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Победа – это упорство

23:34. 5 августа 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:



В Крыму открыли памятник Фиделю Кастро, который представляет из себя стелу высотой около двух метров с избражением каноничного образа  вождя Кубинской революции и цитатой "Победа – это упорство".
Согласно заявлению представителя правительства Крыма, есть планы соорудить в этом районе набережную протяженностью четыре километра и назвать ее в честь Фиделя.

Памятник кубинскому лидеру Фиделю Кастро открыли на берегу Чёрного моря в крымском посёлке Оленевка, передаёт Крыминформ. Инициатива установки принадлежит организаторам фестиваля «Extreme Крым».
Памятник представляет собой высеченную глыбу с небольшой скамейкой. Как пояснил на открытии вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский, монумент сделан из местного материала – известнякового камня. «Здесь все символично. Задумка в том, что со скамейки можно любоваться прекрасным закатом», – рассказал он.
На памятнике – граффити с портретом Кастро и его цитатой: «Победа – это упорство». «Неподалёку от этого места будет построена набережная имени великого политического деятеля и большого друга России – команданте Фиделя Кастро», – гласит надпись на примыкающей каменной табличке.
По мнению крымского вице-премьера, между Кубой и Крымом много общего, и выбранная цитата отражает суть событий Крымской весны 2014 года. «Мне кажется, что у острова свободы Кубы и полуострова свободы Крыма много общего. Нас единит стремление к свободе. Мы, как и кубинцы, сделали свой исторический выбор», – поделился с Крыминформом Полонский.
Фидель Кастро – кубинский революционер, борец против режима диктатора Батисты. Руководил Кубой с 1959 по 2006 год. Скончался 25 ноября 2016 года на 91-м году жизни. После своей смерти завещал не устанавливать ему памятники и не переименовывать улицы в его честь. Но на Крым этот запрет не распространяется, считает вице-премьер.

http://www.c-inform.info/news/id/55473?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=v-krymu-otkryli-pamyatnik-fidelyu-kastro. – цинк (видео открытия https://twitter.com/crimeainform/status/893920006681047040)

В общем, годное начинание, надеюсь у Полонского получится продавить дальнейшее развитие проекта, который как повысит туристическую привлекательность Крыма, так и достойно почтит память Фиделя. Стоит отметить, что при Украине, такой памятник в Крыму появится просто не мог, особенно сейчас, когда там героизируют различную нацистскую нечисть. В этом плане Крым действительно выбрал свободу от украинского маразма.



И еще на тему "ужасов оккупированного Крыма". В Балаклавской долине прошел фестиваль "Золотая балка", где среди различных российских исполнителей, не побоявшихся санкций, выступила и немецкая группа "Scooter", которая наплевала на украинские и европейские запреты. Репортаж о мероприятии с местного ТВ.




Почем рыбка?  За это выступление в Крыму, на Украине заведено уголовное дело.

Эх, помнится в школе и в институте слушал "Scooter", который в конце 90х-начале 2000х был мега-популярен, до сих пор сохранились старые кассеты, которые покупал для плеера и которые были заслушаны до дыр.
Лицензионных дисков и кассет тогда практически не было, так что пираты у нас неплохо нажились на их творчестве.
Творчество у немцев было незатейливое, но брало энергетикой, помнится на дискотеке первого курса института "Хау мач из из фиш" и "Файр" раза по 3 за вечер ставили, уступая только песне Селин Дион из "Титаника", которую раз 5 успели за вечер прокрутить.


Fire вообще не устарел, до сих пор постоянно попадаются различные клипы, где эту песню используют как музыкальную подложку.


Ну а мне из всего их тогдашнего творчества более прочего нравилась No Fate.

Потому уже перешел на более тяжелую музыку вроде Rammstein и Nightwish, но к их творчеству по старой памяти отношусь вполне нормально. Такая себе задорная танцевальная музыка без претензий.
Ну а за приезд в Крым им еще один плюсик в карму.


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: scooter, балаклава, Видео, крым, личное, музыка. севастополь, памятники, фидель кастро
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