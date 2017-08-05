Разведопрос: Игорь Пыхалов о Прибалтике до начала Великой Отечественной

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Хронометраж:

2:15 – Многие государства испытывали временные трудности, даже теряли территории

4:05 – Про мышление наших либералов

6:05 – Из истории Литвы

13:01 – О части Прибалтики, где жили предки нынешних латышей и эстонцев

20:59 – Шведы хотели сделать Балтийское море внутренним шведским морем

23:17 – После Северной войны Речь Посполитая оказалась крайне ослабленной

25:01 – О политике Российского государства в отношении Прибалтики

31:43 – Что произошло, когда началась Первая мировая война

35:33 – Довольно много представителей прибалтийских народов оказались на стороне большевиков

38:31 – Латышские полки были и у Колчака

43:20 – Договора, заключенные советской стороной с прибалтийскими республиками

47:01 – Советско-Польская война

52:19 – Мятеж генерала Желиговского

57:12 – Литовцы вводят войска в Мемель

1:00:09 – Докладная записка Котовского

1:03:44 – Военные перевороты в странах Прибалтики

1:08:37 – Пакт Молотова-Риббентропа

1:13:13 – Предложение Советского Союза странам Прибалтики

1:16:01 – Советский Союз предъявляет ультиматумы странам Прибалтики

1:18:58 – Что доносили английские дипломаты, что писали британские газеты

1:23:35 – О милой привычке США

1:24:50 – Если для нас правильно и выгодно, то все было сделано правильно



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com