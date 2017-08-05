Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 августа 2017
- 04:30 Идлиб захвачен «Аль-Каидой»: Террористы планируют стать «умеренной оппозицией».
- 02:00 США не видят Асада лидером Сирии после урегулирования конфликта.
- 01:03 Коалиция США проведет консультации с Россией по операции в Дейр-эз-Зоре.
- 00:06 Смертельные удары ВКС РФ: Уничтожены скопления боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зор (ВИДЕО).
- Вчера 22:47 Боевики начали наступление в северной Хаме.
- Вчера 22:27 Алеппо готовится к наступлению «Аль-Каиды», спецназ зачищает окраины (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:35 Коалиция США признала гибель более 600 мирных жителей в результате авиаударов в Сирии и Ираке.
Идлиб захвачен «Аль-Каидой»: Террористы планируют стать «умеренной оппозицией»
После захвата провинции Идлиб «Джебхат ан-Нусра» вынашивает планы стать «умеренной оппозицией».
Влияние сирийской «Аль-Каиды»* — группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известной сначала как, «Джебхат Фатх аш-Шам», и еще раньше, как «Джебхат ан-Нусра», в провинции Идлиб уже настолько велико, что у множества местных бандгрупп просто нет другого пути, кроме как присоединиться к ней.
Под контролем этой группировки находится большинство населенных пунктов одноименной провинции. Из ее представителей в городе Идлиб идет формирование так называемого «Исламского правительства», пока что выполняющего функции муниципальной администрации, но стремительно увеличивающего свои зону влияния и могущество.
В настоящее время есть информация о том, что другие крупные, в том числе и протурецкие, группировки этого региона, также вступили в союзнические отношения с «Хайят Тахрир аш-Шам». Так с лидерами группировки «Сукур аш-Шам», ранее входившей в «Ахрар аш-Шам», на встрече в населенном пункте Эриха было подписано соглашение о сотрудничестве.
Более того, даже группировка, которая в своей программе имеет принципы, напрямую противоречащие целям к которым стремится «Джебхат ан-Нусра» также объединилась с ней. 3 августа в городе Джиср-эш-Шугуре туркестанская исламская группировка «Хэзб аль-Ислам ат-Туркестани» в ходе встречи представителей обеих группировок договорилась о временном объединении усилий с «Джабхат ан-Нусра». Вслед за этим появилась информация о прибытии в Идлиб военнослужащих вооруженных сил Турции для контроля и координации действий этих двух формирований.
Это говорит о том, что процесс слияния и поглощения всех группировок региона под единым началом контролируется извне. В рамках этого процесса «Хайят Тахрир аш-Шам» активно ведет агитацию, направленную на объединение всех группировок и банд под собственным руководством.
Вторым этапом скорее всего будет очевидное переименование этого объединения. Сделать это необходимо для того, чтобы в глазах мировой общественности окончательно избавиться от дурной славы «Аль-Каиды» (сирийским крылом которой много лет и была было проще позиционировать это сборище бандитов и террористов разных мастей как умеренную оппозицию. В качестве легализованной антиправительственной силы это пестрое объединение группировок сможет претендовать на участие в политическом процессе.
США бьют тревогу
В среду вечером США предупредили, что сирийские боевики, связанные с бывшим филиалом «Аль-Каиды», захватили подконтрольную «оппозиции» северо-западную провинцию Идлиб, получат тяжелые негативные последствия. Так как захват «Джебхат ан-Нусрой» сделает очень сложным убеждение России от возобновления бомбардировок, которые недавно прекратились.
В онлайн-письме на сайте государственного департамента США сазано, что недавнее наступление «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемое бывшим отрядом «Нусры» — «Аль-Каиды», укрепило власть этой группировки над провинцией и подвергли «будущее северной Сирии большой опасности».
«На севере Сирии была отмечена одна из самых больших трагедий», — заявил ответственный за политику госдепа в Сирии Майкл Ратни, который занимался секретными переговорами в Аммане с Москвой по поводу прекращения огня на юго-западе Сирии, объявленного президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет Reuters.
Сейчас «Джебхат ан-Нусре» жизненно необходимо получить статус умеренной оппозиции. Возможно для этого, проводимые на захваченной территории различные восстановительные работы, позиционируются как акции направленные на улучшение условий проживания местного населения. С той же целью, вероятно, «исламское правительство», позиционируется, как служба, выполняющая роль муниципалитета в захваченных городах и населенных пунктах.
Однако, все это не способно перечеркнуть террористическое прошлое. Для этого группировке необходимо воспользоваться лазейкой в международном законодательстве, основанной на формализме: расширить состав и сменить название.
Благодаря такому «ребрендингу», в случае, если какое-либо государство решит поддерживать такое объединение не тайно, а открыто, оно может не опасаться осуждений и обвинений в связях с террористами. Ведь поддержка будет оказываться не террористической «Джебхат ан-Нусры», а формально не запятнанной новой организации, считающейся умеренной. Кому это выгодно, пока можно только предполагать.
К примеру, Турция раньше активно поддерживала «Ахрар аш-Шам», но сейчас почему-то не стала защищать своих младших товарищей от . В результате «Джабхат ан-Нусра»* завладела зоной влияния, некогда принадлежавшей «Ахрар аш-Шам», и сейчас не только поглощает ее отряды, но и перенимает ее горький опыт.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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США не видят Асада лидером Сирии после урегулирования конфликта
США не видят президента Сирии Башара Асада в качестве лидера страны после урегулирования ситуации, сообщил на брифинге представитель президента США в коалиции против запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ Бретт Макгерк.
Макгерк пояснил, что в настоящее время идут несколько параллельных процессов в Сирии — борьба с ИГИЛ*, а также политическое урегулирование ситуации, в основе которого лежит женевский процесс.
По его словам, после того, как произойдет деэскалация ситуации в Сирии, будет разработана конституция и проведены выборы при международном наблюдении, США «не видят Башара Асада, который бы держал под контролем Сирию из Дамаска».
Макгерк объяснил это тем, что, по оценке МВФ в настоящее время, реконструкция в Сирии обойдется более чем в 2 миллиарда долларов, и «международное сообщество не будет помогать в Сирии до тех пор, пока там нет заслуживающих доверия» властей.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Коалиция США проведет консультации с Россией по операции в Дейр-эз-Зоре
Коалиция США по борьбе с «Исламским государством» проведет детальные консультации с РФ по операции в Дейр-эз-Зоре, сообщил на брифинге представитель президента США в коалиции против ИГИЛ Бретт Макгерк.
«Силы сирийской армии полны решимости разорвать осаду Дейр-эз-Зора», — отметил Макгерк на брифинге.
«Я думаю, что это достойное предположение, что со временем они, вероятно, добьются успеха в этой миссии, но насколько дальше они продвинутся, это то, что еще предстоит выяснить. Вот почему мы будем довольно подробно будем обсуждать с русскими (эту тему) с помощью военных каналов», — заявил он.
Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ИГИЛ перебрасывает из сирийской Ракки в подконтрольные районы провинции Дейр-эз-Зор мастерские и оборудование по производству боеприпасов.
Кроме того, как ранее сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник, жители осажденного сирийского города Дейр-эз-Зор в ближайшее время могут оказаться без питьевой воды из-за того, что боевики ИГИЛ* строят дамбу для перекрытия Евфрата.
По словам собеседника агентства, ООН и гуманитарные агентства должны обратить пристальное внимание на то, что происходит вокруг Дейр-эз-Зора.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Смертельные удары ВКС РФ: Уничтожены скопления боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зор (ВИДЕО)
ВКС России продолжают интенсивно наносить удары по террористам в Сирии.
Российская авиация буквально устроила охоту на террористов в провинции Дейр эз-Зор.
На свежих кадрах показаны моменты уничтожения скопления боевиков и их техники в разных частях.
В третьем эпизоде ролика бомба попала точно в центр группы бандитов и их пикапов.
Сирийская военная авиация также не прекращает свою воздушную кампанию в провинции Дейр эз-Зор, нанося удары по позициям ИГИЛ.
Известно, что в минувшую среду, ВВС САР нанесли более 15 авиаударов в Дейр эз-Зоре, нацелившись на позиции террористов в районе Панорама.
Кроме того, вылетевшие с аэродрома в провинции Хомс истребители-бомбардировщики совершили авианалеты на позиции боевиков на горах Тардех и большом холме Талат Аллуш, расположенном к западу от города.
Быстрое продвижение Сирийской Арабской Армии к провинции Дейр эз-Зор с северного и западного направлений вынуждает террористов напрягать силы для удержания своих позиций, которые подвергаются опустошительным налетам ВКС России и ВВС САР.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Боевики начали наступление в северной Хаме
После захвата столицы провинции Идлиб, было лишь вопросом времени, когда "Ан-Нусра" и примкнувшие к ней группировки нанесут удар по САА. Еще позавчера они начали прощупывать оборону САА к западу от Алеппо напротив квартала Захраа.
Ну а сегодня они начали атаки в направлении Маана в Северной Хаме (восточная часть Эль-Латаминского выступа), примерно с тех же позиций, где закончилось весеннее сражение в Северной Хаме (когда обе стороны в ходе высокоинтенсивных действий понесли большие потери). Аль-Маасдар сообщал, что в авангарде наступления шли чеченские боевики. На вечер не сообщалось о каких-либо значимых оперативных успехах боевиков (ряд источников сообщил о первоначальных успехах джихадистов занявших несколько опорников САА, а затем об успешной контратаке по возвращению этих опорников), но как проправительственные источники, так и ресурсы поддерживающие боевиков отмечают, что бои носят наиболее интенсивных характер со времен окончания весенней битвы в Северной Хаме. Источники Хэзбаллы утверждают, что основные позиции армия удержала. Боевики также сообщают, что сирийская артиллерия уже второй день обрабатывает их позиции в районе Эль-Латамина, который является для них центром позиции, опираясь на который они ведут операции в Северной Хаме. Также повысилась интенсивность авиаударов.
Для "Ан-Нусры", которая договоров с Турцией, Сирией и Россией не заключала, нет никаких сдерживающих ограничителей, поэтому укрепив собственную власть и существенно ослабив протурецкую "Ахрар-аш-Шам", она не только существенно выросла в размерах и сплотила вокруг себя радикалов, но и создала предпосылки для активизации боевых действий на "идлибских" фронтах. Вероятным катализатором наступления стал упадок морального духа боевиков в Идлибе, которые помимо общего неблагоприятного для "зеленых" развития событий, в последние недели наблюдали за замирением Растанского котла, горного района на ливанской границе и переговорами по Восточной Гуте. В этом плане, активность в Северной Хаме, один из немногих оставшихся способов подбросить дровишек в затухающий костер войны против Асада. "Ан-Нусре" нужна военная победа, которая позволит поддержать моральных дух боевиков и сплотить их против общего врага, дабы снизить накал внутренней грызни.
Про угрозу удара боевиков в Северной Хаме писал еще пару недель назад http://colonelcassad.livejournal.com/356
Общая обстановка на севере и на востоке провинции Хама.
В долгосрочной же перспективе, зачистка Идлиба конечно необходима, что потребует как сосредоточения серьезных сил на фронте к западу от Алеппо и в Северной Хаме, фокусировку на этот район ВКС РФ, а также серьезной дипломатической работы с Турцией, чтобы она как минимум закрыла границу для группировок связанных с "Ан-Нусрой", а как максимум – предприняла бы более решительные шаги в рамках своих обязательств по борьбе с "Ан-Нусрой", начиная с натравливания "Ахрар-аш-Шам" на "Ан-Нусру" и заканчивая ударами артиллерии и авиации по боевикам, с действиями турецких ССО в приграничных районах. Но как представляется, задачи продвижения к Дейр-эз-Зору и к сирийско-иранской границе с перспективой взятия Абу-Кемаля, стратегически более значимы на данный момент.
Стоит отметить, что одновременно с развитием событий в Северной Хаме, САА ведет достаточно напряженные бои с Халифатом в Восточной Хаме, где обе стороны несут существенные потери, при этом САА пока не может достигнуть ключевых целей своих наступательных операций, которые она тут проводит с мая. Недавний визит Сухейла намекает на то, что операциям в направлении Акербата и у Саламии будет в ближайшие недели уделяться куда как больше внимания.
Ну а в Хаме ждем развития событий, так как сохранение сегодняшней интенсивности атак в течении 2-3 дней может показать серьезность намерений "Ан-Нусры". Ну а уже по ходу развития операций боевиков будет понятно – смогут ли они как в марте 2017 года создать для САА оперативные проблемы или же все ограничиться локальными тактическими операциями.
В качестве напоминания. Сражение в северной Хаме – конец марта – начало апреля.
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Алеппо готовится к наступлению «Аль-Каиды», спецназ зачищает окраины (ФОТО, ВИДЕО)
Армия Сирии готовится к масштабному наступлению боевиков «Аль-Каиды» на Алеппо.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Прибытие более семи тысяч боевиков террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», «Аль-Каида»*) и членов их семей с границы Ливана и САР в провинцию Идлиб обострило и без того сложную ситуацию в данной зоне деэскалации.
Усиление «Джебхат ан-Нусры»* в провинции создает реальную угрозу наступления боевиков на недавно освобожденный Алеппо. Правительство Сирии, реально оценив угрозу, предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности возвращающегося к мирной жизни города.
Сирийская арабская армия продолжает перебрасывать дополнительные войска и технику на юго-западное направление. В частности, для освобождения населенного пункта Халаса (Хальса) выделен батальон из состава 147-го полка специального назначения, взятие которого позволит сирийским войскам установить контроль над границей зоны деэскалации и не допустить усиления отрядов террористов на юго-западном направлении.
Стоит так же отметить, что, пережив все ужасы войны, мирное население города оказывает армии большую помощь. Увеличилось число добровольцев, желающих вступить в отряды народной самообороны. Жители не отдадут мир и спокойствие города, которые так долго вырывали у террористов.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Коалиция США признала гибель более 600 мирных жителей в результате авиаударов в Сирии и Ираке
Международная коалиция под эгидой США сообщила о гибели 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке в период с августа 2014 года по июнь 2017 года.
Об этом говорится в докладе объединенного командования операции «Непоколебимая решимость».
Кроме того, проверяется информация о гибели еще 424 мирных жителей, к которым могли быть причастны силы коалиции.
Отметим, что в докладе за 30 апреля признается причастность к смерти 352 гражданских.
В то же время, британская правозащитная организация Airwars, публикующая данные о числе вылетов авиации коалиции и нанесенных ракетно-бомбовых ударах, подсчитала, что жертвами налетов с начала кампании стали по меньшей мере 4734 мирных жителя в Сирии и Ираке.
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