Фото человеческих органов под микроскопом
09:20. 5 августа 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Организм человека — слаженный механизм. Всё просчитанно до мельчайших деталей! Каждый орган выполняет свою функцию, и всё в нашем теле взаимосвязано. К примеру, все знают, что большинство болезней возникает из-за расстройств нервной системы.
Это 18 фотоснимков, сделанных с помощью электронной микроскопии. При виде № 11 у меня всё внутри переворачивается!
Человеческий глаз
Подушечки пальцев
Основание ногтя
Ресницы
Язык
Сперма
Легкие
Артерия и кровь
Красные кровяные тельца
Сгусток крови
Процесс менструации
Альвеолы легких с двумя красными кровяными тельцами
Красные кровяные тельца выходят из разорванного капилляра
Потовая пора, выходящая на поверхность кожи
8-дневный эмбрион
Сперма в семенных каналах
Слизистая желудка
Человеческий волос
Наверняка привычные процессы, происходящие в человеческом организме, для тебя открылись с новой стороны. Какой из них вызвал у тебя восторг или, наоборот, отвращение?
Отсюда
Это 18 фотоснимков, сделанных с помощью электронной микроскопии. При виде № 11 у меня всё внутри переворачивается!
Человеческий глаз
Подушечки пальцев
Основание ногтя
Ресницы
Язык
Сперма
Легкие
Артерия и кровь
Красные кровяные тельца
Сгусток крови
Процесс менструации
Альвеолы легких с двумя красными кровяными тельцами
Красные кровяные тельца выходят из разорванного капилляра
Потовая пора, выходящая на поверхность кожи
8-дневный эмбрион
Сперма в семенных каналах
Слизистая желудка
Человеческий волос
Наверняка привычные процессы, происходящие в человеческом организме, для тебя открылись с новой стороны. Какой из них вызвал у тебя восторг или, наоборот, отвращение?
Отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com