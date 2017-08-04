Совместное финансирование электромобилей проведут Toyota и Mazda

Партнерство между крупнейшими японскими компаниями произойдет с целью разработки электромобилей и создания совместного предприятия на территории США. Об этом стало известно из сообщения деловой газета Nikkei.Издание уточняет, между представителями компаний ведутся переговоры о приобретении Toyota 5% акций Mazda, при вложении средств вторых для формирования партнерства.За счет подобных действий в компаниях планируют выход на мировой рынок электромобилей в 2019-2020 годах.Напомним, что решение выхода компаний на рынок электромобилей связано с ужесточением экологических норм по всему миру. Так, власти Великобритании и Франции планируют остановить производство автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году.

Источник: 2planeta.ru