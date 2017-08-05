7 прогнозов от Грефа. Глава Сбербанка предсказал наше ближайшее будущее

Источник: http://ipolk.ru/

Лекцию о том, какие перемены в эпоху развития новых технологий нас ждут, прочитал в Калининградском университете председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Его слова стали предметом обсуждений не только в вузе, но и в Интернете.

Прогноз 1. Уже через 2 года присутствие Интернета в жизни каждого из нас увеличится в 3 раза. Засасывание в Интернет неумолимо, и противостоять этому мы не сможем, считает Греф. Мир слишком быстро развивается, предлагает всё новые и новые цифровые возможности. «Каждый из сидящих в этом зале ежедневно производит примерно пятьсот мегабайт данных, а через два года эта цифра увеличится примерно в три раза, — привёл он пример. — Мы будем всё больше и больше использовать разного рода интернет-приборы. Ни запретами, ни регулированием этот процесс не остановить. Считайте, что это медицинский факт — именно так всё и будет развиваться».

Прогноз 2. Ряд профессий отомрёт — людей заменят программы и нейронные сети. Герман Греф привёл в пример юристов и банкиров — работы в привычном смысле слова для них в ближайшем будущем может не остаться. Однако это не значит, что учиться по данным специальностям не нужно. Специалистам необходимо осваивать современные технологии и получать дополнительные навыки вне университетских курсов. «В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовили иски, были сокращены, — пояснил свою мысль Греф. — У нас нейронная сетка готовит исковые заявления значительно лучше. Мы сегодня перестаём брать юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью. И если вы заботитесь о своём будущем, пожалуйста, пройдите соответствующий курс обучения».

Прогноз 3. Не лучше перспективы и в банковской сфере. «Каждый год сотрудники Сбербанка ездят на обучение в Стэнфордский университет, — рассказал Греф. — Как-то раз там завязалась дискуссия о будущем банковской сферы в свете развития блокчейна (технологии проведения финансовых операций, обеспечивающей их прозрачность и надёжность. — Ред.).



Перспективы рисовались не очень радужными — банкам в новом мире, по всей видимости, не останется места, их полностью заменит искусственный интеллект». Банкир даже пошутил, что его компания всерьёз рассматривала возможность заняться сельским хозяйством. Но выяснилось, что в этом бизнесе затраты выше, чем доходы.

Прогноз 4. Людей заменят их цифровые копии. Греф говорил о том, что постепенно каждый из нас в качестве реального человека будет интересовать мир всё меньше и меньше. Зато значение нашей онлайн-копии — цифрового аватара, страничек в соцсетях — наоборот, станет неуклонно повышаться, поскольку сможет сказать о своём физическом человеке очень много. «Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы… При этом важно понимать, что все мы будем абсолютно прозрачны для цифрового мира. Практически ничего не удастся скрыть. Далеко не все готовы смириться с таким положением дел, но это ключевой тренд на ближайшие годы», — развёл руками Греф.

Прогноз 5. Соцсети уже заменили живое общение и личные связи. Банкир привёл в пример американского учёного Михаила Косинского, уроженца Польши, который объединил психологию с большими данными и объяснил, как получать информацию о нас, изучая, к примеру, наши лайки в Фейсбуке. Он выяснил и доказал, что 11-12 лайков достаточно для того, чтобы узнать человека так, как знают его коллеги; 230 лайков — как супруг или супруга. Ну а 300 лайков позволят исследователю изучить его на уровне родителей.

Прогноз 6. Мы будем управлять техникой силой мысли. «Не так давно я был в лаборатории Google, которая работает над возможностью считывания роботом наших жестов, мимики, — рассказал Герман Греф. — Представьте: вы входите в дом и, не произнеся ни слова, не прикоснувшись ни к одному датчику, можете управлять приборами. Это делается с помощью движений рук, движений пальцев, мимики».



Наступило время ведения бизнеса без каких-либо вложений и трат, время бизнеса из Интернета. Очевидно, что новая цифровая реальность вызывает появление принципиально новых бизнес-моделей, пояснил Герман Греф. Он привёл в пример опыт компании Uber, которая занимается перевозкой пассажиров, не имея ни одного автомобиля, или Фейсбука, который занимает ведущую позицию на медиарынке, не производя собственных новостей. «Это говорит о том, что в мире зарождается тип экономики, который можно назвать экономикой экосистем», — объяснил Греф. Это принципиально новая модель, в которой не дейст¬вуют все классические законы экономики, следовать им — значит, плестись в конце.

Прогноз 7. Скоро мы будем есть искусственные продукты питания и вряд ли сможем отличить их по вкусу от натуральных. Банкир рассказал студентам, как в Стэнфорде познакомился с человеком, который создал компанию Impossible Foods («Невозможные продукты»). Бизнесмен занимается тем, что производит… искусственное мясо и молоко. Математически он смог доказать Грефу, что крайне невыгодно тратить паст¬бища и воду, чтобы «прокормить это прожорливое животное под названием корова».

Эта компания разработала биологический процесс (!), в результате которого получались мясо, молоко, сыры и другие продукты. «Я ел гамбургер с таким мясом — очень вкусно. Мясо практически невозможно отличить от настоящей говядины, — поделился опытом Греф. — Мне кажется, производство такого мяса — очень перспективное направление. Также были искусственно произведены самые дорогие вина. И ни один приглашённый сомелье не смог отличить, где вино настоящее, а где синтезированное. Это гигантская революция в сельском хозяйстве! Мы уехали с полным пониманием того, что сфера, в которой нельзя было бы использовать искусственный интеллект, ещё не определена».



Мнение эксперта

Эксперт в области высоких технологий Игорь Ашманов:

— С конца 1990-х гг. экономика в России стала частично цифровой и развивается в этом направлении. Но даже цифровая экономика несамостоятельна, она обслуживает реальную экономику. Безусловно, компьютеры упрощают ведение бизнеса, работу госуслуг и т. д. Казалось бы, это должно сокращать рабочие места, но появляются новые рабочие места, обслуживающие цифровые процессы. Нужно обратить внимание на риск нового витка цифровой колонизации —если мы неаккуратно и некритично разовьём цифровую экономику, ею будут владеть и управлять суперкорпорации из США. Ведь сегодня мы и так работаем на их процессорах, пользуемся их смартфонами. Если мы хотим создать развитую и безопасную цифровую экономику, нам нужна полная линейка собственных технологий. Развить цифровую экономику в России так, чтобы кардинально снизить зависимость от США, можно за 5 лет.

Источник: nstarikov.ru