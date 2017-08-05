Легенда о беспарашютном десанте

По историческим меркам Великая Отечественная война была чуть ли не вчера. Еще и ста лет не прошло с ее начала, еще живы ее участники. И вместе с тем в ее истории полно белых пятен. Многие подвиги считаются легендарными, как не имеющие документального подтверждения. Одна из таких легенд – небывалый авиадесант под Москвой в ноябре 1941, когда бойцы выбрасывались из самолетов без парашютов.

Прорыв

Ноябрь 1941 года, Москва. Не пройдет и месяца, как Красная Армия перейдет в контрнаступление и враг будет отброшен. В тылу уже копятся силы для удара, генералы корпят над картами и планируют будущую успешную операцию. Но все это будет потом, а пока немец давит, идут тяжелейшие бои, то там, то тут рвется оборона и каждый прорыв представляет собой смертельную опасность для столицы.

Вылетевший на разведку пилот, вернувшись, принес страшную весть: несколько десятков танков смяли части ополченцев и прорвали фронт на ширине 6 км. Командование этого сектора обороны знает, что никаких воинских частей перед немецкими танкистами до самой Москвы нет. Чтобы организовать оборону необходимо задержать немцев хотя бы на несколько часов. Под руками есть свежий только что прибывший батальон, его срочно доставляют на аэродром.

Пока солдаты судачили о своем и готовились к неизбежному бою, комбат в домике начальника аэродрома слушал приказ. Просто, понятно и страшно: вот здесь занять оборону и… погибнуть. Да, таких слов не прозвучало, но комбат не строил иллюзий – в живых останутся единицы, и то если кому повезет.

«Сугробный» десант

«Батальон в нужную точку доставят самолетами, садиться там негде, будет выброска. Вопросы, комбат, есть?» – «Да, у меня бойцы – простые пехотинцы, опыта десантирования не имеют. Нужны несколько инструкторов, чтобы показали бойцам, как обращаться с парашютом». В ответ он услышал: «А парашютов, комбат, нет».

Присутствовавший летчик пояснил: самолеты будут идти на самой низкой высоте и минимальной скорости. Вот здесь – противотанковый ров. Самолеты пойдут вдоль рва. Выбрасываться солдаты будут на его склон, удары при приземлении будут скользящими. Слой снега от 2 до 3 метров смягчит падение. Вторым заходом будут выброшены пулеметы, противотанковые ружья, боезапас, провизия. «Еще вопросы есть?» – «Никак нет».

Как ставили эту задачу бойцам, какие слова говорили – неизвестно. Но батальон погрузился в полном составе, самолеты взлетели. При выброске погибли более четверти. Вывихи, ушибы считались легкими ранениями. Оставшиеся в живых занимали оборону.

Батальон принял на себя удар, остановил врага и в течение суток отразил три атаки. К вечеру от 900 человек осталось менее сотни. Батальон оказался в окружении. Командир выбрал наиболее расторопного бойца и отправил его в тыл с донесением, что приказ выполнен и утром бойцы пойдут на прорыв. Забегая вперед, скажем: они не прорвались.

А солдат прошел. Невидимкой прополз он ночью сквозь немецкие порядки и добрался до своих. Ему не поверили. Рассказ о десантировании без парашютов сочли наглой ложью. Не помогло и донесение, которое сочли липовым. Штрафбатов в 1941 году еще не было и «дезертиру» грозил однозначно расстрел.

Но судьба хранила солдата. Командир второго батальона этого полка (комбат-2), узнав, что один из «десантников» выжил, вытащил его. С войны «снежный десантник» вернулся одноногим инвалидом, жил и умер в Подмосковье. Всю оставшуюся жизнь он рассказывал о подвиге своих товарищей, но кто же в такое поверит?

Было или не было?

Эту историю о небывалом Можайском десанте рассказал писатель Юрий Сергеев в своем романе «Княжий остров». Художественное произведение не претендует на документальность, но в этом случае автор уверял, что все описанное им имело место.

По словам Сергеева это был полк сибиряков с Алтая. Автор писал, что беседовал с летчиком одного из самолетов, на котором летели «десантники», встречался с медсестрой из этого полка, что некоторые «десантники» дожили до конца войны, и что в ЦК до сих пор хранится папка с описанием подвига, на которой стоит гриф «Секретно».

Дальше – тишина. Ни номера полка, ни точного места, где все произошло, ни одной фамилии. Можно было бы считать все легендой если бы…

Свидетельствуют враги

Немецкий писатель Алькмар Гове в книге «Внимание, парашютисты» (1953г.) утверждал, что зимой 1941/1042 г. под Ельней русские пехотинцы выбрасывались с транспортных самолетов на бреющем полете в глубокий снег. При этом большинство солдат не получали никаких повреждений.

Французский историк Жан Мабир («Война в белом аду. Немецкие парашютисты на Восточном фронте 1941 — 1945г.») также писал, что в январе 1942 года под Юхновом «дикие русские» выбрасывались без парашютов в снег с медленно и низко летящих самолетов. Книга написана на основании документов и воспоминаний участников событий.

Профессор Хейдте, автор «Парашютные войска во Второй мировой войне» также утверждал, что русские парашютисты весьма успешно применяли десантирование без парашютов с 5-10 метров в глубокий снег. Упоминал об этом Вальтер Швабедиссен («Сталинские соколы: анализ действий советской авиации в 1941-1945г.), ему вторят Кессельринг и Гудериан («Итоги Второй мировой войны. Выводы побежденных»).

Значит ли это, что в Красной Армии в экстренных случаях действительно применялся столь экзотический метод выброски? Или гитлеровцы настолько боялись русских, что готовы были поверить во все, что угодно? И возможно ли это было хоть теоретически?

Теоретически, да. Десантно-грузовой Г-2 (модифицированный ТБ-3, нес 38 десантников) мог снизить скорость до 70-60 км/ч. Перейдя в посадочный режим, самолет шел в нескольких метрах над землей. И самое важное: вариант беспарашютного десантирования в СССР действительно разрабатывался, еще в 30-х годах.

Кассеты Гроховского

В начале 30-х годов с подачи Тухачевского было создано Особое конструкторское бюро (впоследствии Экспериментальный институт), которое возглавил Павел Гроховский. Разделяя идеи Тухачевского о создании десантных войск, в ОКБ занимались проблемами доставки и воздушной выброски грузов, боевой техники и личного состава. Были разработаны т.н. «кассеты Гроховского» – транспортные контейнеры, крепившиеся под крыльями самолета, в которых размещались грузы, техника.

В нужный момент летчик тянул за рычаг, «кассеты» отделялись от самолета и спускались на автоматически раскрываемых парашютах. Был и варианты контейнера для людей, рассчитанные на 8 – 16 десантников (в зависимости от модификации «кассеты»). Первым, кто десантировался новым способом, был сам изобретатель Павел Гроховский, следующими были чертежница Кулешова и Лидия Гроховская (жена начальника ОКБ).

ВВС еще только приценялись к «кассетам», а гражданская авиация уже вовсю их использовала. Там, где самолет не мог сесть (горы, леса, пересеченная местность) грузы выбрасывались «кассетами Гроховского». И именно в «кассетах» пилот В. Молоков вывез 39 из 104 челюскинцев.

И вот Гроховскому пришла в голову мысль о десантировании вообще без парашютов. Даже его сотрудники, привыкшие к сумасшедшим идеям начальника, сочли ее абсурдной. Под самолетом подвешивался авиабус – контейнер с колесами, который предполагалось сбрасывать с высоты 2-3 метра. Были изготовлены несколько вариантов: пассажирские, грузовые, металлические, деревянные и зимний вариант – на лыжах.

В присутствии Сталина на Центральном аэродроме были проведены испытания. В полном смысле этого слова рискнули своими жизнями все тот же Гроховский и его заместитель Иван Титов. За штурвал самолета сел Чкалов, который мастерски произвел выброску, только Титов сильно ударился и на некоторое время потерял сознание.

Сталин, похвалив разработчиков, однако заметил, что достаточного количества Чкаловых, способных на такой трюк, в стране пока еще нет, и не дал команды на внедрение беспарашютного метода десантирования в РККА.

Вполне возможно, что в 1941 году и позже использовались именно «кассеты Гроховского». Возможно, что прыгали просто в снег. То, что такой приказ мог быть отдан, вполне допустимо (отдавались и более страшные приказы). А зимой 1941 года, когда на кону стояла судьба нашей Родины, многие готовы были отдать свои жизни и отдавали их как по приказу, так и без.

Так был или не был тот отчаянный можайский десант? Будем надеяться, что архивы рано или поздно ответят нам на этот вопрос и расскажут нам всю правду. Мы все привыкли читать о тайнах Третьего рейха, а кто сказал, что у РККА не было своих тайн?

Клим Подкова