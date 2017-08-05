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Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 августа 2017

09:36. 5 августа 2017 Просмотров - 252 Нет комментариев Опубликовал:

Идлиб захвачен «Аль-Каидой»: Террористы планируют стать «умеренной оппозицией»

Идлиб захвачен «Аль-Каидой»: Террористы планируют стать «умеренной оппозицией» | Русская весна

После захвата провинции Идлиб «Джебхат ан-Нусра» вынашивает планы стать «умеренной оппозицией».

Влияние сирийской «Аль-Каиды»* — группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известной сначала как, «Джебхат Фатх аш-Шам», и еще раньше, как «Джебхат ан-Нусра», в провинции Идлиб уже настолько велико, что у множества местных бандгрупп просто нет другого пути, кроме как присоединиться к ней.

Под контролем этой группировки находится большинство населенных пунктов одноименной провинции. Из ее представителей в городе Идлиб идет формирование так называемого «Исламского правительства», пока что выполняющего функции муниципальной администрации, но стремительно увеличивающего свои зону влияния и могущество. 

В настоящее время есть информация о том, что другие крупные, в том числе и протурецкие, группировки этого региона, также вступили в союзнические отношения с «Хайят Тахрир аш-Шам». Так с лидерами группировки «Сукур аш-Шам», ранее входившей в «Ахрар аш-Шам», на встрече в населенном пункте Эриха было подписано соглашение о сотрудничестве.

Более того, даже группировка, которая в своей программе имеет принципы, напрямую противоречащие целям к которым стремится «Джебхат ан-Нусра» также объединилась с ней. 3 августа в городе Джиср-эш-Шугуре туркестанская исламская группировка «Хэзб аль-Ислам ат-Туркестани» в ходе встречи представителей обеих группировок договорилась о временном объединении усилий с «Джабхат ан-Нусра». Вслед за этим появилась информация о прибытии в Идлиб военнослужащих вооруженных сил Турции для контроля и координации действий этих двух формирований. 

Это говорит о том, что процесс слияния и поглощения всех группировок региона под единым началом контролируется извне. В рамках этого процесса «Хайят Тахрир аш-Шам» активно ведет агитацию, направленную на объединение всех группировок и банд под собственным руководством.

Вторым этапом скорее всего будет очевидное переименование этого объединения. Сделать это необходимо для того, чтобы в глазах мировой общественности окончательно избавиться от дурной славы «Аль-Каиды» (сирийским крылом которой много лет и была  было проще позиционировать это сборище бандитов и террористов разных мастей как умеренную оппозицию. В качестве легализованной антиправительственной силы это пестрое объединение группировок сможет претендовать на участие в политическом процессе.

США бьют тревогу

В среду вечером США предупредили, что сирийские боевики, связанные с бывшим филиалом «Аль-Каиды», захватили подконтрольную «оппозиции» северо-западную провинцию Идлиб, получат тяжелые негативные последствия. Так как захват «Джебхат ан-Нусрой» сделает очень сложным убеждение России от возобновления бомбардировок, которые недавно прекратились.

В онлайн-письме на сайте государственного департамента США сазано, что недавнее наступление «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемое бывшим отрядом «Нусры» — «Аль-Каиды», укрепило власть этой группировки над провинцией и подвергли «будущее северной Сирии большой опасности».

«На севере Сирии была отмечена одна из самых больших трагедий», — заявил ответственный за политику госдепа в Сирии Майкл Ратни, который занимался секретными переговорами в Аммане с Москвой по поводу прекращения огня на юго-западе Сирии, объявленного президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет Reuters.

Сейчас «Джебхат ан-Нусре» жизненно необходимо получить статус умеренной оппозиции. Возможно для этого, проводимые на захваченной территории различные восстановительные работы, позиционируются как акции направленные на улучшение условий проживания местного населения. С той же целью, вероятно, «исламское правительство», позиционируется, как служба, выполняющая роль муниципалитета в захваченных городах и населенных пунктах.

Однако, все это не способно перечеркнуть террористическое прошлое. Для этого группировке необходимо воспользоваться лазейкой в международном законодательстве, основанной на формализме: расширить состав и сменить название.

Благодаря такому «ребрендингу», в случае, если какое-либо государство решит поддерживать такое объединение не тайно, а открыто, оно может не опасаться осуждений и обвинений в связях с террористами. Ведь поддержка будет оказываться не террористической «Джебхат ан-Нусры», а формально не запятнанной новой организации, считающейся умеренной. Кому это выгодно, пока можно только предполагать. 

К примеру, Турция раньше активно поддерживала «Ахрар аш-Шам», но сейчас почему-то не стала защищать своих младших товарищей от . В результате «Джабхат ан-Нусра»* завладела зоной влияния, некогда принадлежавшей «Ахрар аш-Шам», и сейчас не только поглощает ее отряды, но и перенимает ее горький опыт.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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США не видят Асада лидером Сирии после урегулирования конфликта

США не видят Асада лидером Сирии после урегулирования конфликта | Русская весна

США не видят президента Сирии Башара Асада в качестве лидера страны после урегулирования ситуации, сообщил на брифинге представитель президента США в коалиции против запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ Бретт Макгерк.

Макгерк пояснил, что в настоящее время идут несколько параллельных процессов в Сирии — борьба с ИГИЛ*, а также политическое урегулирование ситуации, в основе которого лежит женевский процесс. 

По его словам, после того, как произойдет деэскалация ситуации в Сирии, будет разработана конституция и проведены выборы при международном наблюдении, США «не видят Башара Асада, который бы держал под контролем Сирию из Дамаска».

Макгерк объяснил это тем, что, по оценке МВФ в настоящее время, реконструкция в Сирии обойдется более чем в 2 миллиарда долларов, и «международное сообщество не будет помогать в Сирии до тех пор, пока там нет заслуживающих доверия» властей.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Коалиция США проведет консультации с Россией по операции в Дейр-эз-Зоре

Коалиция США проведет консультации с Россией по операции в Дейр-эз-Зоре | Русская весна

Коалиция США по борьбе с «Исламским государством» проведет детальные консультации с РФ по операции в Дейр-эз-Зоре, сообщил на брифинге представитель президента США в коалиции против ИГИЛ Бретт Макгерк.

«Силы сирийской армии полны решимости разорвать осаду Дейр-эз-Зора», — отметил Макгерк на брифинге.

«Я думаю, что это достойное предположение, что со временем они, вероятно, добьются успеха в этой миссии, но насколько дальше они продвинутся, это то, что еще предстоит выяснить. Вот почему мы будем довольно подробно будем обсуждать с русскими (эту тему) с помощью военных каналов», — заявил он.

Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ИГИЛ перебрасывает из сирийской Ракки в подконтрольные районы провинции Дейр-эз-Зор мастерские и оборудование по производству боеприпасов.

Кроме того, как ранее сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник, жители осажденного сирийского города Дейр-эз-Зор в ближайшее время могут оказаться без питьевой воды из-за того, что боевики ИГИЛ* строят дамбу для перекрытия Евфрата.

По словам собеседника агентства, ООН и гуманитарные агентства должны обратить пристальное внимание на то, что происходит вокруг Дейр-эз-Зора.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Смертельные удары ВКС РФ: Уничтожены скопления боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

Смертельные удары ВКС РФ: Уничтожены скопления боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зор (ВИДЕО) | Русская весна

ВКС России продолжают интенсивно наносить удары по террористам в Сирии.

Российская авиация буквально устроила охоту на террористов в провинции Дейр эз-Зор.

На свежих кадрах показаны моменты уничтожения скопления боевиков и их техники в разных частях.

В третьем эпизоде ролика бомба попала точно в центр группы бандитов и их пикапов.

Сирийская военная авиация также не прекращает свою воздушную кампанию в провинции Дейр эз-Зор, нанося удары по позициям ИГИЛ.

Известно, что в минувшую среду, ВВС САР нанесли более 15 авиаударов в Дейр эз-Зоре, нацелившись на позиции террористов в районе Панорама.

Кроме того, вылетевшие с аэродрома в провинции Хомс истребители-бомбардировщики совершили авианалеты на позиции боевиков на горах Тардех и большом холме Талат Аллуш, расположенном к западу от города.

Быстрое продвижение Сирийской Арабской Армии к провинции Дейр эз-Зор с северного и западного направлений вынуждает террористов напрягать силы для удержания своих позиций, которые подвергаются опустошительным налетам ВКС России и ВВС САР.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Боевики начали наступление в северной Хаме



После захвата столицы провинции Идлиб, было лишь вопросом времени, когда "Ан-Нусра" и примкнувшие к ней группировки нанесут удар по САА. Еще позавчера они начали прощупывать оборону САА к западу от Алеппо напротив квартала Захраа.

Ну а сегодня они начали атаки в направлении Маана в Северной Хаме (восточная часть Эль-Латаминского выступа), примерно с тех же позиций, где закончилось весеннее сражение в Северной Хаме (когда обе стороны в ходе высокоинтенсивных действий понесли большие потери). Аль-Маасдар сообщал, что в авангарде наступления шли чеченские боевики. На вечер не сообщалось о каких-либо значимых оперативных успехах боевиков (ряд источников сообщил о первоначальных успехах джихадистов занявших несколько опорников САА, а затем об успешной контратаке по возвращению этих опорников), но как проправительственные источники, так и ресурсы поддерживающие боевиков отмечают, что бои носят наиболее интенсивных характер со времен окончания весенней битвы в Северной Хаме. Источники Хэзбаллы утверждают, что основные позиции армия удержала. Боевики также сообщают, что сирийская артиллерия уже второй день обрабатывает их позиции в районе Эль-Латамина, который является для них центром позиции, опираясь на который они ведут операции в Северной Хаме. Также повысилась интенсивность авиаударов.

Для "Ан-Нусры", которая договоров с Турцией, Сирией и Россией не заключала, нет никаких сдерживающих ограничителей, поэтому укрепив собственную власть и существенно ослабив протурецкую "Ахрар-аш-Шам", она не только существенно выросла в размерах и сплотила вокруг себя радикалов, но и создала предпосылки для активизации боевых действий на "идлибских" фронтах. Вероятным катализатором наступления стал упадок морального духа боевиков в Идлибе, которые помимо общего неблагоприятного для "зеленых" развития событий, в последние недели наблюдали за замирением Растанского котла, горного района на ливанской границе и переговорами по Восточной Гуте. В этом плане, активность в Северной Хаме, один из немногих оставшихся способов подбросить дровишек в затухающий костер войны против Асада. "Ан-Нусре" нужна военная победа, которая позволит поддержать моральных дух боевиков и сплотить их против общего врага, дабы снизить накал внутренней грызни.

Про угрозу удара боевиков в Северной Хаме писал еще пару недель назад http://colonelcassad.livejournal.com/3564170.html, так что хотелось бы надеяться, что подготовка боевиков к наступательным действиям не осталась не замеченной и они встретят надлежащий отпор. Вторая мясорубка в Северной Хаме за полгода САА сейчас стратегически не выгодна, потому как многие части задействованы в наступательных операциях в центральной и южной Сирии и вытягивание их обратно под Хаму, серьезно бы снизило темпы освобождения сирийской территории. Время "Ан-Нусры" конечно придет и через 1-2 года, большая часть ее нынешних командиров будет убита, как и значительная часть ее текущего личного состава, но на данный момент есть более приоритетные задачи.


Общая обстановка на севере и на востоке провинции Хама.

В долгосрочной же перспективе, зачистка Идлиба конечно необходима, что потребует как сосредоточения серьезных сил на фронте к западу от Алеппо и в Северной Хаме, фокусировку на этот район ВКС  РФ, а также серьезной дипломатической работы с Турцией, чтобы она как минимум закрыла границу для группировок связанных с "Ан-Нусрой", а как максимум – предприняла бы более решительные шаги в рамках своих обязательств по борьбе с "Ан-Нусрой", начиная с натравливания "Ахрар-аш-Шам" на "Ан-Нусру" и заканчивая ударами артиллерии и авиации по боевикам, с действиями турецких ССО в приграничных районах. Но как представляется, задачи продвижения к Дейр-эз-Зору и к сирийско-иранской границе с перспективой взятия Абу-Кемаля, стратегически более значимы на данный момент.

 Стоит отметить, что одновременно с развитием событий в Северной Хаме, САА ведет достаточно напряженные бои с Халифатом в Восточной Хаме, где обе стороны несут существенные потери, при этом САА пока не может достигнуть ключевых целей своих наступательных операций, которые она тут проводит с мая. Недавний визит Сухейла намекает на то, что операциям в направлении Акербата и у Саламии будет в ближайшие недели уделяться куда как больше внимания.
Ну а в Хаме ждем развития событий, так как сохранение сегодняшней интенсивности атак в течении 2-3 дней может показать серьезность намерений "Ан-Нусры". Ну а уже по ходу развития операций боевиков будет понятно – смогут ли они как в марте 2017 года создать для САА оперативные проблемы или же все ограничиться локальными тактическими операциями.

В качестве напоминания. Сражение в северной Хаме – конец марта – начало апреля.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Алеппо готовится к наступлению «Аль-Каиды», спецназ зачищает окраины (ФОТО, ВИДЕО)

Алеппо готовится к наступлению «Аль-Каиды», спецназ зачищает окраины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Армия Сирии готовится к масштабному наступлению боевиков «Аль-Каиды» на Алеппо.

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Прибытие более семи тысяч боевиков террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», «Аль-Каида»*) и членов их семей с границы Ливана и САР в провинцию Идлиб обострило и без того сложную ситуацию в данной зоне деэскалации. 

Усиление «Джебхат ан-Нусры»* в провинции создает реальную угрозу наступления боевиков на недавно освобожденный Алеппо. Правительство Сирии, реально оценив угрозу, предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности возвращающегося к мирной жизни города. 

Сирийская арабская армия продолжает перебрасывать дополнительные войска и технику на юго-западное направление. В частности, для освобождения населенного пункта Халаса (Хальса) выделен батальон из состава 147-го полка специального назначения, взятие которого позволит сирийским войскам установить контроль над границей зоны деэскалации и не допустить усиления отрядов террористов на юго-западном направлении.

Стоит так же отметить, что, пережив все ужасы войны, мирное население города оказывает армии большую помощь. Увеличилось число добровольцев, желающих вступить в отряды народной самообороны. Жители не отдадут мир и спокойствие города, которые так долго вырывали у террористов.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Алеппо готовится к наступлению «Аль-Каиды», спецназ зачищает окраины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Алеппо готовится к наступлению «Аль-Каиды», спецназ зачищает окраины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Коалиция США признала гибель более 600 мирных жителей в результате авиаударов в Сирии и Ираке

Коалиция США признала гибель более 600 мирных жителей в результате авиаударов в Сирии и Ираке | Русская весна

Международная коалиция под эгидой США сообщила о гибели 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке в период с августа 2014 года по июнь 2017 года.

Об этом говорится в докладе объединенного командования операции «Непоколебимая решимость».

Кроме того, проверяется информация о гибели еще 424 мирных жителей, к которым могли быть причастны силы коалиции.

Отметим, что в докладе за 30 апреля признается причастность к смерти 352 гражданских. 

В то же время, британская правозащитная организация Airwars, публикующая данные о числе вылетов авиации коалиции и нанесенных ракетно-бомбовых ударах, подсчитала, что жертвами налетов с начала кампании стали по меньшей мере 4734 мирных жителя в Сирии и Ираке.

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