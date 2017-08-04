Почему Россия выгнала американских дипломатов? Артём Войтенков

...”, – сказала она. По ее словам, “почему-то наши западные коллеги очень... Ракку и Мосул не удалось, выгнать Россию из Сирии не удалось, свергнуть... процитировала в своём Facebook слова американского дипломата: «Гражданская война в Сирии продолжится...