ПОДРАЖАНИЕ РУССКОМУ БРАТУ

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»

С.Есенин

Гульсара – не моя Гульсара.

У судьбы не любимчик я, что ли,-

Не отвыкну от пасынка роли,

Повторяя с утра до утра:

Гульсара – не моя Гульсара.

У судьбы не любимчик я, что ли:

По-иному встречаю рассвет

И глотками смакую шербет

Одиночеством данной мне боли.

У судьбы не любимчик я, что ли?

Не отвыкну от пасынка роли,

Притворяюсь веселым в беде.

Во враждебной для духа среде

Я мечтаю о лучшей юдоли.

Не отвыкну от пасынка роли.

Повторяя с утра до утра,

Что любимая женщина где-то

Ублажает другого поэта,

Я у смертного маюсь одра,

Повторяя с утра до утра:

Гульсара – не моя Гульсара.

Утешаю себя саботажем:

Ведь на зов повелительный даже

Не пришла к Магомету гора!

Гульсара – не моя Гульсара.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ