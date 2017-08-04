Восстание машин. Чего нам ждать от искусственного интеллекта

...новостей, очень хочется чего-то вечного и... человека, что — нам не надо. Нам не надо —...говорили, даже полгода ждать не надо, ...нельзя восстановить, то назначается экстракорпоральное оплодотворение, искусственное, ...на какой ты ездишь машине. Счастье – состояние ...