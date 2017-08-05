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Фото человеческих органов под микроскопом

09:20. 5 августа 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:
Организм человека — слаженный механизм. Всё просчитанно до мельчайших деталей! Каждый орган выполняет свою функцию, и всё в нашем теле взаимосвязано. К примеру, все знают, что большинство болезней возникает из-за расстройств нервной системы.

Это 18 фотоснимков, сделанных с помощью электронной микроскопии. При виде № 11 у меня всё внутри переворачивается!

Человеческий глаз
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Подушечки пальцев
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Основание ногтя
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Ресницы
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Язык
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Сперма
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Легкие
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Артерия и кровь
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Красные кровяные тельца
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Сгусток крови
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Процесс менструации
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Альвеолы легких с двумя красными кровяными тельцами
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Красные кровяные тельца выходят из разорванного капилляра
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Потовая пора, выходящая на поверхность кожи
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8-дневный эмбрион
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Сперма в семенных каналах
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Слизистая желудка
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Человеческий волос
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Наверняка привычные процессы, происходящие в человеческом организме, для тебя открылись с новой стороны. Какой из них вызвал у тебя восторг или, наоборот, отвращение?

Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: микромир, тело, фото, человек
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