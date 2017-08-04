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Конфронтация с Западом – надо понять, что это навсегда

09:13. 4 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Если кто-то считает себя избранной нацией, если кто-то хочет подмять под себя весь мир, договориться с ним невозможно. Говорить можно, договориться нельзя. Из этого вытекает, что любая попытка соблюдения и отстаивания своих интересов будет у него вызывать желание на вас давить. Вот в этом и суть отношений России и Запада.

Он не считает нас за равных. Считать нас таковыми не будет НИКОГДА. Это просто надо понять. Мы другая цивилизация.

А ещё их очень раздражает тот факт, что мы … тоже белые..

Ресурс «Свободная пресса» попросил меня прокомментировать новую порцию санкций, которую США опять ввели против России. Кроме этого: «в Соединенных Штатах открылась информационная площадка Hamilton 68, призванная отслеживать с целью противодействия российскую «пропаганду и дезинформацию», сообщает РИА Новости».

Источник: http://svpressa.ru

«Лидер «Партии Великое Отечество», писатель Николай Стариков считает, что ситуация с российскими СМИ — часть более общего противостояния России и Запада, которое идет по всем фронтам.

— На днях мне попался на глаза заголовок статьи «Хватит обижаться, пора обижать». Мне кажется, это очень точно отражает суть происходящего. Мы постоянно пытаемся понравиться нашим западным соседям, убедить их, что мы тоже демократические. Что мы за все хорошее и против всего плохого… Зачем мы это делаем? Ведь очевидно, что речь не идет о том, что Запад заблуждается в отношении России и русских. Он уже лет 500 «заблуждается». И меняться не собирается.

Вчера премьер Дмитрий Медведев заявил, что подписанные санкции — это, по сути, объявление торговой войны. Меня это удивило. А что, кто-то сомневался, что Холодная война уже давно переросла в торговую, а потом снова перерастет в Холодную? Это до какой же степени надо быть наивными, чтобы думать, что из-за большого количества политических партий, из-за выборов, Запад перестанет нас считать чем-то ненужным на этой планете?

«СП»: — Может стоит в ответ прикрыть американские СМИ в России?

— России надо действовать в своих интересах, совершенно не обращая внимания на то, что США думают по тому или иному поводу. В конкретном случае с нашими СМИ на Западе, если против них вводятся какие-то ограничения, мы должны протестовать, использовать судебную власть. Но это вовсе не значит, что мы только в ответ имеем право притеснять те СМИ, которые ведут антигосударственную деятельность, на нашей территории.

Не должно быть никакой связи. Если мы считаем, что «Радио Свобода» или радио «Эхо чего-нибудь» ведет подрывную деятельность, надо менять главного редактора, отзывать лицензию, найти в офисе крыс и тараканов и закрыть офис. Тот, кто подрывает безопасность России, не должен вещать в России, независимо от того, что думает Запад про Russia Today и т. п. Это наше суверенное право».

Источник: nstarikov.ru

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