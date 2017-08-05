Новости Украины и Новороссии 05 августа 2017

Напомним, ранее власти «незалежной» пообещали закрыть немецким музыкантам въезд на Украину, если они осмелятся приехать в Крым.

Кроме того, после визита в Крым Scooter в полном составе ожидаемо попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец», на котором ведут перепись «сепаратистов».

Теперь фронтмену Scooter Эйч Пи Бакстеру и другим участникам коллектива грозит до 8 лет заключения в украинской тюрьме за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» (речь идет о российском Крыме — прим. РВ). Как уточняют украинские СМИ, в «прокуратуру Крыма» с инициативным запросом обратился один из нардепов Верховной рады.

Украинская фантомная «прокуратура республики Крым» (которая находится в Киеве), возбудила уголовное дело против музыкантов немецкого коллектива Scooter, выступивших вчера вечером на фестивале «Золотая Балка» (#ZBFest) в Балаклаве.

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Популярные песни и новые композиции исполнил вечером 4 августа на сцене в Центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова в Донецке народный артист России Олег Газманов. Послушать известного российского исполнителя пришли несколько тысяч дончан. Начал свое выступление в Донецке Олег Газманов со знаменитого «Есаула». Затем прозвучали еще полтора десятка произведений.

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Российские пограничники сообщили о возможном росте очередей на въезде в Крым со стороны Украины, в связи с плановым ремонтом контрольно-пропускных пунктов. Автотуристам, движущимся в этом направлении, рекомендовано тщательнее выбирать маршрут, чтобы не оказаться в длинной пробке. Об этом сообщает пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ РФ.

Согласно данным спецслужбы, на российско-украинской границе проводятся работы по реконструкции автомобильных пунктов пропуска. Делается это для повышения пропускной способности автотранспорта и пешеходов, а также создания наиболее благоприятных и комфортных условий пересечения гражданами границы Российской Федерации.

— В связи с проведением ремонтных работ, и, как следствие, возникновением очередей рекомендуем гражданам, пересекающим госграницу на автомобильном транспорте, планировать свой маршрут с 5 по 20 августа 2017 года преимущественно через автомобильные пункты пропуска «Джанкой» и «Перекоп», а с 20 августа по 15 сентября 2017 года — через пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск», — говорится в сообщении.

С середины июля количество автотуристов, движущихся в Крым из Украины, резко возросло. Почти одновременно с этим на украинской стороне границы возникли многочасовые очереди. Так, по данным по данным российских пограничников, 17 июля время ожидания переезда границы в Крым превышало десять часов. Все это время люди вынуждены были проводить на дороге под палящим солнцем. В республике заподозрили украинских пограничников в искусственном нагнетании напряженности, назвав эту ситуацию «туристической блокадой» Крыма.

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Проблемы с IQ

Чудесное во всех отношениях видео, где глава профсоюза "Укртрансгаза", постоянно сбиваясь с украинского на русский, жалуется, что все члены профсоюза патриоты Украины и массово стояли на майдане, а их теперь сокращают и обвиняют в том, что у них низкий IQ.И вот послушаешь такое выступление, и нет-нет, да и согласишься с критикой не очень высокого уровня IQ данных персонажей.Хотя казалось бы – что мешает сделать вывод, что их нынешнее бедственное положение является прямым следствием того, что они стояли на майдане? Но простой механизм причины и следствия не срабатывает. Видимо по причине проблем с IQ.

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Украина выразила протест по поводу визита Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выступило с протестом в связи с посещением Крыма «российской делегацией» во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и направило ноту протеста в МИД РФ. «Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Медведевым на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым — 4 августа 2017 года. (…) Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста», — говорится в комментарии МИД Украины в пятницу вечером. Как сообщалось, сегодня Медведев провел в Феодосии совещание, посвященное развитию промышленности Крыма и Севастополя. Читайте также: «Хай Крым пьет солёную воду!» — украинские пропагандисты придумали очередную «перемогу» (СКРИНШОТЫ)

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Польского рок-музыканта, руководившего украинскими железными дорогами, собираются увольнять

Генпрокурор Украинского Государства Юрий Луценко направил обращение премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием не продлевать контракт с главой «Укрзализныци» Войцехом Балчуном. В тексте обращения, датированного 2 августа, генпрокурор указывает, что сейчас расследуются около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами «Укрзализныци». «Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена прежде всего ненадлежащим исполнением правлением ПАО „Укрзализныця“ возложенных обязанностей. Учитывая изложенное, считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Бальчуном», — написал Луценко. В обращении перечисляются ряд уголовных производств. Это, в частности, дело о присвоении служащими УЗ в 2015–2017 годах 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам. Также указывается, что украинские железные дороги проигрывают почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещения составили 22 млн грн). Напомним, Войцех Балчун (на фото) — польский музыкант, создатель и гитарист польской рок-группы Chemia, с апреля прошлого года — руководитель ПАО «Украинська зализныця», являющейся аналогом РЖД. Читайте также: «Хай Крым пьет солёную воду!» — украинские пропагандисты придумали очередную «перемогу» (СКРИНШОТЫ)

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В Тернополе осквернили памятник евреям убитых нацистами и бандеровцами

В Тернополе в очередной раз осквернили памятник убитым нацистами и их украинскими пособниками евреям.Памятник установлен в память о нескольких десятках тысяч погибших (называются цифры от 67 до 100 тыс. убитых) граждан СССР (в основном еврейской национальности), которых расстреливали в районе Тернополя.В прошлый раз на нем нарисовали свастику и эсэсовские руны, сейчас просто облили красной краской.И еще пара случаев с тем же памятником.На Украине нет фашизма (с) любой идиот

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