Победа – это упорство
Памятник кубинскому лидеру Фиделю Кастро открыли на берегу Чёрного моря в крымском посёлке Оленевка, передаёт Крыминформ. Инициатива установки принадлежит организаторам фестиваля «Extreme Крым».
В Крыму открыли памятник Фиделю Кастро, который представляет из себя стелу высотой около двух метров с избражением каноничного образа вождя Кубинской революции и цитатой "Победа – это упорство".
Согласно заявлению представителя правительства Крыма, есть планы соорудить в этом районе набережную протяженностью четыре километра и назвать ее в честь Фиделя.
Памятник представляет собой высеченную глыбу с небольшой скамейкой. Как пояснил на открытии вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский, монумент сделан из местного материала – известнякового камня. «Здесь все символично. Задумка в том, что со скамейки можно любоваться прекрасным закатом», – рассказал он.
На памятнике – граффити с портретом Кастро и его цитатой: «Победа – это упорство». «Неподалёку от этого места будет построена набережная имени великого политического деятеля и большого друга России – команданте Фиделя Кастро», – гласит надпись на примыкающей каменной табличке.
По мнению крымского вице-премьера, между Кубой и Крымом много общего, и выбранная цитата отражает суть событий Крымской весны 2014 года. «Мне кажется, что у острова свободы Кубы и полуострова свободы Крыма много общего. Нас единит стремление к свободе. Мы, как и кубинцы, сделали свой исторический выбор», – поделился с Крыминформом Полонский.
Фидель Кастро – кубинский революционер, борец против режима диктатора Батисты. Руководил Кубой с 1959 по 2006 год. Скончался 25 ноября 2016 года на 91-м году жизни. После своей смерти завещал не устанавливать ему памятники и не переименовывать улицы в его честь. Но на Крым этот запрет не распространяется, считает вице-премьер.
http://www.c-inform.info/news/id/55473?u
В общем, годное начинание, надеюсь у Полонского получится продавить дальнейшее развитие проекта, который как повысит туристическую привлекательность Крыма, так и достойно почтит память Фиделя. Стоит отметить, что при Украине, такой памятник в Крыму появится просто не мог, особенно сейчас, когда там героизируют различную нацистскую нечисть. В этом плане Крым действительно выбрал свободу от украинского маразма.
И еще на тему "ужасов оккупированного Крыма". В Балаклавской долине прошел фестиваль "Золотая балка", где среди различных российских исполнителей, не побоявшихся санкций, выступила и немецкая группа "Scooter", которая наплевала на украинские и европейские запреты. Репортаж о мероприятии с местного ТВ.
Почем рыбка? За это выступление в Крыму, на Украине заведено уголовное дело.
Эх, помнится в школе и в институте слушал "Scooter", который в конце 90х-начале 2000х был мега-популярен, до сих пор сохранились старые кассеты, которые покупал для плеера и которые были заслушаны до дыр.
Лицензионных дисков и кассет тогда практически не было, так что пираты у нас неплохо нажились на их творчестве.
Творчество у немцев было незатейливое, но брало энергетикой, помнится на дискотеке первого курса института "Хау мач из из фиш" и "Файр" раза по 3 за вечер ставили, уступая только песне Селин Дион из "Титаника", которую раз 5 успели за вечер прокрутить.
Fire вообще не устарел, до сих пор постоянно попадаются различные клипы, где эту песню используют как музыкальную подложку.
Ну а мне из всего их тогдашнего творчества более прочего нравилась No Fate.
Потому уже перешел на более тяжелую музыку вроде Rammstein и Nightwish, но к их творчеству по старой памяти отношусь вполне нормально. Такая себе задорная танцевальная музыка без претензий.
Ну а за приезд в Крым им еще один плюсик в карму.
Источник: colonelcassad.livejournal.com