При поддержке ВКС РФ штурмовая дивизия «Тигры» и ее союзники освободили 7 городов и поселков от ИГИЛ на юге провинции Ракка.

Во главе с отрядами Tiger Forces Сирийская Армия освободила семь населенных пунктов вдоль западного берега реки Евфрат после начала нового двухдневного этапа наступательной операции.

В начале «Тигры», продвигающиеся на восток в южной части Ракки, обеспечили безопасность ране освобожденных городов Ганим Аль-Али, Аль-Рабиях и Аль-Джабилах, при этом значительно сократив линию снабжения анклава ИГИЛ, расположенного вблизи реки Евфрат.

Сообщается, что террористы пытались контратаковать три раза, но все их попытки были безуспешными. Вскоре после этого, отряды Tiger Force начали штурмовать города и поселки: Хувиджат Шинан, Аль-Раби, Аль-Сабха, Аль-Джабли, Шаредах, Аль-Заябиях, а также Аль-Мастаха.

В результате двухдневной операции бойцы генерала Сухейля взяли их под свой контроль все упомянутые выше населенные пункты, уничтожив и ранив более 100 террористов ИГИЛ.

Кроме того, благодаря этому продвижению Tiger Forces теперь находятся в 60 километрах от позиций САА в городе Дейр эз-Зор.

Согласно военным источникам, продвижение по у Евфрата будет замедляться, поскольку линия движения войск смещается в сторону оплота ИГИЛ в восточной части провинции Хама. Освобождение г. Акербат и всего востока Хамы от боевиков высвободит значительные силы проправительственных войск и тяжелой техники для решающего нападения на Дейр эз-Зор, который, в свою очередь, будет атакован сразу с нескольких направлений.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.