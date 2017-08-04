Морфогенетическое поле или откуда приходят наши знания?

Казалось бы, ответить на этот вопрос просто. Мы все учимся в школе, потом, скажем, слушаем лекции в институте, читаем книги. Многое, сами того не замечая, узнаем в семье или от товарищей, черпаем из СМИ в конце концов. И вместе с тем вопрос об источниках знаний, которыми владеет конкретный человек, не так прост.

О синицах

В начале прошлого века в Англии молоко стали разносить в бутылках, закрытых картонными крышечками. Бутылки ставились перед дверью, у порога. В городке Саутгемптон местные синицы быстро использовали это новшество. Они легко проклевывали крышечки и пили молоко. Скоро эта ноу-хау стало известно синицам всей Британии, а потом и большей части Европы.

С началом Второй мировой войны, когда появились карточки на продовольствие, бутылки у порога молочники уже не оставляли. И только восемь лет спустя вернулись к прежней практике доставки молока. И что же? Синицы сразу же принялись дырявить картонные крышечки…

Казалось бы, что тут удивительного. Дело, однако, в том, что синицы живут в среднем три года. Значит, за восемь лет сменилось почти три поколения этих птиц. Каким же образом послевоенные синицы переняли опыт своих предков? Читать они, как известно, не умеют, да и пособий, как воровать молоко, для них никто не составлял.

Об азбуке Морзе

Еще один пример, теперь уже из наблюдений над людьми. Психолог из США Арденн Мальберг предложил студентам освоить две одинаковых по сложности азбуки Морзе.

Секрет заключался в том, что один вариант был собственно азбукой Морзе (которой испытуемые не знали), а другой – подражанием этой азбуке, но совсем с другими соответствиями сигналов буквам. Все без исключения студенты быстрее и легче освоили общепринятую телеграфную азбуку, хотя и не знали, что именно этот вариант первоначальный.

Загадочные поля

Для объяснения этих феноменов известный английский биолог Руперт Шелдрейк выдвинул теорию морфогенетических полей. По его мнению, мозг человека или животного сам по себе не содержит ни памяти, ни знаний. Но весь окружающий нас мир пронизывают особые морфогенетические (формообразующие) поля.

В них накапливаются все знания, весь опыт человечества или животных. Желая что-нибудь «вспомнить», например таблицу умножения или какие-нибудь стихи, человек автоматически настраивает свой мозг на эту задачу и получает извне нужную ему информацию.

На первый взгляд, теория Шелдрейка кажется нелепой и даже безумной. Но не будем торопиться с выводами. Синицы, родившиеся во второй половине 1940-х годов, не могли обладать опытом своих довоенных предков. Однако, как только вновь появились молочные бутылки, синицы по всей Западной Европе сразу же стали с ними «справляться».

Даже если предположить, что в какой-то местности птицы заново открыли этот метод воровать молоко, их знание не могло бы так быстро распространиться на огромный птичий ареал. Значит, эта ценная для синиц информация пришла извне, она сохранилась от предков, которых птицы и в глаза не видели.

А почему студенты освоили общепринятую азбуку Морзе значительно быстрее, чем придуманный экспериментатором вариант? Видимо, в морфогенетическом поле общепринятый вариант был представлен в огромном количестве, он попросту «забил» версию экспериментатора.

Руперт Шелдрейк подметил, что человек тем легче усваивает знания, чем большему числу людей они известны. Однажды он предложил студентам разучить два японских четверостишия в английском переводе. Первое было малоизвестным даже в Японии, а второе знал каждый школьник Страны восходящего солнца. И именно второе стихотворение английские студенты запоминали гораздо лучше!

Заметим, чтобы «задать вопрос» информационному полю Земли, человек должен обладать определенными знаниями, то есть приобрести их путем обучения. Так что и по Шелдрейку получается, что наш мозг не просто «радиоприемник», а нечто большее.

Взгляд сзади

Много веков ученые пытались объяснить, как получается, что человек спиной чувствует чужой взгляд. Никакого разумного объяснения этому явлению так и не нашлось, хотя каждому из нас не раз случалось испытывать подобное на себе.

Шелдрейк утверждает, что человек чувствует не взгляд (у него нет на спине глаз), он улавливает мысль, намерение того, кто смотрит ему в спину. А мысль эта приходит к нему из морфогенетического поля.

Одной девушке под гипнозом было внушено, что она на самом деле великий итальянский художник Рафаэль, живший в конце XV – начале XVI века. И эта девушка стала прилично рисовать, хотя раньше таких способностей у нее не замечалось.

По всей вероятности, к ней, по Шелдрейку, поступила информация о человеке, который жил за 400 лет до того, и в какой-то степени девушке передалась способность к рисованию.

Голуби, собаки и лисицы

Однако вернемся к животным и птицам. Как известно, голуби находят свою родную голубятню порой и за тысячу километров. Как они это делают? Долгое время считалось, что они хорошо запоминают топографию местности. Когда это предположение не подтвердилось, стали считать, что они ориентируются по магнитным силовым линиям.

Но и эта гипотеза при строгой научной проверке отпала. В литературе описаны случаи, когда голуби находили свой родной дом, даже если их голубятню размещали на корабле в открытом море.

Давно замечено, что собака, находясь в квартире, чувствует, что хозяин собирается или уже идет домой. В радостном предвкушении она усаживается у двери. Человек в какой-то момент может изменить свои планы, где-то задержаться, и тогда собака отходит от двери, всем видом выражая разочарование. Конечно же, ни собачий слух, ни обоняние тут ни при чем. Работает какой-то иной канал информации.

Шелдрейк полагает, что между собакой и хозяином образуется «эластичная нить» морфогенетической природы. Такая же нить образуется между голубем и его родной голубятней. И, следуя этой нити, голуби возвращаются домой.

В XVI веке борзая гончая по кличке Цезарь добралась из Швейцарии во Францию, куда уехал ее хозяин, и нашла его и не где-нибудь, а в Версале, в королевском дворце. Во время Первой мировой пес Принц в поисках своего владельца даже переплыл Ла-Манш!

Биологи, изучавшие поведение лисиц, наблюдали однажды поразительную картину. Лисица-мать ушла очень далеко от норы, а лисята тем временем расшалились и даже выбрались наверх. Мать не могла ни слышать, ни видеть их.

Лиса присела, повернулась и стала пристально смотреть в сторону норы. И этого оказалось достаточно, чтобы лисята успокоились и спрятались. Обычные способы коммуникации, как и в описанных случаях с собаками, здесь не могли иметь место.

«Мозговое радио»

Получается, что нас окружает океан информации. И вся проблема заключается в том, как выйти в этот безбрежный информационный мир и настроить свое «мозговое радио» на нужную волну. Об этом в первой половине XX века писал академик Владимир Вернадский, когда формулировал свою теорию ноосферы, («ноос» по-гречески – «разум»).

Казалось бы, эта задача практически неразрешима. Но вот мы широко пользуемся мобильными телефонами. А их теперь на планете сотни миллионов. Однако мы находим в этом море информации единственный нужный нам номер, и нас тоже находят.

Теория морфогенетических полей, казалось бы, многое объясняет в природе тех явлений, которые долгое время оставались загадкой. Однако физики пока не обнаружили, не выделили самого этого поля. Конечно, это не значит, что такой субстанции в природе вообще не существует. Значит, надо искать…

Источник: nashaplaneta.su