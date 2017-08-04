В США работников впервые начали чипировать

Подписал в профиле, что я прогрессор. Что это значит? Уже довольно давно, в книге "Трудно быть Богом" Стругацкие нарисовали образ прогрессора. По их мнению, это человек, который несет прогресс на дальние планеты, строитель коммунизма и супермен. Я тогда ...