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Совместное финансирование электромобилей проведут Toyota и Mazda

11:16. 4 августа 2017 Просмотров - 100 Один комментарий Опубликовал:



Партнерство между крупнейшими японскими компаниями произойдет с целью разработки электромобилей и создания совместного предприятия на территории США. Об этом стало известно из сообщения деловой газета Nikkei.

Издание уточняет, между представителями компаний ведутся переговоры о приобретении Toyota 5% акций Mazda, при вложении средств вторых для формирования партнерства.

За счет подобных действий в компаниях планируют выход на мировой рынок электромобилей в 2019-2020 годах.

Напомним, что решение выхода компаний на рынок электромобилей связано с ужесточением экологических норм по всему миру. Так, власти Великобритании и Франции планируют остановить производство автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году.

Источник: 2planeta.ru

Метки: общество
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