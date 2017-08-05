Разведопрос: Игорь Пыхалов о Прибалтике до начала Великой Отечественной
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Хронометраж:
2:15 – Многие государства испытывали временные трудности, даже теряли территории
4:05 – Про мышление наших либералов
6:05 – Из истории Литвы
13:01 – О части Прибалтики, где жили предки нынешних латышей и эстонцев
20:59 – Шведы хотели сделать Балтийское море внутренним шведским морем
23:17 – После Северной войны Речь Посполитая оказалась крайне ослабленной
25:01 – О политике Российского государства в отношении Прибалтики
31:43 – Что произошло, когда началась Первая мировая война
35:33 – Довольно много представителей прибалтийских народов оказались на стороне большевиков
38:31 – Латышские полки были и у Колчака
43:20 – Договора, заключенные советской стороной с прибалтийскими республиками
47:01 – Советско-Польская война
52:19 – Мятеж генерала Желиговского
57:12 – Литовцы вводят войска в Мемель
1:00:09 – Докладная записка Котовского
1:03:44 – Военные перевороты в странах Прибалтики
1:08:37 – Пакт Молотова-Риббентропа
1:13:13 – Предложение Советского Союза странам Прибалтики
1:16:01 – Советский Союз предъявляет ультиматумы странам Прибалтики
1:18:58 – Что доносили английские дипломаты, что писали британские газеты
1:23:35 – О милой привычке США
1:24:50 – Если для нас правильно и выгодно, то все было сделано правильно
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com