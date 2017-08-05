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ПОДРАЖАНИЕ РУССКОМУ БРАТУ

03:54. 5 августа 2017 Просмотров - 49 Один комментарий Опубликовал:

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                                           «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»
                                                                          С.Есенин
 
Гульсара – не моя Гульсара.
У судьбы не любимчик я, что ли,-
Не отвыкну от пасынка роли,
Повторяя с утра до утра:
Гульсара – не моя Гульсара.
 
У судьбы не любимчик я, что ли:
По-иному встречаю рассвет
И глотками смакую шербет
Одиночеством данной мне боли.
У судьбы не любимчик я, что ли?
 
Не отвыкну от пасынка роли,
Притворяюсь веселым в беде.
Во враждебной для духа среде
Я мечтаю о лучшей юдоли.
Не отвыкну от пасынка роли.
 
Повторяя с утра до утра,
Что любимая женщина где-то
Ублажает другого поэта,
Я у смертного маюсь одра,
Повторяя с утра до утра:
 
Гульсара – не моя Гульсара.
Утешаю себя саботажем:
Ведь на зов повелительный даже
Не пришла к Магомету гора!
Гульсара – не моя Гульсара.
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, Сергей Есенин, Шаганэ
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Один комментарий»

  • 1689 1267
    Николай 5 августа 2017 в 4:43 Ссылка Пометить
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    Трогательно, как всегда.

    Просыпаюсь – моя Гульсара
    Ублажает другого поэта.
    Это Пушкин, нашла же ведь где-то.
    Его книгу, читает с утра.
    Гульсара – не моя Гульсара.

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