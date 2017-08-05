Россия-крепость

Источник: http://zavtra.ru/

Заговор олигархов и крупной чиновничьей знати против Путина весьма вероятен



Америка ужесточает санкции против России. Душка Трамп, приход которого в Белый дом вымаливали кремлёвцы, этот вероломный Трамп выламывает у России ещё одно ребро, и, видимо, не последнее. Сырьевые олигархи, которые лишаются рынков; банкиры, которых отрезают от американских кредитов; технократы, которых санкции выбрасывают с мировых рынков технологий, — все они в ужасе. У них дрожащие голоса, глаза полны слёз, Над их несметными состояниями, неправедно добытыми в России и помещёнными в американские банки, вложенными в зарубежную недвижимость, нависла угроза: их станут проверять, а возможно — и конфискуют. Как неутомимо и изощрённо они грабили Россию! Как ловко прятали награбленное в оффшорных зонах на банковских счетах! Всему этому приходит конец.

Может показаться, что новые американские санкции направлены на удушение целых отраслей российской экономики, на очищение мировых рынков от криминальных российских денег. Но это не так. Санкции направлены не против российских корпораций и банков, не против отдельных олигархов и вороватых чиновников. Эти санкции направлены персонально против Путина. Цель — сделать президента ненавистным для его ближайшего окружения, для той части российской экономической элиты, которая после возвращения Крыма в Россию рассматривает Путина как главного виновника своих затруднений. Санкции должны питать ненавистью сердца российских магнатов, которые видят в Путине своего заклятого врага.

Заговор олигархов и крупной чиновничьей знати против Путина весьма вероятен. Среда, питающая подобный заговор, разрастается. И быть может, чуткое ухо слышит, как в ночных коридорах дворцов уже звучат осторожные шаги заговорщиков.

История российской власти богата примерами, когда раздражённое окружение царя или вождя устраняло его. И этим пользовались враждебные России державы. Императора Петра III отлучила от власти, а потом и убила его ближайшая знать, среди которой был и самый близкий и дорогой ему человек — жена Екатерина. Императора Павла I жестоко и беспощадно в ночи петербургского Инженерного замка забило насмерть его аристократическое окружение с молчаливого попустительства его милого сына Александра. Последнего царя, Николая II, лишило власти его окружение. То были и думские депутаты, и генералитет, и представители императорского дома, и члены Синода — все те, кто ещё недавно боготворили восходящего на престол царя. Это они, вытребовав на станции Дно отречение у царя, передали Николая II в руки Юровского, который в подвале Ипатьевского дома расстрелял венценосную семью.

Сталина, как свидетельствуют источники и утверждают историки, устранило его ближайшее окружение, боясь продолжения репрессий. Хрущёва, как соринку из глаза, удалили его соратники — те, кто ещё недавно, произнося имя Хрущёва, непременно добавляли: «Наш дорогой Никита Сергеевич». Горбачёва сдали сначала близкие ему «гэкачеписты», а потом и Ельцин.

Проблема заговора в ближайшем окружении лидера актуальна для России. Американские санкции — это часть технологии, направленной на устранение Путина.

Как предотвратить этот возможный заговор? Насколько увеличить численность Национальной гвардии? Как реформировать ФСБ, Генеральную прокуратуру, и Следственный комитет? Турок Эрдоган предотвратил возможность государственного переворота, разгромив заговорщицкое гнездовье турецкой армии. Лишь разгром российских олигархов, резкое уменьшение их роли в экономической жизни страны явится превентивным ударом по заговорщикам в той фазе заговора, когда он ещё не созрел, не достиг молочно-восковой спелости. Только развитие — долгожданное, но трагически отсутствующее, — может стать ответом на санкции, восполнить недостающий ассортимент технологий. Замороженные в американских облигациях деньги будут направлены на развитие дорог, заводов, больниц и университетов. Вкрадчивые шаги заговорщиков не будут заглушены рёвом звездолёта, улетающего на Марс. В этом — ответ на американские санкции, а не в аресте загородной виллы американского посла или высылке десятка никчёмных американских дипломатов. И не в бессмысленных ток-шоу, на которых яростные депутаты перед тем, как отправиться на тёплые моря, клянут вероломного Трампа.

Россию демонизируют, преподносят всему миру как источник вселенского зла, как планетарную отраву, как опухоль, которую нужно вырезать и удалить из человечества. Сначала «Россия — источник мирового зла», а потом её можно бомбить.

В мировой симфонии русофобов у Польши — особая роль, особая метафизическая ненависть к России. Сегодня поляки начинают сносить памятники советским воинам, павшим за освобождение Польши. Польские иезуиты, польские католические мистики прекрасно понимают, что для сегодняшней России идея Победы, идея мученической жертвы, которую Россия принесла для спасения собственного государства и народов всего мира, — это источник духовного существования прошлых, сегодняшних и завтрашних русских поколений. Удар в Победу — это удар в самое ядро российской государственности, в сакральный центр, где живёт бессмертная русская мечта. Это удар не по заводам, не по банкам, не по воровским состояниям олигархов — это удар в сокровенную кладовую русской истории, которая во все века умножается высшими райскими смыслами, смыслами, которые соединяют Россию с небесами, питают Россию энергиями бессмертия.

Ответом на этот метафизический акт агрессии должно стать ясное понимание: Польша — враг и оружие врага. Польша, приближенная к границам России, исполненная вековечной русофобией, является стенобитной машиной, которой Запад долбит кремлёвские стены. Так превратим же Россию в крепость — неприступную, без проломов и открытых врат, с глухой стеной, где только бойницы.

Они хотят причинить нам метафизические страдания, уничтожая памятники павшим за Краков и Варшаву? Пусть получат ответное страдание — увидят, как ветшает, разрушается бесхозный памятник Катыни. Этот расстрел в Катыни, который антисоветчики Горбачёв и Ельцин приписали Советам, повесив ещё одну непосильную ношу вины России перед всем остальным человечеством, вся эта катынская история должна быть пересмотрена, выслушаны аргументы тех исследователей, которые доказывают, что поляков расстреляли немецкие фашисты. Пусть поляки почувствуют ту же самую боль, которую испытываем мы, видя как от взрывов и кувалд рушатся дорогие нам монументы.

Ошибаются те из наших политиков, кто предлагает перенести эти памятники на нашу русскую территорию и тем самым их спасти. Памятники и надгробия — это не бетон и не бронза. Они одухотворены, в них начинают жить души тех, над чьими могилами они возведены. Памятники, как живые деревья, уходят в глубину могил и там сочетаются с теми, кто погиб за священную Победу. Памятники нельзя спилить и перенести на другое место, как нельзя спилить и перенести деревья в надежде, что они станут жить на новой земле.

Главный враг сегодняшней России — не Госдеп и не польский сейм. Это олигархический капитал, который ради своего преуспевания готов отдать Крым Украине, кинуть Донбасс под ноги киевских карателей, устранить президента Путина, передать американцам российский ракетно-ядерный щит, сделав из России этнографический заповедник, где десяток девиц в кокошниках и лихих парней в красных рубахах навыпуск танцуют «Кадриль» на потеху новым хозяевам русских нефтяных полей, железных и медных рудников. На потеху хозяевам русского Байкала и Георгиевского зала Кремля, где беломраморные плиты с именами гвардейских полков, батарей и экипажей будут плакать, источая слёзы павших русских героев.

Александр Проханов

Источник: nstarikov.ru