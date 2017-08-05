Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

В этот день, 5 августа в 1905 году родился Артем Микоян

17:11. 5 августа 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

В этот день, 5 августа в 1905 году родился Артем Микоян

Знаменитый советский авиаконструктор, глава конструкторского бюро «МиГ», генерал-полковник инженерно-технической службы, академик АН СССР – Артем Микоян является одним из родоначальников реактивной авиации в СССР. Благодаря своим выдающимся организаторским и конструкторским способностям он превратил свое КБ в главное истребительное КБ Советского Союза, а его самолеты и сегодня составляют основу боевой мощи ВВС России и других стран мира.

Артем Иванович Микоян родился (23 июля) 5 августа 1905 года в селе Санаин Тифлисской губернии (ныне – Туманянский район Армении), в бедной крестьянской семье. Он – брат Анастаса Микояна. В 1918 году его семья переехала в Тбилиси, там Артем учился в школе. В 1923 году он переехал к брату сначала в Ростов-на-Дону, где работал токарем в железнодорожной мастерской, а затем – в Москву и работал токарем на заводе «Динамо».

В 1928 году Микоян был призван в Красную Армию и в 1931 направлен на учебу в Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского. Здесь, совместно с однокурсниками, он создал свой первый самолет – «Октябренок», получивший высокую оценку Центрального аэроклуба. По окончании академии (1936) и получении звания «инженер-механик ВВС» Артем Иванович был направлен на работу на 1-й авиационный завод имени Осоавиахима в Москве, где он сначала был военным представителем, а в 1938 году стал начальником бюро по серийным истребителям в КБ Н.Н. Поликарпова, которое было переведено на этот завод.

Работая в постоянном контакте с Поликарповым, Микоян уже через год стал заместителем главного конструктора всего завода и возглавил группу конструкторов КБ-1 (приказ НКАП №401 от 8 декабря 1939 года – именно эта дата и считается днем образования ОКБ им. А.И. Микояна).

В 1940 году под руководством Микояна (совместно с М.И. Гуревичем) был создан самый скоростной серийный самолет-истребитель того времени – «МиГ-1», предназначенный для ведения воздушного боя на больших высотах, а затем и его модификация – «МиГ-3». Именно эти два типа самолета строились большой серией в первые годы Великой Отечественной войны и успешно применялись в боевых действиях, приняв на себя удар и всю тяжесть первых лет войны и хорошо зарекомендовав себя в системе ПВО страны.

Значительную роль в победе Советского Союза над фашистской Германией сыграли и другие самолеты конструктора, созданные в 1941-1945 годах в его КБ. Среди них такие истребители, отличающиеся высокими летно-техническими характеристиками, как – «МиГ-7», показавший максимальную скорость 690 км/ч, высотный самолет «И-224», достигший потолка 14 тысяч метров, «И-250» с комбинированной силовой установкой и другие.

После войны Артем Иванович работал над созданием скоростных и сверхзвуковых реактивных самолетов, многие из которых изготовлялись большими сериями и длительное время находились на вооружении советских ВВС – это самолеты «МиГ-9», «МиГ-15», «МиГ-17» (достигавший скорости звука), «МиГ-19» (первый серийный отечественный сверхзвуковой истребитель, на вооружении которого были управляемые ракеты класса «воздух – воздух»), «МиГ-21» (с треугольным крылом тонкого профиля и скоростью полёта, вдвое превышающей скорость звука).

В 1956 году Микоян был назначен генеральным конструктором КБ «МиГ», а последними самолетами, созданными под его руководством, стали – истребитель «МиГ-23», первый в СССР самолет с изменяемой в полете стреловидностью всего крыла, и истребитель-перехватчик «МиГ-25» со скоростью полета, в три раза превышающей скорость звука. Именно в этот период короткое слово «МиГ» прочно вошло в лексикон летчиков всего мира, а истребители этой марки воплощали в себе последние достижения авиационной науки и материаловедения.

Также стоит отметить, что на самолетах, созданных под руководством Микояна, установлено около шести десятков мировых рекордов. К тому же Артем Иванович создал не только замечательную технику, но и свою школу в самолетостроении, воспитав много высококвалифицированных конструкторов.

Заслуги великого конструктора были высоко оценены в СССР и за его пределами. Академик АН СССР, генерал-полковник инженерно-технической службы, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и шести Государственных премий – Микоян был награжден шестью орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями и другими наградами. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР в 1950-70-х годах.

Артем Иванович был очень общительным и гостеприимным человеком. Гибель Ю.Гагарина и В.Серегина в 1968 году, а позже и гибель его друга, генерала А.Кадомцева на «МиГ-25П» тяжело отразились на его здоровье.

Скончался Артем Иванович Микоян 9 декабря 1970 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Бронзовый бюст знаменитого авиаконструктора и мемориальный комплекс находятся в селе Санаин в Армении. В Москве на доме, в котором жил Микоян, установлена мемориальная доска. Его именем назван Московский машиностроительный завод.

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Против молчания и лжи о фукусимской катастрофе
...при родах на западном побережье США. В ближайшие 2 года ... интервью, взятое 14 августа 2011 у Арто Лаури (Arto Lauri),... климата произойдёт за один день. В результате непременно последует...чернобыльской катастрофы, и поэтому этот район должен быть немедленно ...
Бэкграунд, выпуск-269 за 11 августа 2012
... Венецианской комиссии этот законопроект. И... даты как день крещения Руси... евро политиками. Род Лидди, бывший редактор... так называемой «арт-группе» Война,...Наконец - 9 августа разнервничавшийся министр иностранных ...всё каждый год обновляется, каждый год что-...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
... августа 1832 года. А торжественное открытие готового монумента состоялось в этот же день... Суханова, сына Семена. Трижды родившегося, дважды умершего. На 97-...искусство) — самостоятельное направление в оп-арте, нацеленное на изображение невозможных фигур...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... – потому что в этот день (или вечер) сторонники партии...Федерации. … В августе 2011 года был назначен заместителем ... Также образовалось определенного рода сотрудничество между криминальными ...Виталий, Удодов Александр, Артем Чайка, Сергей Матвиенко ...
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО Даниила Константинова. Это должен видеть каждый
...районном суде столицы в августе 2013 года началось рассмотрение дела ...же за компьютером. В этот день у его матери Галины ... «болотному делу», работал с арт-группой «Война» и Надеждой...» Валерий Соловей. Соловей родился в 1960 году (Илья Константинов — в...
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
... почиталась как небесная корова, родившая Солнце. Фактически она была ...благодаря особой игре светотеней в этот день, он увидел и запечатлел на...века опубликовала в парижском издательстве «Арто» Цинтия Файн. По сути,... майя вели с 13 августа 3114 года до н.э. (...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>