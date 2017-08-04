Авианосцы и гиперзвук – Россия готовится строить океанский флот

Как великий подводный атомный флот построили, так и надводный авианосный построим. Да ещё получим с этого оживление в экономике.

На прошлой неделе Россия отмечала День Военно-Морского Флота – праздник, содержание которого в ближайшие годы наполнится максимальным весом. Наступает Морская Эра в современной истории нашей страны.

20 июля Владимир Путин подписал «Указ Президента Российской Федерации от 20.07.2017 № 327 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года»». Это документ удивительной важности и значения. Это – без всяких преувеличений – Геополитический Меморандум!

Стоит просто прочесть этот недлинный (22 страницы) документ, как просто дух захватывает от грозного и лишённого каких-либо экивоков тона – вероятный противник называется предельно откровенно:

Уж куда яснее-то? Вот то, каким должен стать Флот, и не просто флот, а, используя немецкий термин, Флот Открытого Моря – флот как инструмент не только обороны берегов, а и обороны стратегической, наступательной, атакующей противника в любой точке Мирового Океана:

«Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-Морским Флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям».

Второе место – как-то «уже не то», скажете? Не спешите: ключевое требование — «способность нанесения неприемлемого ущерба противнику в целях его принуждения к прекращению военных действий на условиях гарантированного обеспечения национальных интересов Российской Федерации» и «способность к успешному противоборству с противником, обладающим высокотехнологичным военно-морским потенциалом (в том числе, имеющим на вооружении высокоточное оружие)…». Всё это говорит о том, что у Нового Флота мощь замышляется такой, чтобы он был «вторым» только количественно, но не качественно. А качественно он будет таков, что связываться с ним никому не захочется, ибо технические возможности планируется сделать достаточными, чтобы принудить первый флот мира (читай – США) к капитуляции на наших условиях.

Весь документ – исключительно сильный. И самое важное в нём то, что во всеуслышание декларируется: мы теперь строим свой ВМФ на «американских» принципах – на возможности военного присутствия в любой точке мира. А для этого нужны авианосцы. Чтобы обороняться – достаточно АПЛ и противокорабельных ракет на малых и средних кораблях. Но чтобы иметь fleet in being (флот как инструмент геополитической конкуренции и давления) – нужны наступательные средства. Авианосные группировки. И их будут строить.

В ближайшее время будет заложен ещё один авианесущий крейсер. И возможно, что не один, а целых шесть. Семь-восемь авианосцев – это огромная сила. Да, это меньше, чем у США (10 единиц), но больше, чем у прочих флотов мира вместе взятых. И да – вот это и есть реализация принципа «второе место в мире по боевым возможностям». И ведь не просто семь авианосцев, а с группировками палубных версий Т-50 (Су-57), а это уже «совсем другой коленкор». И не просто Т-50 (хотя какое там слово «просто» в отношении этих супер-машин…), а с противокорабельными ракетами Х-31 и новейшей Х-35УЭ:

Это уже как бы не первое место в мире, а не второе. А на подходе принципиально новые, гиперзвуковые ракеты.

Решение России строить океанский авианесущий флот – это гораздо более решительное заявление о намерении оспорить американскую гегемонию, чем высылка хоть сотен американских дипломатов. Это – то, что в своё время сделал Пётр Первый: благодаря строительству современного флота качественно изменил характер военно-политического влияния России на «цивилизованный мир».

А ведь мы дали пиндосам шанс… Но они им не воспользовались. «Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро» — за словами Путина теперь виден крайне прозрачный подтекст: может быть, голубчики, чтобы поменялось, нам стоит построить флот, равный вашему по боевым возможностям? Может быть, тогда вы повежливее будете?

И мы построим, не сомневайтесь, не в первый раз. Как великий подводный атомный флот построили и продолжаем строить, так и надводный авианосный построим. Да ещё получим с этого оживление в экономике и другие макроэкономические плюшки

Сушите вёсла, сэр. Скоро вашему кракену волосатые щупальца-то пообрубаем… Чтобы не тянул куда не просят. Потому что появление даже хотя бы ещё одного-двух новых ударных авианосцев под Андреевским флагом резко изменит расклад сил в Мировом Океане. И мы вам напомним действием слова Николая Первого: «Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен».

Григорий Игнатов

https://jpgazeta.ru/avianostsyi-i-giperzvuk-rossiya-gotovitsya-stroit-okeanskiy-flot/