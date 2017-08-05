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Удивительные места на Земле, которые два раза в сутки меняются до неузнаваемости

20:22. 5 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Представьте себе, как огромные массы воды в морях, океанах и озерах, все время двигаются, то поднимаясь, то опускаясь. В чем же причина этого явления? Что влияет на приливы и отливы? Есть две основные причины: гравитационное притяжение, оказываемое на Землю Луной, и центробежная сила вращения Земли вокруг своей оси. Людей всегда привлекало это явление. То, что происходит, иногда просто поражает. На нашей планете есть удивительные места, которые исчезают во время прилива и появляются только тогда, когда вода уходит.

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Мон-Сен-Мишель (Нормандия, Франция)
Неприступный остров Мон-Сен-Мишель является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пешком сюда можно попасть только во время отлива, когда вода находится на минимальной отметке. А во время прилива остров можно посетить на лодке. Не оставляйте надолго машину поближе к удивительному месту: случается, что вода их смывает!


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Песчаная коса Манджуйод, Филиппины
В этом районе Филиппин есть только песок и море. Когда было принято решение о строительстве этих домов, был сделан правильный выбор – строить на сваях. Когда мэрия опомнилась — оказалось, что убрать дома можно только вплавь.

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Пассаж-дю-Гуа, Франция
Пассаж-дю-Гуа – дорога, которая соединяет остров Нуармутье с материком только во время отлива. Когда вода поднимается, проехать здесь невозможно.

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Пляж Кафедральных соборов, Испания
Это место еще называют кастильским пляжем или пляжем Святых вод. Это один из четырех самых красивых европейских пляжей. Здесь находятся огромные величественные скалы, которые похожи на соборы. Но когда прилив накрывает пляж — создается впечатление, что его никогда не существовало. По крайней мере, до тех пор, пока море вновь не отступит…

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Четыре всадника апокалипсиса, Великобритания
Скульптуры Джейсона Декейрса расположены вдоль Темзы. Их особенность заключается в том, что они указывают уровень повышения и понижения уровня реки. Их полностью видно во время отлива, а во время прилива они «плавают».

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Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: памятники, природа, путешествия, фото
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