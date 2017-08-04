Почему Россия выгнала американских дипломатов? Артём Войтенков
Производится чистка дипломатического канала связи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом
Содержание:
0:00:00 – сокращение численности посольства США в России
0:00:58 – запрет на въезд в США российских дипломатов
0:01:34 – задачи посольства
0:02:01 – кому принадлежит власть?
0:03:30 – почему Америка сокращает российское посольство?
0:04:21 – куда деваются дети больших чиновников?
0:06:16 – почему Россия сокращает американское посольство?
0:07:51 – большие чердаки посольства США
0:08:55 – чистка канала связи между Трампом и Путиным
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Может просто начинают эвакуировать?
В последнее время уж больно сильное давление идет на мозги эрефянцев и откровенный бред по дебилизору.
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Нравятся мне выпуски А.Войтенкова,хорошо работает,но В.В.Пякин на эту тему высказался более значимо.
https://www.youtube.com/watch?v=_GE3Rbpsv9E
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Лучше рассказали бы как В В Путин щуку ловил , на фоне последних американских санкций и общей экономической ситуации в стране – занимательная история понимаешь ли … А как рассказано то красиво , выровняли количество дипломатов у двух стран и сразу великое решение всех давних проблем , которые иначе никак решить не возможно было . Просто песня , молодец автор … советские газеты просто отдыхают .