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Почему Россия выгнала американских дипломатов? Артём Войтенков

14:46. 4 августа 2017 Просмотров - 201 3 коммент. Опубликовал:

Производится чистка дипломатического канала связи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

Содержание:

0:00:00 – сокращение численности посольства США в России

0:00:58 – запрет на въезд в США российских дипломатов

0:01:34 – задачи посольства

0:02:01 – кому принадлежит власть?

0:03:30 – почему Америка сокращает российское посольство?

0:04:21 – куда деваются дети больших чиновников?

0:06:16 – почему Россия сокращает американское посольство?

0:07:51 – большие чердаки посольства США

0:08:55 – чистка канала связи между Трампом и Путиным

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Дональд Трамп: кошмар неоконов или тонкая игра элит, Титков В.А.

Переговоры в стиле Трампа: победа в любой сделке, Росс Д

Чёрный лебедь.Политическая биография Дональда Трампа, Бенедиктов Кирилл

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Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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3 коммент.»

  • 1547 1087
    Андрей 4 августа 2017 в 15:13 Ссылка Пометить
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    Может просто начинают эвакуировать?
    В последнее время уж больно сильное давление идет на мозги эрефянцев и откровенный бред по дебилизору.

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  • 18334 6282
    Люся 4 августа 2017 в 15:43 Ссылка Пометить
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    Нравятся мне выпуски А.Войтенкова,хорошо работает,но В.В.Пякин на эту тему высказался более значимо.
    https://www.youtube.com/watch?v=_GE3Rbpsv9E

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  • 450 388
    sergej 4 августа 2017 в 16:22 Ссылка Пометить
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    Лучше рассказали бы как В В Путин щуку ловил , на фоне последних американских санкций и общей экономической ситуации в стране – занимательная история понимаешь ли … А как рассказано то красиво , выровняли количество дипломатов у двух стран и сразу великое решение всех давних проблем , которые иначе никак решить не возможно было . Просто песня , молодец автор … советские газеты просто отдыхают .

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