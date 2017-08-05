Фото человеческих органов под микроскопом

Это 18 фотоснимков, сделанных с помощью электронной микроскопии. При виде № 11 у меня всё внутри переворачивается!Наверняка привычные процессы, происходящие в человеческом организме, для тебя открылись с новой стороны. Какой из них вызвал у тебя восторг или, наоборот, отвращение?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com