Подвиг Михаила Ююкина: Огненный таран у реки Халхин-Гол

«Таня, конечно, ты как жена беспокоишься, но убедительно прошу — не беспокойся обо мне. Знай, что твой друг, если все будет в порядке, вернется, а если нет, то погибнет не трусом, а героем» - Писал жене Ююкин Михаил Анисимович, 27-ми летний лётчик красной армии за два года до Гастелло совершивши таран наземной цели.

Родился Ююкин 10 августа 1911 года в селе Гнилуша, Семилукского района, Воронежской области. С 16 лет в комсомоле, организовал ячейку и был избран её секретарём. Одним из первых вступил в колхоз. Коммунист. Окончил Сталинградскую военную авиационную школу и Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. Был назначен батальонным комиссаром 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка.

В 30-х годах Японцы активно чудили в Манчжурии, пытались расширять свои границы, что никак не устраивало представителей Монгольской Народной республики. Десятилетие перед Второй Мировой ознаменовано рядом локальных конфликтов регионе, точку на которых была поставлена в боях Бои на Халхин-Голе длившихся несколько месяцев в 1939 году. Советский союз выступил в этом конфликте на стороне МНР.

Современные либералы, вещай они тогда (хотя тогда местные «Венедиктовы и Навальные» по большей части валили лес) подняли бы вой – на кой чёрт «кровавый тиран» ввязался в стачку двух сторонних государств, лучше бы больницы строил. Больницы тогда строили, но бардака на подступах к советским границам тоже допустить не могли. Япония планировала раздаться до самого Байкала и обвинив Монгольскую сторону в нарушении границ перешла к активным действиям.

В район реки Халхин-Гол и был направлен Михаил Ююкин.



Ююкин на бомбардировщике СБ в составе группы самолетов 150-го бомбардировочного авиаполка проводил бомбардировку тыловых позиций японской армии в районе города Халун-Аршан. Уже после окончания бомбометания левый двигатель его самолета был поражен огнем зенитной артиллерии. Ююкин попытался скольжением вправо сбить пламя. Поняв, что самолет теряет высоту и до линии фронта (примерно 20–30 км) не долетит, он приказал экипажу — стрелку-радисту П. Разбойникову и штурману А. Морковкину — покинуть корабль и направил горящий бомбардировщик в скопление японских войск. Александр Морковкин успел прыгнуть с парашютом и, счастливо избежав пленения, через сутки вернулся в расположение части. Михаил Ююкин и Петр Разбойников погибли.





Советские бомбардировщики выходили на цель. Кругом рвались шрапнели вражеской зенитки. Клочья чёрного дыма ложились то ниже, то выше самолетов. Вот сбросил бомбы на врага командир Бурмистров. Следом за ним вышел на цель комиссар Ююкин. Смертельный груз сброшен. Левым разворотом комиссар отводит свою машину, чтобы уступить место другим. В это время у его левого мотора раздался взрыв и брызнуло яркое пламя: прямое попадание шального снаряда зенитки. Комиссар принимает решение: чтобы сбить огонь, он делает скольжение вправо, летчик дает время своему экипажу приготовиться к прыжку. Стрелок тов. Разбойников — один из лучших людей части — сбрасывает маску и поднимается с места, но, увидев, что самолет над территорией врага, садится обратно. На соседних самолетах товарищи видели, как комиссар железной рукой развернул горящий самолет и резким пикированием направил его в самую гущу скопления противника. — Газета «Сталинский сокол», август 1939 г.

В конце августа 1939 Японская сторона выступила с просьбой о прекращении конфликта.

Михаил Анисимович Ююкин в 29 августа 1939 года посмертно был награждён Орденом Ленина, позднее в на родине героя был установлен памятник Михаилу.

Потом была война, в которой на стороне Фашистской Германии сражались японцы. Подвиги бойцов красной армии (в т.ч. Гастелло и Талалихина) привели Советский Союз к безоговорочной победе. Но свою вклад в победу в этой войне, пусть и немного загодя, вложил и Михаил Ююкин не щадя себя направивший горящий самолёт в скопление сил неприятеля.



БАДДИ КИТТОН