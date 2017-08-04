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Русская Школа Русского Языка. Урок 17

15:40. 4 августа 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Цель урока – ещё раз наглядно показать, как из одного слова родились сотни слов и понятий, казалось бы, совершенно из других областей и конечно же, родились они не только в русском языке, но и затем, в последующих иностранных.

А во-вторых, (что может быть наиболее важно), показать, какие досадные огромные ошибки допускали прежде и допускают ныне самые разные, ученые от гуманитарных дисциплин, особенно в дисциплинах языкознания и вслед за ними историки, не знакомые с изводными значениями русских слов. 

Все вышедшие на данный момент уроки можно найти по этой ссылке

Источник: www.kramola.info

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