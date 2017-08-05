Открытым текстом 04.08.2017

Созревшая месть

В среду Трамп подписал закон об экономических санкциях против КНДР, Ирана и РФ. При этом он отметил, что закон плох и политически, ибо ссорит Соединённые Государства Америки с Европейским союзом, и юридически. И оговорился, что он против тех пунктов, что противоречат конституции СГА и вредят их союзникам. Но это, как говорится, оговорки по Фрейду. В том же законе Конгресс лишил президента права самостоятельно отменять его. Значит, антирусские санкции введены навсегда!

По закону, подписанному Трампом, санкции наложены на ключевые российские банки, предприятия оборонной промышленности, организации, занимающиеся нефтегазодобычей, а также экспортом ресурсов и ископаемых.

Открытым текстом напомню: Конгресс продавил санкции после многомесячной истерики о вмешательстве мифических русских хакеров в избирательную систему СГА. Хотя доказательств влияния России на выборы президента так и не предоставлено, ибо вмешательства не было. То есть бьют нас, как в анекдоте, не по паспорту, а по морде. За самостоятельность. За усиление позиций в Европе и Азии. За то, что сорвали сирийскую авантюру. Причём бьют по тем отраслям, где мы всерьёз конкурируем с СГА. Торговая война во всей красе. Причём на десятилетия вперёд. Достаточно вспомнить пресловутую поправку Джексона – Вэника.

В 1974 году Конгресс СГА по предложению Джексона из нижней палаты и Вэника из верхней приняли поправку к закону о торговле, ограничивающую торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. В отношении РФ ограничения отменены через тридцать восемь лет, а в отношении некоторых других постсоветских республик действуют по сей день.

Открытым текстом повторю: санкции, наложенные на Советский Союз за ограничение выезда евреев, отменили в 2012 году. Спустя 21 год после исчезновения страны как таковой и полной капитуляции перед Вашингтоном. После того, как мы покорно отдавали СГА всё — от обогащённого урана до целых отраслей экономики. Когда по указке американских советников раздали новым “независимым” государствам целые регионы — например, Крым. Когда уже давно выехали и те, кто хотел, и те, кто просто бежал от нищеты, выстроенной под руководством тех же СГА. Для нас это просто пример того, что санкции, наложенные под выдуманным предлогом, не отменят до тех пор, пока это выгодно американским компаниям. То есть никогда. И это, как ни странно, прекрасно. Торговая война вышла из-под ковра в открытую фазу. Нам надо учиться жить без посторонней помощи. В новых реалиях настоящей холодной войны в экономике, объявленной нам за то, что мы наконец начали укрепляться и отстаивать собственные интересы.

Для начала мы ответили на предыдущий американский выпад. До возвращения собственности МИД РФ в СГА дипломатам самих СГА запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице Москвы. Но главное — установлено, что в РФ может работать столько же дипломатов СГА, сколько дипломатов РФ работает в СГА. Это сокращает нынешний дипломатический штат СГА в РФ почти втрое.

Американцы устами бывшего посла в РФ Макфола открытым текстом пригрозили, что теперь у них не хватит персонала для оформления виз нашим гражданам. Журналисты навели справки: посольство Италии, в несколько раз меньшее, чем американское, оформляет виз втрое больше. То есть визовый саботаж — затея самих американцев. Интересно, сколько среди семисот пятидесяти пяти работников американского посольства, пакующих чемоданы, “распространителей демократии”, с радостью спонсировавших разными способами всех, кто сколько-нибудь помогал ослаблению России?

Но страшнее другое. Открытым текстом спрашиваю: задумывался ли экономический блок нашего правительства, либеральный в доску, вскормленный в гнезде Гайдара, что Конгресс однажды, под любым предлогом, заморозит сотни миллиардов долларов российских резервов, что вы переводили на американские счета и вкладывали в американскую финансовую систему? Как сделали однажды с бюджетом Ирана. Не пора ли нам самим управлять своими деньгами? Конгресс, открыто лишивший Трампа даже намёка на самостоятельное управление, доказал: в борьбе за ускользающее влияние в экономике все средства хороши. Мы давно убедились, что американские политики готовы действовать против воли своего народа, поддержавшего на выборах программу Трампа. А вот в ЕС удивлены.

Руководители ЕС, министры иностранных дел Австрии и остальной Германии заявили, что не приемлют санкций, ущемляющих европейские интересы, и готовы защищать ЕС даже от СГА.

Больше трёх лет назад, когда санкционная война только начиналась, специалисты открытым текстом предупреждали: СГА бьют не столько по РФ, сколько по ЕС. Теперь это и до европейцев доходит.

А нам приходится вспоминать слова одного из мудрейших правителей России — Александра Третьего Александровича Романова: “У России только два союзника — её армия и её флот”.

На морском параде в день Военно-морского флота показаны новые и особо эффективные образцы вооружения и боевой техники. По мнению специалистов, они существенно превосходят зарубежные аналоги.

Открытым текстом сожалею: такого оружия у нас пока слишком мало, чтобы защитить нашу торговлю по всему мировому океану — поэтому пока мы развиваем прежде всего наземные связи. Но те, кто надеется насильно навязать нам свою волю, уже убедились: на любое насилие мы ответим силой. Уверенной и честной. Как бы ни пытались с Запада ударить нам в спину.

На сайте государственных закупок СГА объявлен тендер Военно-морских сил по отслеживанию в социальных сетях сообщений на двенадцати языках, включая русский. Ранее так следило за всем миром только Агентство национальной безопасности.

Специалисты открытым текстом объясняют: зная, что человек читает и пишет, легко подобрать к нему ключи, намёками подтолкнуть к нужному поведению. Показательно, что настроение граждан России будет изучать военная структура СГА. Со всеми вытекающими последствиями. Так что давайте без иллюзий. Наша самостоятельность — для американцев вопрос стратегический. Да, это война. В ней против нас будут использованы все возможные средства. В том числе предательство наших элит и элит соседей.

Депутат Верховного совета Украины от Оппозиционного блока Бойко предложил разработать с участием американцев новый формат и график исполнения Минских соглашений и ввести на линию фронта миротворческие силы ООН. Зампред комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Джабаров отметил: “Американцы готовы поставлять туда вооружение, танки и ракеты, и при этом их привлекают для решения конфликта. Для чего это делается? С одной целью: попытаться решить конфликт военным путём. Если это делается, чтобы привлечь США к эскалации конфликта, то кончится это печально”.

Открытым текстом скажу: ещё в прошлом веке холодная война часто переходила в горячую фазу. От Кореи до Анголы и Афганистана военные СССР и СГА сражались друг с другом. Предоставляли оружие. Помогали готовить армии союзных стран. Обидно, что теперь в этой фазе противник использует не африканцев, как раньше, а украинцев — часть русского народа. Использует как защитные средства одноразового применения. Страшно, что противостояние дошло до самых границ нашей федерации. Нетрудно представить, что будет, когда заокеанские военные влезут в гражданскую войну на стороне нацистов против Донбасса. Страшные этнические чистки в Косово покажутся всем невинным детским утренником. Уверен, мы этого не допустим. Просто и чётко. Потому что всем всё понятно. Что от нас не уступок ждут, а развала и окончательного ухода с карты мира. Но такого удовольствия мы нашим “западным партнёрам” не доставим. По крайней мере, очень хочется в это верить.

Источник – http://ren.tv/blog/215752

Источник: vassermans.ru