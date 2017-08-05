Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Политика, События Настоящего

NI: США победят в одновременной войне с РФ и КНР

21:35. 5 августа 2017 Просмотров - 143 3 коммент. Опубликовал:

Как сообщает ИноТВ, американское издание The National Interest опубликовало экспертную оценку шансов США выиграть войну с Россией и Китаем.

Как утверждает автор статьи, внештатный корреспондент издания и эксперт по национальной безопасности США Роберт Фарли, по окончании холодной войны США придерживались «доктрины двух войн», в соответствии с которой вооруженные силы страны должны были быть способны вести две региональные войны в разных точках планеты. Например, против КНДР и Ирака или Ирана.

Однако рост военного потенциала КНР и широкое распространение террористической сети вынудили США отказаться от обозначенной доктрины в конце прошлого десятилетия. Но Роберт Фарли считает необходимым рассмотреть возможность ведения войны на два фронта, а именно с РФ и Китаем на различных ТВД.

1501830530_ya.jpg

Как он полагает, вооруженный конфликт, в случае его возникновения, был бы спровоцирован Россией или Китаем, так как Вашингтон доволен существующим положением в отношениях с ними. Для корректировки политики других страны он предпочитает дипломатический и экономический инструментарий. При военной эскалации Москва и Пекин, имея собственные цели, по всей видимости, не будут координировать действия между собой. Так, Кремль может воспользоваться гипотетическим конфликтом в Южно-Китайском море и войти в Прибалтику.
США смогут сконцентрировать военно-морские силы в Тихом океане для решения китайской проблемы, так как основная тяжесть войны в Европе будет возложена на сухопутную армию и Россия не способна сражаться с НАТО в Северной Атлантике. ВВС будут играть роль поддержки на обоих ТВД. Флот сумеет блокировать транспортные пути в КНР.
Необходимо добиться скорейшей победы на одном из театров, которая позволит консолидировать средства воздушной, космической и информационной войны. Как считает эксперт, США сделают акцент на Тихом океане, так как американские союзники в Европе имеют огромное преимущество над Россией. Авиаудары авиации заставят РФ покинуть Прибалтику. Наиболее интенсивные боевые действия США будут вести на Тихом океане, где они не обладают многочисленными и верными союзниками.
В итоге Вашингтон сможет добиться победы или принудить РФ и КНР к миру, так как США имеют «самую грозную армию в мире» и остаются во главе «крайне мощного военного альянса», а Россия и Китай «очень кстати представляют собой две очень разных задачи с военной точки зрения». Но в будущем придется тщательно выбирать, где концентрировать силы
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Балаклеи до Obamacare
..., Петр Порошенко подыгрывал победившему Д. Трампу, отбирая морской... «Роснефть» играет против КНР (см. http://globalriskinsights....». Критиковал программу США с названием «Война с наркотиками» ... хронологически почти одновременно с арестом в США В. Иванькова ...
Нефть, золото и доллар - победит ли Россия в глобальной смертельной игре?
... есть, Китай продаёт нам принадлежащие КНР гособлигации США. А Россия, в качестве... хода, США организуют военное вторжение украинской армии в Крым с одновременным нападением... мер конечно не достаточно. Победа белых в войне может быть достигнута только...
Полный список всех военных преступлений США
...порядок. 1906.10.02 - Победа либералов на выборах. Президентом ... холодной войне, совершил несколько визитов в СССР и КНР, национализировал...были истреблены эскадронами смерти, организованными США. Одновременно проводилась «насильственная урбанизация», включая...
Война с США: вчера, сегодня, завтра и ее возможные сценарии
...") на сегодняшний день ведет 135 войн одновременно (!!!!!!!!); это 2/3 всех государств... до 60-ой годовщины Победы в своей войне КНДР проводит 3-е... началась Корейская война, в которой КНР и СССР воевали против США. Таким образом...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... в случае его победы будет Майкл Пенс. Практически одновременно с этим: http... была и войной за то, кто будет работать с КНР. Вообще Куба... в результате - к вступлению США в войну против стран «Оси». Операцию вместе...
Scofield: Дэвид Петрэус и Большая Игра
... США Р. Никсона в КНР в феврале 1972 года означал победу ... Одновременно, это означает, что в КСА на данный момент победили представители... «эскадронов смерти». Другими словами – война нетрадиционными средствами (unconventionalwarfare). Главными операторами...

3 коммент.»

  • 3735 2652
    Антон 5 августа 2017 в 21:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Пиндосы очень не любят Ватикан… Почему он существует?
    - Потому что много, много латиносов существуют на американском континенте (и они недели за две сбросят Пиндосию в океан, т.к. вся военная доктрина, включая ядерную, бесполезна на своём континенте).
    - Так что, какие уж там Россия с Китаем… если тут “мачете убивает”

    Ответить
  • 3884 3484
    Stelm 5 августа 2017 в 22:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Роберт Фарли….еще один эссперт)). Он где образование получал? Наверное сенатор Джон Мак Кейн был у него учителем,а директором колледжа Збигнев Бжезинский? Тогда не удивительно)).

    Ответить
    • 1596 642
      Бабур Stelm 5 августа 2017 в 22:33 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Особенно порадовало про сухопутные операции в Северной Атлантике. А в Афгане они уже победили?

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>