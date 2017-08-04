Совместное финансирование электромобилей проведут Toyota и Mazda
11:16. 4 августа 2017 Просмотров - 100 Один комментарий Опубликовал: brahman
Партнерство между крупнейшими японскими компаниями произойдет с целью разработки электромобилей и создания совместного предприятия на территории США. Об этом стало известно из сообщения деловой газета Nikkei.
Издание уточняет, между представителями компаний ведутся переговоры о приобретении Toyota 5% акций Mazda, при вложении средств вторых для формирования партнерства.
За счет подобных действий в компаниях планируют выход на мировой рынок электромобилей в 2019-2020 годах.
Напомним, что решение выхода компаний на рынок электромобилей связано с ужесточением экологических норм по всему миру. Так, власти Великобритании и Франции планируют остановить производство автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году.
Источник: 2planeta.ru
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Германия планирует до 2030 года полностью перейти на электромобили. Уже всё утыкано ветряными генераторами и введён запрет проезда в центр, во многих городах для дизельных машин. В ближайшие годы этот запрет расспространится по всей Германии.
http://www.autobild.de/artikel/dieselgipfel-2017-blaue-plakette-fahrverbot-euro-5-umruestung-5832056.html