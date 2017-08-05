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посольство США в России, подвиг и предательство.

09:51. 5 августа 2017 Просмотров - 90 Один комментарий Опубликовал:

В связи с событиями о выселении дипломатических работников США вспомнилась история связанная с "новым" посольством США в Москве 1975 года.

посольство США в России, подвиг и предательство.

Новый скандал разразился в 1975 году, когда сотрудники американского посольства обратили внимание на непонятные сбои в работе электронных устройств.
Возникло подозрение, что русские в целях сбора информации просвечивают здание на Новинском бульваре какими-то лучами. Слухи усилились после того, как посол Уолтер Стессел на следующий год скончался от лейкемии.
Дальнейшие действия КГБ заставляют предполагать, что неизвестных мировой науке лучей все же не существует, поскольку в 1980-х годах советская разведка пошла традиционным путем: попыталась начинить строившийся новый корпус посольства подслушивающими устройствами, причем в таком количестве, что здание, по оценкам экспертов, "представляло собой один гигантский микрофон".
Крошечные "жучки", созданные в секретных лабораториях под руководством выдающегося специалиста Вячеслава Асташина, и вживленные в стеновые панели, имитировали частицы мусора, попавшие в бетон.

посольство США в России, подвиг и предательство.

Предательство

Предательство москва, посольство, разведка
Здание Посольства США (новое здание) со стороны Б.Девятинского переулка.
Американцы обнаружили аппаратуру в 1987 году, когда стройка практически завершилась. Сенатская комиссия не пришла к решению: с одной стороны, было ясно, что единственный выход — снести здание, с другой стороны, речь шла о деньгах налогоплательщиков.
5 декабря 1991 года первый и последний председатель Межреспубликанской службы безопасности СССР (бывший КГБ) Вадим Бакатин на приеме в американском посольстве передал послу Роберту Страуссу схему "жучков"
По его словам, это был символический жест, поскольку о наличии подслушивающих устройств американцы и без того знали и заселяться в здание не собирались,
Ветераны КГБ утверждали, что американцы все же получили новую для них ценную информацию и требовали судить Бакатина, хотя он передал документ с письменного согласия обоих действовавших на тот момент президентов, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.
Ознакомившись с материалами, хозяева посольства решили демонтировать здание и возвести на его месте новое.

Не схема а схемище!

посольство США в России, подвиг и предательство.

Впрочем, схема — сказано слишком мягко. Это был целый пакет совершенно секретной документации (не менее 70 листов) о системе прослушивающих устройств и о том, как эти устройства работают. Говорят, Страусс от такой душевной щедрости российского министра долгое время стоял, разинув рот.
Конечно, после серии демаршей с односторонним сокращением ракет и прочими уступками янки уже ничему не удивлялись. Однако чтобы руководитель службы безопасности одного государства передавал, словно шпион, секретные документы представителю другого государства — такого в истории тайных войн и дипломатии ещё не бывало.
Сам Бакатин впоследствии пытался оправдать своё предательство тем, что схема прослушки, мол, давно устарела и американцы, дескать, сами её вычислили. Поэтому акт передачи технической документации не нанёс никакого ущерба безопасности России и его можно рассматривать как выражение доброй воли и стремление к обоюдовыгодному сотрудничеству.
Кто-то, может, и поверил в эту ерунду, но только не специалисты. Во-первых, никакого обоюдовыгодного сотрудничества после этого акта доброй воли не последовало: американцы своих секретов не выдали и выдавать не собираются. А во-вторых, система прослушки американского посольства в Москве была настолько совершенна, что американцам понадобился бы не один десяток лет, чтобы полностью вычислить всю схему и понять смысл её работы. Поэтому подарок Бакатина все нормальные соотечественники расценили как беспрецедентное по своему масштабу и цинизму предательство своей страны.

посольство США в России, подвиг и предательство.

А теперь несколько слов о самой прослушке. Если кто-то думает, что в стены посольского здания умельцы из КГБ понатыкали «жучков», то глубоко ошибается. В том-то и дело, что никаких «жучков» нигде никто не тыкал. Суть этой уникальной системы заключалась в том, что роль прослушивающего устройства исполняли сами материалы и конструкции, из которых строилось новое здание американской дипломатической миссии.
Поэтому вычислить, откуда именно из посольского здания утекает секретная информация, было в принципе почти невозможно. Для этого понадобилось бы разбирать всё здание вплоть до несущих стен и перекрытий.
Один из авторов и разработчиков этой уникальной прослушивающей системы — майор КГБ Вячеслав Асташин. В конце 1970-х годов этот талантливый изобретатель возглавлял отдел в Конструкторском бюро специальной техники обеспечения разведывательной и контрразведывательной деятельности КГБ СССР. Под его чутким руководством уже на стадии проектирования и строительства посольское здание планомерно начинало походить на гигантский микрофон, работающий на приём и передачу секретной информации.
В начале 1990-х Вячеслав Асташин, не сумев пережить всеобщего развала и бардака, ушёл из жизни сравнительно молодым человеком — ему не было и 60 лет. Так получилось, что я неплохо знаком с родным братом Вячеслава — Вадимом. Так вот, он поведал немало любопытных подробностей, которые, очевидно, в своё время ему рассказывал брат.

Настоящий патриот

Идея сделать бетон «слышащим» пришла Вячеславу ещё в начале 1970-х годов, когда его, выпускника одного из ведущих технических вузов страны, пригласили на работу в КГБ. Несколько лет в одной из лабораторий КГБ Вячеслав вместе с группой единомышленников доводил своё изобретение до ума. И вот представилась отличная возможность применить его на практике: янки решили строить в Москве новое здание своего посольства. Архитектурный проект был разработан американцами, однако строительные материалы и технику должен был поставить Советский Союз.
Этой ситуацией блестяще воспользовалась советская контрразведка. Так, уже на стадии производства стройматериалов в бетонные блоки и стеновые панели монтировались едва заметные прослушивающие устройства. Внешне они ничем не отличались от простого строительного мусора, который иногда попадает в бетон при его производстве. Например, в однородной массе бетона вдруг обнаруживается небольшая, с булавочную головку, чёрная горошина.
Определить, что это такое, с ходу невозможно: нужен специальный анализ. Но даже если и выяснится, что этот чёрный шарик не мусор, а искусно сделанный микрофон, по сути это ничего не изменит. Потому как таких шариков, кубиков, палочек и прочих непонятных на первый взгляд предметов в стены и балки было вмонтировано несколько тысяч. И каждый из этих шариков играл свою роль в общей системе прослушки. Таким образом, всё здание превращалось в огромный микрофон.
Причём в качестве подпитывающей энергии использовались естественные процессы, идущие в любой строительной конструкции: вибрация, циркуляция тепла и водяных паров внутри стен и т.д. Неудивительно, что специальная комиссия сената США, которая анализировала техническую документацию, заботливо переданную Бакатиным, пришла к выводу, что система прослушивающих устройств, установленная КГБ СССР в новом здании американского посольства в Москве, является «самой сложной и умело проведенной разведывательной операцией в истории».
Интересно, что незадолго до смерти к Вячеславу Асташину, который к тому времени уже уволился в запас, приходили какие-то респектабельные господа из американского консульства и предлагали переехать в США, чтобы там, в одном из университетов, за очень хорошие деньги заниматься своими техническими проектами.
В начале 1990-х народ из свободной демократической России валом валил на Запад: за красивой жизнью в Америку и Европу ехали артисты и спортсмены, режиссёры и политики, торгаши и журналисты. Поэтому американцы были уверены, что сумеют без особого труда договориться с российским инженером, который жил на скромную пенсию. Не удалось. Выслушав коммерческое предложение гостей, Асташин заявил, что Родину не продаёт, и выставил американцев за порог своей квартиры…

посольство США в России, подвиг и предательство.

Вячеслав Асташин, автор-разработчик уникальной системы прослушки.

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 847 741
    Valeriya113 5 августа 2017 в 10:34 Ссылка Пометить
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    Скольких таких талантливых инженеров и изобретателей, работавших для своей Родины, отдавших ей свои знания, здоровье, силы, продали вот такие дельцы, торгующие Родиной! Бесславные ублюдки, будь они прокляты, до сих пор продают Родину, народ. А мы на это смотрим, страдаем и старательно отворачиваемся, закрываем глаза – ибо, воюя в одиночку, проигрываем раз за разом, а они нагло смеются нам в лицо.

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