всю тяжесть первых лет войны и хорошо зарекомендовав себя в системе ПВО страны.

Значительную роль в победе Советского Союза над фашистской Германией сыграли и другие самолеты конструктора, созданные в 1941-1945 годах в его КБ. Среди них такие истребители, отличающиеся высокими летно-техническими характеристиками, как – «МиГ-7», показавший максимальную скорость 690 км/ч, высотный самолет «И-224», достигший потолка 14 тысяч метров, «И-250» с комбинированной силовой установкой и другие.

После войны Артем Иванович работал над созданием скоростных и сверхзвуковых реактивных самолетов, многие из которых изготовлялись большими сериями и длительное время находились на вооружении советских ВВС – это самолеты «МиГ-9», «МиГ-15», «МиГ-17» (достигавший скорости звука), «МиГ-19» (первый серийный отечественный сверхзвуковой истребитель, на вооружении которого были управляемые ракеты класса «воздух – воздух»), «МиГ-21» (с треугольным крылом тонкого профиля и скоростью полёта, вдвое превышающей скорость звука).

В 1956 году Микоян был назначен генеральным конструктором КБ «МиГ», а последними самолетами, созданными под его руководством, стали – истребитель «МиГ-23», первый в СССР самолет с изменяемой в полете стреловидностью всего крыла, и истребитель-перехватчик «МиГ-25» со скоростью полета, в три раза превышающей скорость звука. Именно в этот период короткое слово «МиГ» прочно вошло в лексикон летчиков всего мира, а истребители этой марки воплощали в себе последние достижения авиационной науки и материаловедения.

Также стоит отметить, что на самолетах, созданных под руководством Микояна, установлено около шести десятков мировых рекордов. К тому же Артем Иванович создал не только замечательную технику, но и свою школу в самолетостроении, воспитав много высококвалифицированных конструкторов.

Заслуги великого конструктора были высоко оценены в СССР и за его пределами. Академик АН СССР, генерал-полковник инженерно-технической службы, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и шести Государственных премий – Микоян был награжден шестью орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями и другими наградами. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР в 1950-70-х годах.

Артем Иванович был очень общительным и гостеприимным человеком. Гибель Ю.Гагарина и В.Серегина в 1968 году, а позже и гибель его друга, генерала А.Кадомцева на «МиГ-25П» тяжело отразились на его здоровье.

Скончался Артем Иванович Микоян 9 декабря 1970 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Бронзовый бюст знаменитого авиаконструктора и мемориальный комплекс находятся в селе Санаин в Армении. В Москве на доме, в котором жил Микоян, установлена мемориальная доска. Его именем назван Московский машиностроительный завод.

Источник: nnm.me