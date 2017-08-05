NI: США победят в одновременной войне с РФ и КНР

Как сообщает ИноТВ, американское издание The National Interest опубликовало экспертную оценку шансов США выиграть войну с Россией и Китаем.

Как утверждает автор статьи, внештатный корреспондент издания и эксперт по национальной безопасности США Роберт Фарли, по окончании холодной войны США придерживались «доктрины двух войн», в соответствии с которой вооруженные силы страны должны были быть способны вести две региональные войны в разных точках планеты. Например, против КНДР и Ирака или Ирана.

Однако рост военного потенциала КНР и широкое распространение террористической сети вынудили США отказаться от обозначенной доктрины в конце прошлого десятилетия. Но Роберт Фарли считает необходимым рассмотреть возможность ведения войны на два фронта, а именно с РФ и Китаем на различных ТВД.

Как он полагает, вооруженный конфликт, в случае его возникновения, был бы спровоцирован Россией или Китаем, так как Вашингтон доволен существующим положением в отношениях с ними. Для корректировки политики других страны он предпочитает дипломатический и экономический инструментарий. При военной эскалации Москва и Пекин, имея собственные цели, по всей видимости, не будут координировать действия между собой. Так, Кремль может воспользоваться гипотетическим конфликтом в Южно-Китайском море и войти в Прибалтику.

США смогут сконцентрировать военно-морские силы в Тихом океане для решения китайской проблемы, так как основная тяжесть войны в Европе будет возложена на сухопутную армию и Россия не способна сражаться с НАТО в Северной Атлантике. ВВС будут играть роль поддержки на обоих ТВД. Флот сумеет блокировать транспортные пути в КНР.

Необходимо добиться скорейшей победы на одном из театров, которая позволит консолидировать средства воздушной, космической и информационной войны. Как считает эксперт, США сделают акцент на Тихом океане, так как американские союзники в Европе имеют огромное преимущество над Россией. Авиаудары авиации заставят РФ покинуть Прибалтику. Наиболее интенсивные боевые действия США будут вести на Тихом океане, где они не обладают многочисленными и верными союзниками.

В итоге Вашингтон сможет добиться победы или принудить РФ и КНР к миру, так как США имеют «самую грозную армию в мире» и остаются во главе «крайне мощного военного альянса», а Россия и Китай «очень кстати представляют собой две очень разных задачи с военной точки зрения». Но в будущем придется тщательно выбирать, где концентрировать силы