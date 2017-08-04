Комментарий специалиста. «Все американцы в Залоге, со всей своей недвижимостью и землями…..»

http://pravosudija.net/article/vse-amerikancy-v-zaloge-so-vsey-svoey-ned…

От частного к общему: пример, приведенный в статье, – лишь подтверждение того факта, что США — банкрот! Более того, могу дополнительно сообщить, что весь мир – банкроты!

24.12.2016 закончен последний глобальный эмиссионный Траст “новый мировой порядок” подписанный и запущенный И.Сталиным в 1943 году в Тегеране.

Траст просуществовал 72 года по правам глобальных церковных и имущественных эмиссионных трастов, как и все предыдущие:

«Германский траст» 1870-1943

«Великая Польша» – 1798-1870 и т.д….

Все они – часть глобального эмиссионного «Божественного траста», в рамках которого и существуют деньги и их обращение. Так устроено управление глобальными деньгами и всей планетарной экономикой.

Последний траст закончил и общий глобальный Божественный траст, начатый в 1302 году.

Нового не будет, будет аудит и сведение баланса в пользу конечных бенефициаров.

В Библии это время называли апокалипсис!

Сегодня очень важно знать кто они – конечные бенефициары? Так вот, как не удивительно, но с 2006 года «все кому положено», об этом знают!

Согласно завещания единоличного бенефициара и согласно принятого на себя статуса конечными бенефициарами, которым принадлежит весь мир и все материальное в нем, включая 7 млдр. людей-рабов, …. являются суверены: Елизавета II 15% и СССР -85% и, соответственно, граждане СССР и их потомки, принявшие титул!!!

Но так как существует главный закон вселенной – свобода выбора, то граждане СССР должны заявиться для этого определенным образом и восстановить управляющие структуры СССР! Вот такие дела, друзья!

Именно по этой причине условный Запад и пытается развязать 3 мировую войну. Запад (или мировое правительство, тут – кому и как больше нравится) пытается уничтожить все, что связано с СССР и не допустить его возрождения в любом виде.

Елизавета II, защищая свои собственные суверенные интересы, с 6 мая 2017 г обанкротила Пуэ́рто-Ри́ко, где была зарегистрирована корпорация и правительство США. В марте 2017 она предупредила Кремль и предложила определиться с принятием суверенных прав и суверенитета с возможным созданием нового государства – наследователя СССР, вот потому и банкротят в Лондоне корпорации РФ и Украина!

Нам пора выбрать: или мы бенефициары всего мира – живые суверены, граждане СССР или скот и имущество других суверенов!