В США работников впервые начали чипировать
20:52. 4 августа 2017 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал: brahman
Американская компания Three Square Market впервые в США начала имплантировать своим сотрудникам микрочипы под кожу. По словам её представителя, операция проводится с помощью шприца и занимает всего две секунды. Чип, который вживляют между большим и указательным пальцами, позволяет взмахом руки открыть дверь, включить компьютер и даже купить шоколадный батончик в автомате.
Вчера было смешно, сегодня это норма, а завтра все ваши дети и внуки будут электронными рабами — хуже скота
Источник: nnm.me
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Сегодня ты в шоколаде, а завтра тебе этот чип отключат, паспорта нет и ты никто, ты бомж. У тебя ничего нет, потому как все твое в этом крохотном зернышке. Можно заниматься манипуляциями не давать доступ в определенные зоны, наказывать за проступки сразу по их совершению.
Понятно элита этого иметь не будет. Узаконенное рабство, ты номер отныне и вовеки веков.