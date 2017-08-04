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В США работников впервые начали чипировать

20:52. 4 августа 2017 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал:

В США работников впервые начали чипировать

Американская компания Three Square Market впервые в США начала имплантировать своим сотрудникам микрочипы под кожу. По словам её представителя, операция проводится с помощью шприца и занимает всего две секунды. Чип, который вживляют между большим и указательным пальцами, позволяет взмахом руки открыть дверь, включить компьютер и даже купить шоколадный батончик в автомате.

Вчера было смешно, сегодня это норма, а завтра все ваши дети и внуки будут электронными рабами — хуже скота﻿

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 3255 2989
    Борис 4 августа 2017 в 21:38 Ссылка Пометить
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    Сегодня ты в шоколаде, а завтра тебе этот чип отключат, паспорта нет и ты никто, ты бомж. У тебя ничего нет, потому как все твое в этом крохотном зернышке. Можно заниматься манипуляциями не давать доступ в определенные зоны, наказывать за проступки сразу по их совершению.
    Понятно элита этого иметь не будет. Узаконенное рабство, ты номер отныне и вовеки веков.

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