Главная » Мировоззрение, Новые технологии

7 прогнозов от Грефа. Глава Сбербанка предсказал наше ближайшее будущее

09:14. 5 августа 2017 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://ipolk.ru/
Лекцию о том, какие перемены в эпоху развития новых технологий нас ждут, прочитал в Калининградском университете председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Его слова стали предметом обсуждений не только в вузе, но и в Интернете.

Прогноз 1. Уже через 2 года присутствие Интернета в жизни каждого из нас увеличится в 3 раза. Засасывание в Интернет неумолимо, и противостоять этому мы не сможем, считает Греф. Мир слишком быстро развивается, предлагает всё новые и новые цифровые возможности. «Каждый из сидящих в этом зале ежедневно производит примерно пятьсот мегабайт данных, а через два года эта цифра увеличится примерно в три раза, — привёл он пример. — Мы будем всё больше и больше использовать разного рода интернет-приборы. Ни запретами, ни регулированием этот процесс не остановить. Считайте, что это медицинский факт — именно так всё и будет развиваться».

Прогноз 2. Ряд профессий отомрёт — людей заменят программы и нейронные сети. Герман Греф привёл в пример юристов и банкиров — работы в привычном смысле слова для них в ближайшем будущем может не остаться. Однако это не значит, что учиться по данным специальностям не нужно. Специалистам необходимо осваивать современные технологии и получать дополнительные навыки вне университетских курсов. «В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовили иски, были сокращены, — пояснил свою мысль Греф. — У нас нейронная сетка готовит исковые заявления значительно лучше. Мы сегодня перестаём брать юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью. И если вы заботитесь о своём будущем, пожалуйста, пройдите соответствующий курс обучения».

Прогноз 3. Не лучше перспективы и в банковской сфере. «Каждый год сотрудники Сбербанка ездят на обучение в Стэнфордский университет, — рассказал Греф. — Как-то раз там завязалась дискуссия о будущем банковской сферы в свете развития блокчейна (технологии проведения финансовых операций, обеспечивающей их прозрачность и надёжность. — Ред.).
Экономика и финансы: 7 прогнозов от Грефа. Глава Сбербанка предсказал наше ближайшее будущее
Перспективы рисовались не очень радужными — банкам в новом мире, по всей видимости, не останется места, их полностью заменит искусственный интеллект». Банкир даже пошутил, что его компания всерьёз рассматривала возможность заняться сельским хозяйством. Но выяснилось, что в этом бизнесе затраты выше, чем доходы.

Прогноз 4. Людей заменят их цифровые копии. Греф говорил о том, что постепенно каждый из нас в качестве реального человека будет интересовать мир всё меньше и меньше. Зато значение нашей онлайн-копии — цифрового аватара, страничек в соцсетях — наоборот, станет неуклонно повышаться, поскольку сможет сказать о своём физическом человеке очень много. «Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы… При этом важно понимать, что все мы будем абсолютно прозрачны для цифрового мира. Практически ничего не удастся скрыть. Далеко не все готовы смириться с таким положением дел, но это ключевой тренд на ближайшие годы», — развёл руками Греф.

Прогноз 5. Соцсети уже заменили живое общение и личные связи. Банкир привёл в пример американского учёного Михаила Косинского, уроженца Польши, который объединил психологию с большими данными и объяснил, как получать информацию о нас, изучая, к примеру, наши лайки в Фейсбуке. Он выяснил и доказал, что 11-12 лайков достаточно для того, чтобы узнать человека так, как знают его коллеги; 230 лайков — как супруг или супруга. Ну а 300 лайков позволят исследователю изучить его на уровне родителей.

Прогноз 6. Мы будем управлять техникой силой мысли. «Не так давно я был в лаборатории Google, которая работает над возможностью считывания роботом наших жестов, мимики, — рассказал Герман Греф. — Представьте: вы входите в дом и, не произнеся ни слова, не прикоснувшись ни к одному датчику, можете управлять приборами. Это делается с помощью движений рук, движений пальцев, мимики».
Экономика и финансы: 7 прогнозов от Грефа. Глава Сбербанка предсказал наше ближайшее будущее
Наступило время ведения бизнеса без каких-либо вложений и трат, время бизнеса из Интернета. Очевидно, что новая цифровая реальность вызывает появление принципиально новых бизнес-моделей, пояснил Герман Греф. Он привёл в пример опыт компании Uber, которая занимается перевозкой пассажиров, не имея ни одного автомобиля, или Фейсбука, который занимает ведущую позицию на медиарынке, не производя собственных новостей. «Это говорит о том, что в мире зарождается тип экономики, который можно назвать экономикой экосистем», — объяснил Греф. Это принципиально новая модель, в которой не дейст¬вуют все классические законы экономики, следовать им — значит, плестись в конце.

Прогноз 7. Скоро мы будем есть искусственные продукты питания и вряд ли сможем отличить их по вкусу от натуральных. Банкир рассказал студентам, как в Стэнфорде познакомился с человеком, который создал компанию Impossible Foods («Невозможные продукты»). Бизнесмен занимается тем, что производит… искусственное мясо и молоко. Математически он смог доказать Грефу, что крайне невыгодно тратить паст¬бища и воду, чтобы «прокормить это прожорливое животное под названием корова».
Эта компания разработала биологический процесс (!), в результате которого получались мясо, молоко, сыры и другие продукты. «Я ел гамбургер с таким мясом — очень вкусно. Мясо практически невозможно отличить от настоящей говядины, — поделился опытом Греф. — Мне кажется, производство такого мяса — очень перспективное направление. Также были искусственно произведены самые дорогие вина. И ни один приглашённый сомелье не смог отличить, где вино настоящее, а где синтезированное. Это гигантская революция в сельском хозяйстве! Мы уехали с полным пониманием того, что сфера, в которой нельзя было бы использовать искусственный интеллект, ещё не определена».
Экономика и финансы: 7 прогнозов от Грефа. Глава Сбербанка предсказал наше ближайшее будущее

Мнение эксперта
Экономика и финансы: 7 прогнозов от Грефа. Глава Сбербанка предсказал наше ближайшее будущееЭксперт в области высоких технологий Игорь Ашманов:

— С конца 1990-х гг. экономика в России стала частично цифровой и развивается в этом направлении. Но даже цифровая экономика несамостоятельна, она обслуживает реальную экономику. Безусловно, компьютеры упрощают ведение бизнеса, работу госуслуг и т. д. Казалось бы, это должно сокращать рабочие места, но появляются новые рабочие места, обслуживающие цифровые процессы. Нужно обратить внимание на риск нового витка цифровой колонизации —если мы неаккуратно и некритично разовьём цифровую экономику, ею будут владеть и управлять суперкорпорации из США. Ведь сегодня мы и так работаем на их процессорах, пользуемся их смартфонами. Если мы хотим создать развитую и безопасную цифровую экономику, нам нужна полная линейка собственных технологий. Развить цифровую экономику в России так, чтобы кардинально снизить зависимость от США, можно за 5 лет.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Экономику стряхнуло с иглы
... улетучиться в "один присест". Глава Сбербанка Герман Греф подсчитал точнее: при ценах на... Сергей Суверов. Так он прокомментировал прогноз Германа Грефа о том, что в... нельзя исключать даже самые кардинальные прогнозы. "Сокращение добычи, которого все ждут...
Как бизнес поглощает высшую школу России
... на 10%. Причём это оптимистичный прогноз.Всех этих людей надо будет... «Форсайт Республики Саха (Якутия) 2050», «Прогноз и сценарии развития высшей школы... «новой модели образования» призвал и глава Сбербанка Г.Греф, который, являясь членом Совета...
Новости Украины и Новороссии 21 марта 2017
...украинского рынка. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. «Мы рассматриваем варианты максимально...Владимир Гройсман признал необходимым снизить прогноз по росту экономики из-...более проблемным, чем ожидалось. Согласно прогнозу, дефицит составит около 3% ...
Самый прибыльный в мире: Сбербанк нашел золотую жилу
... рубля на акцию. Ранее глава банка Герман Греф говорил, что организация выплатит... Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе. Кроме того группа Сбербанка сообщила... — до 600. Глава Сбербанка Герман Греф в январе давал более долгосрочные прогнозы. По его...
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-1
...Великого сбер-манагера Германа Оскаровича Грефа, 6 сотрудника негосударственной частной ...– никто открыто не осудил откровения главы Сбербанка, не было подписей под открытыми...«Валдиз» (Экссон), давала очень мрачные прогнозы и в отношении будущего экосистемы...
Менее сладкая жизнь
В продолжение мрачных прогнозов Силуанова http://... нет", — сказал журналистам Греф, ранее неоднократно заявлявший о ... не вижу", — добавил глава крупнейшего российского банка."Жизнь будет...заявил глава Сбербанка на пресс-конференции во вторник. При этом Греф не...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>