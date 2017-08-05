



В Крыму открыли памятник Фиделю Кастро, который представляет из себя стелу высотой около двух метров с избражением каноничного образа вождя Кубинской революции и цитатой "Победа – это упорство".

Согласно заявлению представителя правительства Крыма, есть планы соорудить в этом районе набережную протяженностью четыре километра и назвать ее в честь Фиделя.

В общем, годное начинание, надеюсь у Полонского получится продавить дальнейшее развитие проекта, который как повысит туристическую привлекательность Крыма, так и достойно почтит память Фиделя. Стоит отметить, что при Украине, такой памятник в Крыму появится просто не мог, особенно сейчас, когда там героизируют различную нацистскую нечисть. В этом плане Крым действительно выбрал свободу от украинского маразма.







И еще на тему "ужасов оккупированного Крыма". В Балаклавской долине прошел фестиваль "Золотая балка", где среди различных российских исполнителей, не побоявшихся санкций, выступила и немецкая группа "Scooter", которая наплевала на украинские и европейские запреты. Репортаж о мероприятии с местного ТВ.

Почем рыбка? За это выступление в Крыму, на Украине заведено уголовное дело.

Эх, помнится в школе и в институте слушал "Scooter", который в конце 90х-начале 2000х был мега-популярен, до сих пор сохранились старые кассеты, которые покупал для плеера и которые были заслушаны до дыр.

Лицензионных дисков и кассет тогда практически не было, так что пираты у нас неплохо нажились на их творчестве.

Творчество у немцев было незатейливое, но брало энергетикой, помнится на дискотеке первого курса института "Хау мач из из фиш" и "Файр" раза по 3 за вечер ставили, уступая только песне Селин Дион из "Титаника", которую раз 5 успели за вечер прокрутить.



Fire вообще не устарел, до сих пор постоянно попадаются различные клипы, где эту песню используют как музыкальную подложку.



Ну а мне из всего их тогдашнего творчества более прочего нравилась No Fate.



Потому уже перешел на более тяжелую музыку вроде Rammstein и Nightwish, но к их творчеству по старой памяти отношусь вполне нормально. Такая себе задорная танцевальная музыка без претензий.

Ну а за приезд в Крым им еще один плюсик в карму.

Источник: colonelcassad.livejournal.com