Нашлось «золото партии»!? К исчезновению несметных сокровищ причастен Егор Гайдар?

Похоже, таинственная история с бесследным исчезновением «золотого запаса КПСС» действительно близится к развязке. Пометка, сделанная на днях бывшим советником президента России Андреем Илларионовым в своём сетевом дневнике, тянет на сенсацию, не меньше: «Нам стало известно, что отчёт «Кролла» (американская детективная компания, разыскивавшая «золото КПСС». – Ред.) состоял из четырёх томов, заполненных информацией о банковских проводках, очевидно, проведённых по поручениям ЦК КПСС и КГБ. Который, попав в руки Гайдара, бесследно исчез».

Не по той ли причине, что Егору Тимуровичу не понаслышке было известно, кто же на самом деле украл золото, а «Кролл» добросовестно указал на воров? Гайдар «забыл» подробности и технические детали сделки с «Кроллом» уже в 1999 году, отмечает Илларионов. Об этом свидетельствует тот факт, что он не ответил на вопросы журналиста Юрия Щекочихина «ни в течение месяца после обращения, ни в течение последующих почти восьми лет до его смерти». Не исключено, что и сам Щекочихин стал жертвой своего профессионального любопытства (он таинственно скончался в 2003 году, вскоре после публикации своего расследования о «золоте КПСС»). Но зачем же было Гайдару скрывать результаты расследования, которое он сам же и заказал, заплатив американскому детективному бюро немыслимые по меркам 1992 года 1,5 млн долларов (по другим данным – 2,5 млн) из тощей российской казны? Как отмечал Щекочихин в своём расследовании, «следов массового вывоза партийных средств так и не было обнаружено, по крайней мере так говорили все российские фигуранты этой сделки. Они особенно настаивали на том, что это и был основной, очень важный итог работы «Кролла». И будто бы как раз за этим его и нанимали». Странно, не так ли? Нанять именитое детективное бюро за баснословные по тем временам деньги, чтобы на выходе получить пшик? Похоже на то, что о выводах «Кролла» нам с вами наврали, а результаты расследования, указывающие на воров, намеренно скрыли от общественности.

Кто есть ху?

Дело давнее, так что следует освежить в памяти хронологию тех событий. 21 августа 1991 года закончился путч ГКЧП и как бы отстранённый путчистами президент СССР Михаил Горбачёв вернулся из Крыма в столицу, пообещав разобраться и установить, «кто есть ху». А в ночь на 26 августа с балкона пятого этажа в самом центре Москвы выпал управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина – человек, ведавший в партии всеми её зарубежными банковскими счетами. Самоубийство? Считается, что именно так. Но вот тогдашний секретарь комитета по международным делам Верховного Совета СССР Виктор Мироненко, человек из самого ближнего окружения Кручины, испытывал на сей счёт сомнения: «Его то ли из окна выбросили, то ли он сам выбросился». Почему могли выбросить? Очень просто: на партийных счетах за границей в тот момент находилось порядка 10 млрд долларов, по словам Мироненко (который, надо думать, хорошо знал, о чём говорит: положение и занимаемый им пост обязывали). Сегодня это порядка 100 млрд – чтобы вы лучше понимали, о чём идёт речь. Баснословные деньги. Так вот, Мироненко сомневался касательно самоубийства, а вот бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и зампред российского правительства Михаил Полторанин нисколько не сомневались: не было никакого суицида, Кручину убили. И одновременно с зарубежных счетов пропали хранившиеся на них миллиарды. Кто поверит в такое совпадение? Для Гайдара в начале 90-х не было дела важнее, чем поиск наследства Компартии. Страна рушится, а он ищет богатства!

На 40-й день после смерти Кручины не стало его предшественника на должности управляющего делами, 80-летнего Георгия Павлова. Как и его сменщик, он «выпал» с балкона. А ещё две недели спустя с 12-го этажа «выпал» Дмитрий Лисоволик, высокопоставленный сотрудник международного отдела ЦК КПСС, ведавший всеми партийными банковскими счетами за океаном. Нет свидетелей, не стало и миллиардов на зарубежных счетах. Как не бывало! Сменщик Горбачёва на посту генсека Компартии Владимир Ивашко божился: никакого «золота» не было и в помине, нечему было бесследно пропадать! Тем временем вслед за «попадавшими» с балконов партийными управленцами скончался известный писатель Юлиан Семёнов, накануне кончины вскрывший схемы вывода со счетов партийных миллиардов. В общем, увещеваниям Ивашко и его коллег как-то не верилось. И как только не стало СССР, руководивший де-факто правительством Егор Гайдар решил проверить: куда подевались партийные миллиарды?

Куда пропал доклад Кролла?

Гайдар нанял Джулса Кролла 18 февраля 1992 года – ровно за день до своего формального назначения в правительство министром финансов (первым зампредом он станет чуть позже). Это о многом говорит. Другими словами, для Гайдара на тот момент не было дела важнее, чем поиск наследства Компартии. Страна рушится, а он ищет богатства! Кстати, найти за океаном подходящее детективное агентство Гайдар поручил Первому главному управлению КГБ СССР (будучи зампредом правительства РСФСР, что весьма примечательно, так как формально он по своему положению в государственном руководстве не имел на это никакого права) поздней осенью 1991 года. ПГУ КГБ доживало последние дни, как и Советский Союз, так почему же Гайдар не обратился с тем же вопросом к «своим», российским, контрразведчикам? Объяснение простое: для советского КГБ было делом чести, может, последним из всех – дело-то шло к расформированию комитета, – установить тех, кто украл «золото партии» и уничтожил свидетелей – партийных номенклатурщиков. И комитетчики постарались на славу – нашли в Америке, может быть, лучшее детективное бюро, в котором работали сплошь отставники из ЦРУ и ФБР. Кролл с Гайдаром ударили по рукам, американцу выплатили аванс – порядка 800 тыс. долларов, и началось расследование.

И уже весной министр внешних экономических связей Пётр Авен докладывал Ельцину: «Первые результаты очень обнадёживают». А дальше что-то пошло не так. Кролл передал отчёт о проделанной работе российскому правительству, точнее, как теперь выясняется, непосредственному заказчику, Егору Гайдару, но отчёт бесследно исчез! Читал ли его Борис Ельцин? Похоже, что не читал. Скорее всего он доверился докладу Петра Авена, по всей видимости, убедившего президента, что ничего интересного американцы не установили – «так, отдельные счета и проводки», писал Юрий Щекочихин. Дошло до того, что правительство обвинило Кролла в том, что свои данные эксперты его бюро «основывали на газетных вырезках». Между тем все четыре тома отчёта бюро «Кролл» бесследно исчезли. А последним, кто держал в руках этот отчёт, судя по всему, был Егор Гайдар.

Самая дорогая книга на миллион.

У советского диссидента историка Владимира Тольца как-то в Праге случилась примечательная пикировка с Гайдаром. «Егор, у вас есть самая дорогая книга на миллион (намёк на предоплату, которую Гайдар заплатил Кроллу за будущее расследование. – Ред.). Расскажите хоть, что там?» Гайдар от ответа ушёл: мол, там «банковская проводка, в таком виде с этим не разобраться». «Так отдайте отчёт правоохранительным органам!» – настаивал Тольц. «Они мне не подчиняются», – невпопад парировал Гайдар. Таким образом, Гайдар признался, что не передавал американский отчёт российским силовикам. Но почему?! Ведь он, фактический глава правительства России, обязан был это сделать! В конце концов, это была не частная инициатива Гайдара, расследование оплатили Кроллу из средств госбюджета. Почему же Гайдар скрыл то, что накопали американцы? Не затем ли, чтобы самому воспользоваться «накопленными знаниями» о «золоте партии»? КСТАТИ На протяжении всех 90-х годов журналисты и депутаты Госдумы пытались дознаться у Гайдара, куда же он подевал доклад Кролла и где теперь миллиарды КПСС. А Гайдар невпопад «переводил стрелки на Геннадия Зюганова – «он теперь главный коммунист, у него и спрашивайте».

Кстати,

Зюганов не стал отмалчиваться: КПРФ ни копейки не унаследовала от КПСС. А вот что поведал на сей счёт Сергей Бабурин, бывший депутат Верховного Совета СССР: «Кролл представил Гайдару список, в котором фигурировали девять человек. Эти люди аккумулировали средства КПСС за рубежом. Гайдар в итоге и спрятал концы в воду. А уж воспользовался ли он найденными миллиардами сам или с кем-то поделился, я не могу знать. Но, по моему убеждению, «золото партии» растворилось среди представителей команды Бориса Ельцина».

https://versia.ru/k-ischeznoveniyu-nesmetnyx-sokrovishh-prichasten-egor-gajdar