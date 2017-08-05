Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 августа 2017

После захвата провинции Идлиб «Джебхат ан-Нусра» вынашивает планы стать «умеренной оппозицией».

Влияние сирийской «Аль-Каиды»* — группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известной сначала как, «Джебхат Фатх аш-Шам», и еще раньше, как «Джебхат ан-Нусра», в провинции Идлиб уже настолько велико, что у множества местных бандгрупп просто нет другого пути, кроме как присоединиться к ней.

Под контролем этой группировки находится большинство населенных пунктов одноименной провинции. Из ее представителей в городе Идлиб идет формирование так называемого «Исламского правительства», пока что выполняющего функции муниципальной администрации, но стремительно увеличивающего свои зону влияния и могущество.

В настоящее время есть информация о том, что другие крупные, в том числе и протурецкие, группировки этого региона, также вступили в союзнические отношения с «Хайят Тахрир аш-Шам». Так с лидерами группировки «Сукур аш-Шам», ранее входившей в «Ахрар аш-Шам», на встрече в населенном пункте Эриха было подписано соглашение о сотрудничестве.

Более того, даже группировка, которая в своей программе имеет принципы, напрямую противоречащие целям к которым стремится «Джебхат ан-Нусра» также объединилась с ней. 3 августа в городе Джиср-эш-Шугуре туркестанская исламская группировка «Хэзб аль-Ислам ат-Туркестани» в ходе встречи представителей обеих группировок договорилась о временном объединении усилий с «Джабхат ан-Нусра». Вслед за этим появилась информация о прибытии в Идлиб военнослужащих вооруженных сил Турции для контроля и координации действий этих двух формирований.

Это говорит о том, что процесс слияния и поглощения всех группировок региона под единым началом контролируется извне. В рамках этого процесса «Хайят Тахрир аш-Шам» активно ведет агитацию, направленную на объединение всех группировок и банд под собственным руководством.

Вторым этапом скорее всего будет очевидное переименование этого объединения. Сделать это необходимо для того, чтобы в глазах мировой общественности окончательно избавиться от дурной славы «Аль-Каиды» (сирийским крылом которой много лет и была было проще позиционировать это сборище бандитов и террористов разных мастей как умеренную оппозицию. В качестве легализованной антиправительственной силы это пестрое объединение группировок сможет претендовать на участие в политическом процессе.

США бьют тревогу

В среду вечером США предупредили, что сирийские боевики, связанные с бывшим филиалом «Аль-Каиды», захватили подконтрольную «оппозиции» северо-западную провинцию Идлиб, получат тяжелые негативные последствия. Так как захват «Джебхат ан-Нусрой» сделает очень сложным убеждение России от возобновления бомбардировок, которые недавно прекратились.

В онлайн-письме на сайте государственного департамента США сазано, что недавнее наступление «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемое бывшим отрядом «Нусры» — «Аль-Каиды», укрепило власть этой группировки над провинцией и подвергли «будущее северной Сирии большой опасности».

«На севере Сирии была отмечена одна из самых больших трагедий», — заявил ответственный за политику госдепа в Сирии Майкл Ратни, который занимался секретными переговорами в Аммане с Москвой по поводу прекращения огня на юго-западе Сирии, объявленного президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет Reuters.

Сейчас «Джебхат ан-Нусре» жизненно необходимо получить статус умеренной оппозиции. Возможно для этого, проводимые на захваченной территории различные восстановительные работы, позиционируются как акции направленные на улучшение условий проживания местного населения. С той же целью, вероятно, «исламское правительство», позиционируется, как служба, выполняющая роль муниципалитета в захваченных городах и населенных пунктах.

Однако, все это не способно перечеркнуть террористическое прошлое. Для этого группировке необходимо воспользоваться лазейкой в международном законодательстве, основанной на формализме: расширить состав и сменить название.

Благодаря такому «ребрендингу», в случае, если какое-либо государство решит поддерживать такое объединение не тайно, а открыто, оно может не опасаться осуждений и обвинений в связях с террористами. Ведь поддержка будет оказываться не террористической «Джебхат ан-Нусры», а формально не запятнанной новой организации, считающейся умеренной. Кому это выгодно, пока можно только предполагать.

К примеру, Турция раньше активно поддерживала «Ахрар аш-Шам», но сейчас почему-то не стала защищать своих младших товарищей от . В результате «Джабхат ан-Нусра»* завладела зоной влияния, некогда принадлежавшей «Ахрар аш-Шам», и сейчас не только поглощает ее отряды, но и перенимает ее горький опыт.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.