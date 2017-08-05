Сибирское чудо: отдых на природе и подводная охота

Как на отдыхе совместить приятное с полезным? Просто забыть о привычном комфорте. Недаром активный туризм в России становится все популярней, превращая заурядный отпуск в увлекательное путешествие на природу. Ведь смена деятельности и активный отдых способны «зарядить» нас на целый год. Желаете испытать собственные возможности? Забыть о повседневности?

Зачем летом просто валяться на пляже, поджариваясь на солнце, когда можно спуститься по горной реке, увидеть своими глазами красоты горных ущелий и водопадов, поохотиться под водой, устроить велопробег с друзьями или рвануть в тур на собачьих упряжках? Возможностей куча, главное, выбрать.

Фото: «Выходные с Хаски» - зимний тур на собачьих упряжках

Туризм в России развивается, хотя, конечно, еще есть нерешенные проблемы. Не все россияне могут отвыкнуть от турецких пляжей и египетских курортов, предпочитая греть тельце на заморском пляже, попивая коктейли. Неужели пассивный отдых, на память о котором останется лишь коллекция фоточек в альбоме, объединенных под общей темой «Я лежу на пляжу», интересней?

И не надоело? Неужели не хочется получить больше впечатлений от отпуска? Тем более, в России столько уникальных мест, о которых мы даже не знаем. На тот же Байкал приезжает больше китайцев, чем россиян. А ведь там наичистейшая вода, отличная подводная охота, красивейшая природа.

Да и в социально-экономическом аспекте такой выбор сыграет важную роль в жизни любого, в том числе и сибирского, региона. Приток туристов, как российских, так и иностранных, поможет создать новые рабочие места, что положительно скажется на уровне жизни населения и на улучшении платежного баланса страны, привлечет инвестиции в регион.

Не только отдохнуть, но и помочь в развитии культурного потенциала в отдельно взятом регионе, гармонизировать отношения между народами и народностями, населяющими Россию, стимулировать процесс внедрения новых информационных технологий и совершенствования медобслуживания. Так, наша Сибирь обладает мощнейшим туристическим потенциалом, базирующимся на уникальных ресурсах: историко-архитектурные и археологические памятники, сама ее природа.

Суровый край с интересной историей уже привлекает внимание иностранцев, желающих экстремально отдохнуть. Здесь получишь больше впечатлений, чем на Гоа или на Мальдивах. Ведь в каком мире все мы живем? Не просто в мире высоких технологий и комфорта, но в эпоху сильнейших стрессов, способных свести людей с ума. В данном случае отлично работает принцип «клин клином вышибают».

Экстремальная сибирская природа достаточно сурова и не каждому окажется по силам. Зато, какой антистрессовый эффект! Полагаю, стоит так отдохнуть, чтобы поправить здоровье и набраться свежих сил перед возвращением в уютный офис. Свежий воздух ведь не просто бодрит, но и нервы укрепляет.

Оценить ее уже успели многие россияне, особенно, рыбаки и любители охоты, в том числе и подводной. Здесь не место слабакам и нытикам. Отличная физическая форма и способность выжидать, затаив дыхание - станут залогом успеха. Так, подводная охота в холодных водах озера Байкал или на Енисее и взбодрит, и позволит поохотиться на пресноводных хищников (щук), поймать омулей или налимов с сигами.

Кто хоть раз пробовал копченого или соленого омуля, знает, о чем я говорю. Такой рыбки в центральной России не водится…

Да и сам президент не отказался в Сибири поохотиться. Правда, не на байкальских просторах, а в Туве. Подводная охота оказалась на редкость удачной: улов Путина – щучка килограмм на 20-ть.

Честно признаюсь, что завидую. Мой максимум – это окуньки, длиной не больше ладони. Этакая радость для кошки. А хочется чего-то большего…

Теперь вот думаю записаться в питерский дайвинг-клуб, чтобы, так сказать, по максимуму подготовиться к следующему лету. Кто знает, куда поеду отдыхать: на Байкал, в Крым или в Карелию? Снаряжение подкуплю, ружье подводное, друзей сагитирую да спортом займусь, чтобы дыхалка не подвела.

Ну, а как Вы отдохнули? Какие планы на следующее лето?