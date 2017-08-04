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Восстание машин. Чего нам ждать от искусственного интеллекта

10:34. 4 августа 2017 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:

Человекообразный робот София обещала человечеству полное уничтожение, гуманоид заявила, что планирует захватить мир. Чего нам ждать от искусственного интеллекта, созданного учеными. Грозит ли человечеству восстание машин? Уже в следующем году в России будет создан космический ядерный двигатель, какие возможности открываются перед российскими космонавтами и как это изменит будущее нашей страны?

Метки: искусственный интелект, роботы
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