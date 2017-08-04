Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 августа 2017
- 04:30 «Тигры» и ВКС РФ за 2 дня освободили от ИГИЛ 7 городов и поселков на юге Ракки (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
- 01:17 Дерзкий рейд спецназа САА по тылам ИГИЛ в Ракке и неожиданный захват высот в Хаме.
- Вчера 21:04 Армия Сирии и ВКС РФ штурмуют последнюю крепость ИГИЛ в Хомсе, стоящую на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО).
«Тигры» и ВКС РФ за 2 дня освободили от ИГИЛ 7 городов и поселков на юге Ракки (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
При поддержке ВКС РФ штурмовая дивизия «Тигры» и ее союзники освободили 7 городов и поселков от ИГИЛ на юге провинции Ракка.
Во главе с отрядами Tiger Forces Сирийская Армия освободила семь населенных пунктов вдоль западного берега реки Евфрат после начала нового двухдневного этапа наступательной операции.
В начале «Тигры», продвигающиеся на восток в южной части Ракки, обеспечили безопасность ране освобожденных городов Ганим Аль-Али, Аль-Рабиях и Аль-Джабилах, при этом значительно сократив линию снабжения анклава ИГИЛ, расположенного вблизи реки Евфрат.
Сообщается, что террористы пытались контратаковать три раза, но все их попытки были безуспешными. Вскоре после этого, отряды Tiger Force начали штурмовать города и поселки: Хувиджат Шинан, Аль-Раби, Аль-Сабха, Аль-Джабли, Шаредах, Аль-Заябиях, а также Аль-Мастаха.
В результате двухдневной операции бойцы генерала Сухейля взяли их под свой контроль все упомянутые выше населенные пункты, уничтожив и ранив более 100 террористов ИГИЛ.
Кроме того, благодаря этому продвижению Tiger Forces теперь находятся в 60 километрах от позиций САА в городе Дейр эз-Зор.
Согласно военным источникам, продвижение по у Евфрата будет замедляться, поскольку линия движения войск смещается в сторону оплота ИГИЛ в восточной части провинции Хама. Освобождение г. Акербат и всего востока Хамы от боевиков высвободит значительные силы проправительственных войск и тяжелой техники для решающего нападения на Дейр эз-Зор, который, в свою очередь, будет атакован сразу с нескольких направлений.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Дерзкий рейд спецназа САА по тылам ИГИЛ в Ракке и неожиданный захват высот в Хаме
Сирийские военные провели 2 неожиданных молниеносных операции против сил ИГИЛ в провинции Ракка и на границе Хамы.
Элитная 124-я бригада специального назначения Республиканской гвардии САА совершила очередной дерзкий рейд по тылам ИГИЛ в южной части провинции Ракка.
В атаке линии обороны террористов с неожиданного направления участвовали подразделения 124-й бригады Аль-Кавасер. Операция была одобрена двумя бригадным генералами Насром Мансуром и генерал-майором Асефом Исмаилом, сообщает арабское агентство AMN.
Во время атаки подразделения Республиканской гвардии проникли на глубину до десяти километров в тыл к «игиловцам», при этом уничтожив пикапы оснащенные 23-мм зенитными орудиями и боевиков.
Две недели назад 124-я бригада специального назначения защищала стратегический перекресток города Ресафа от мощной контратаки боевиков. Известно, что подразделения спецназа участвуют и во фронтовых наступательных операциях против террористов в провинции Ракка.
САА захватывает высоты у города Марина
Кроме того, Сирийская Арабская Армия совершила неожиданную атаку в северо-восточной местности Хамы, в среду, взяв под контроль
несколько объектов ИГИЛ вблизи города Итрия.
Во главе с 4-й и 11-й дивизиями САА нацелилась на холмы к юго-востоку от Итрии, окружающие город Марина.
Вскоре после начала этого нападения правительственные войска сумели захватить позиции боевиков и взять под контроль все вершины на севере от г. Марины.
Эта атака САА была направлена в направлении шоссе Итрия — Ракка, которое все еще находится под угрозой из-за присутствия террористов
на юге от шоссе.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Армия Сирии и ВКС РФ штурмуют последнюю крепость ИГИЛ в Хомсе, стоящую на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО)
Армия Сирии и ВКС России штурмуют последнюю цитадель ИГИЛ в Хомсе, стоящую на пути к провинции Дейр эз-зор.
Вчера ударным частям САА удалось войти в стратегический город Эс-Сухнэ с юго-западного направления. Закипели ожесточенные бои, из характера которых стало понятно, что террористы будут пытаться удержать город столько, сколько возможно, несмотря на то, что он находится под огневым контролем САА.
Сегодня, 3 августа, Сирийская армия и ВКС РФ продолжили свое наступление внутри Эс-Сухнэ, нанося удары по обороне ИГИЛ* в юго-западной части города.
Под прикрытием тяжелых авиаударов российской авиации армейцы попыталась увеличить достигнутые вчера успехи, продвигаясь к центру города и преодолевая ожесточенное сопротивление со стороны боевиков.
Предполагается, что эта атака может быть решающим нападением на Сухнэ, если войскам удастся прорваться сквозь основную линию обороны ИГИЛ на юго-западе города.
Если сирийская армия возьмет этот населенный пункт, то перед ней окажутся несколько десятков километров пустынной местности до следующего города в провинции Дейр эз-Зор.
Вчера Министерство обороны Сирии выпустило двухминутный видеоролик о том, как Сирийская Армия и ВКС России продвигаются к холмам к югу и западу от г. Эс-Сухнэ на востоке провинции Хомс.
На видео можно видеть большое количество мощных огневых средств поддержки проправительственных сил, брошенных в битву. К тому же, показана работа ударных вертолетов ВКС России, тактических бомбардировщики ВВС САР и артиллерии САА.
На кадрах также видны оборонительные линии боевиков ИГИЛ у Эс-Сухнэ, которые построены на холмах вокруг стратегического города. Эта сложная, взаимосвязанная бункерная система боевиков с огневыми позициями.
«Мы будем идти вперед, пока не достигнем нашего любимого Дейр эз-Зора»
На днях командующий Сирийской Арабской Армией генерал-майор Мухаммад Хаддур заявил, что правительственные войска готовы к окончательному штурму города Эс-Сухнэ на востоке провинции Хомс.
Несмотря на то, что несколько дней назад САА и ее союзники заняли важные стратегические высоты и позиции, необходимые для успешного взятия вышеупомянутого города, они были встречены яростным сопротивлением боевиков ИГИЛ*.
Генерал добавил, что все необходимые приготовления к освобождению стратегического города завершены. Тяжелое вооружение, включая полевые орудия, минометы и пулеметы различных калибров были доставлены и расположены в радиусе действия прицельного огня по врагу. Основные холмы с видом на город и планируемые маршруты подхода к нему были взяты под контроль, штурмовые подразделения были размещены в стартовых точках.
В своем заявлении Мухаммад Хаддур заявил, что он приветствует всех тех, кто хотел бы принять участие в последнем штурме и войти в Эс-Сухнэ. Более того, он отметил значимую роль проправительственной племенной группы «Соколы Евфрата», которая будет играть важную роль в намеченной операции.
«Мы будем продвигаться вперед в этой операции, пока не достигнем нашего любимого Дейр эз-Зора», — сказал генерал-майор.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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