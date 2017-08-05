Десять вопросов о революции 1917 года

Революция или переворот? На русском языке совсем разный смысл у этих слов. А в переводе с латыни слово «революция», как раз означает переворот.



Молдавский коллега Юрий Рошка, оказавший мне огромное содействие в выпуске книги «Национализация рубля» в Румынии попросил ответить на ряд вопросов к 100-летию революции 1917 года.

Источник: http://izborsk.md/

«10 вопросов для мыслящих людей от портала www.flux.md

В связи с приближающимся столетием Октябрьской Революции 1917 года мы решили обратиться с рядом вопросов к известным личностям из Республики Молдова, Румынии, России и западных стран. Эти интервью должны явиться небольшим вкладом в попытку разобраться в событиях, наложивших глубокий отпечаток на весь двадцатый век. Несмотря на то, что прошло уже 100 лет, в коллективном сознании посткоммунистического пространства и всего мира ещё доминирует множество предрассудков в связи с причинами тех событий, а также в связи с тем, как трактуется «пролетарская революция» политическими элитами, академической средой и церковной иерархией. Найти верные ответы на вопросы такого масштаба нам представляется жизненно необходимым делом.

Юриe Рошка

Николай Стариков (Россия)

Каковы духовные, интеллектуальные и идеологические корни Октябрьской Революции?

Каждое изменение государственного строя или фамилии руководителей всегда имеет свой фундамент в обществе. Вопрос только в том, насколько широко разлиты такие настроения. Когда один человек свергает другого на престоле, речь идет о недовольстве узкого круга заговорщиков. Когда в результате революции меняется весь социальный строй, перед нами недовольство, широко разлитое в народе. Октябрь изменил всю жизнь России, все без изменения подверглось разрушению и слому. Это с одной стороны, а с другой на противоречиях и усталости от войны играли внешние недруги государства.

Идеи «смести власть» не особо глубоки или хорошо проработаны. Беря власть, большевики выдвинули понятные народу и популярные идеи. Но это были сначала просто лозунги. Никакого механизма их реализации не было, и быть не могло. Что такое «мир-народам»? Антанта мира не хочет и мира уже быть не может. Вместо этого сепаратные переговоры с немцами, которые в итоге никакого мира никому не принесли. Со всеми остальными лозунгами такая же история – не было механизма их реализации. Чтобы реализовать их на практике пришлось воевать – началась гражданская война.

Что касается идеологии, то она рождалась прямо на глазах. Маневрируя и меняясь, от идеи «мир – народам» большевики быстро пришли к идее мировой революции, а от нее уже двинулись к реализации социальных практик своей программы. Любопытно, что и её они реализовывали лишь частично. Армию распустили, а потом создали новую, хотя программа всех революционеров предусматривала ликвидацию вооруженных сил.

Почему этот государственный переворот произошёл именно в России, и в какой мере речь идет об «импортном проекте»?

Стечение обстоятельств, таланты Ленина и его команды, работа внешних сил. А именно: английской и французской разведок, которым активно помогали мировые банкиры. Разрушение государства произошло в странах, проигравших войну. Этому есть хоть какое-то объяснение. Из победителей рухнула лишь одна Россия. И остальные наши «союзники» никак не помогли восстановить целостность страны, а наоборот, признали всех сепаратистов. Немедленно и безоговорочно. Почитайте работу Ленина «Государство и революция», которая написана накануне Октября. В ней манифест полного разрушения государства. Взяв власть, Ленин все сделал наоборот. То есть, сначала показал, что будет разрушать, а потом сделал все иначе. И Антанта, которой подчинялось Временное правительство, дала команду не мешать большевикам и, по сути, передать им власть. Что Керенский с временщиками и сделал.

Советский режим породил специфическую идеологию, именуемую и религией советской цивилизации.Каковы причины и характерные черты советолатрии? Как объяснить тот факт, что по после более четверти века вирус советского коммунизма все ещё распространен в России и других странах бывшего социалистического лагеря?

Идеология СССР была совершенно правильной с точки зрения её построения и принятия массами людей. Цель «за горизонтом», её последовательное воплощение. Борьба с противниками. И при этом зримые и ощутимые массами людей итоги движения вперед. Положительные социальные решения, рост благосостояния, забота государства о каждом гражданине – все это было. Именно поэтому ностальгия по завоеваниям и социальным гарантиям советского периода так сильны и так широко распространены.

Критики советского эксперимента чаще всего касаются политических и экономических последствий, оперируя в качестве системы сравнения западной демократией. Почему аспекты религиозного, духовного, метафизического порядка зачастую остаются на заднем плане?

На Западе молчат о духовности и социальном покое при социализме, потому, что сказать, по сути, нечего. Именно поэтому речь всегда идет только о материальном. При этом даже в этой сфере жизнь большинства людей, живших при социализме, после его слома не улучшилась, а ухудшилась. Перед нами огромный пропагандистский миф, который тщательно надувается и раздувается противниками России-СССР.

Многие считают, что либерализм и коммунизм представляют диаметрально противоположные идеологии. Но при более внимательном изучении, выясняется целый ряд поразительных совпадений и комплементарных аспектов. Как бы Вы охарактеризовали различия и сходства этих двух политических теорий?

Не вижу никакого сходства между коммунизмом и либерализмом. Вижу радикальное противоречие. Коммунизм говорит о коллективизме и через счастье всех ведет к счастью каждого. Либерализм говорит об эгоизме, в его крайне форме и обещает счастье всех, через счастье каждого, при этом противопоставляя индивида и общество. А это значит, что гармонии в таком варианте вообще быть не может.

Некоторые исследователи утверждают, что коммунистический проект нашел свое логическое продолжение в глобалистском проекте. В какой мере, по Вашему мнению, данный подход является обоснованным?

Главное – это цель. Цель глобалистов — это переформатирование человечества в послушную биомассу, с дальнейшей трансформации её в нечто иное. Коммунизм говорит, что человек это звучит гордо. При глобализме звучит только потребитель. Это идеи — антагонисты.

В посткоммунистическом пространстве, да и на Западе, русофобия подпитывается искусственно поддерживаемой путаницей (наложением образов) между Советским Союзом и Россией (до 1917 года или после 1991 года), а преступления бывшего коммунистического режима приписываются русскому народу. Это равнозначно тому, если бы нацизм вменялся в вину немецкому народу, что должно было бы автоматически вызывать германофобию. Кому выгодна данная подмена понятий и каким образом возможно её преодолеть?

Необходимость бороться сегодня с Россией вызывают такие фальсификации. Надо выставлять именно Россию и русский народ некими монстрами. Поэтому коммунизм, придуманный в Лондоне Марксом, вдруг становится неотъемлемой чертой России. Преодолеть это можно только систематическим рассказом правды. Но надо понимать, что рупоры лжи сегодня многочисленнее и мощнее. А значит, задача борьбы с фальсификацией истории долгая и крайне сложная.

Другим распространённым смешением понятий в России, как, впрочем,и во всем посткоммунистическом пространстве, является приверженность значительной части населения как к Церкви, так и к советской цивилизации по определению антихристианской? Какие меры или усилия необходимо предпринять для преодоления этого по крайней мере проитворечивого подхода? Сама церковная иерархия не могла бы более весомо посодействовать устранению этих заблуждений?

Это сложный вопрос. СССР был государством атеистическим. Но он спас мир от нацистов, на пряжках ремней которых было написано «С нами Бог». То есть мир спасли «как бы» атеисты. Думаю, что на самом деле русский народ таким атеистом никогда не был. Нужно соединить воедино всю историю России, не выделяя из нее в «атеистическом плане» советский период.

Как объяснить тот факт, что после более ем четверти века с момента падения коммунизма и развала СССР мавзолей Ленина остался незыблемым, а его останки не преданы земле? Ссылки на то, что необходимо считаться с мнением части пожелого населения, сохраняющего определенную ностальгию, равно как и отговорки по поводу политической целесообразности не выдерживают критики. Каковы причины духовного характера, определяющие данное оцепенение воли и что следовало бы предпринять русской национальной элите, Церкви, ведущим интеллектуалам, государственной администрации для того, чтобы вырваться из оков этого исторического проклятия?

Тело Ленина лежит ниже уровня земли. Мавзолей – символ целой эпохи. Не вижу ни одной причины для перезахоронения тела вождя. Не надо забывать, что Ленин — символ левой идеи в мире. В целом. А значит, надо это все использовать на благо государства. Я не только категорически против захоронения Ленина, но даже против бесконечных разговоров об этом. Надо оставить историю и его в покое.

В последние годы все большее количество людей всего мира видит в России бастион традиционных ценностей. Насколько возможно перерастание антилиберального течения общественной мысли в России до уровня Косервативной Революции с глобальными последствиями, и каковы, по Вашему мнению, шансы на широкомасштабное религиозное возрождение, способное сместить с исторической сцены доминирующую либеральную парадигму?

Антилиберальное течение в России и есть консервативное. Что касается революций – я противник насильственных перемен. Я — за эволюционный путь развития государства. Либерализм есть уже в России политический труп. Просто его смерть пока не заметна. Зловоние не сильно распространилось. Но в самое ближайшее время либерализм обанкротится в экономической сфере, и тогда насущная необходимость прихода во власть новых политических сил станет окончательно очевидна.

Беседу вел Юрий Рошка».

Источник: nstarikov.ru