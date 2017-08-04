Авианосцы и гиперзвук – Россия готовится строить океанский флот
Как великий подводный атомный флот построили, так и надводный авианосный построим. Да ещё получим с этого оживление в экономике.
На прошлой неделе Россия отмечала День Военно-Морского Флота – праздник, содержание которого в ближайшие годы наполнится максимальным весом. Наступает Морская Эра в современной истории нашей страны.
20 июля Владимир Путин подписал «Указ Президента Российской Федерации от 20.07.2017 № 327 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года»». Это документ удивительной важности и значения. Это – без всяких преувеличений – Геополитический Меморандум!
Стоит просто прочесть этот недлинный (22 страницы) документ, как просто дух захватывает от грозного и лишённого каких-либо экивоков тона – вероятный противник называется предельно откровенно:
Уж куда яснее-то? Вот то, каким должен стать Флот, и не просто флот, а, используя немецкий термин, Флот Открытого Моря – флот как инструмент не только обороны берегов, а и обороны стратегической, наступательной, атакующей противника в любой точке Мирового Океана:
«Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-Морским Флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям».
Второе место – как-то «уже не то», скажете? Не спешите: ключевое требование — «способность нанесения неприемлемого ущерба противнику в целях его принуждения к прекращению военных действий на условиях гарантированного обеспечения национальных интересов Российской Федерации» и «способность к успешному противоборству с противником, обладающим высокотехнологичным военно-морским потенциалом (в том числе, имеющим на вооружении высокоточное оружие)…». Всё это говорит о том, что у Нового Флота мощь замышляется такой, чтобы он был «вторым» только количественно, но не качественно. А качественно он будет таков, что связываться с ним никому не захочется, ибо технические возможности планируется сделать достаточными, чтобы принудить первый флот мира (читай – США) к капитуляции на наших условиях.
Весь документ – исключительно сильный. И самое важное в нём то, что во всеуслышание декларируется: мы теперь строим свой ВМФ на «американских» принципах – на возможности военного присутствия в любой точке мира. А для этого нужны авианосцы. Чтобы обороняться – достаточно АПЛ и противокорабельных ракет на малых и средних кораблях. Но чтобы иметь fleet in being (флот как инструмент геополитической конкуренции и давления) – нужны наступательные средства. Авианосные группировки. И их будут строить.
В ближайшее время будет заложен ещё один авианесущий крейсер. И возможно, что не один, а целых шесть. Семь-восемь авианосцев – это огромная сила. Да, это меньше, чем у США (10 единиц), но больше, чем у прочих флотов мира вместе взятых. И да – вот это и есть реализация принципа «второе место в мире по боевым возможностям». И ведь не просто семь авианосцев, а с группировками палубных версий Т-50 (Су-57), а это уже «совсем другой коленкор». И не просто Т-50 (хотя какое там слово «просто» в отношении этих супер-машин…), а с противокорабельными ракетами Х-31 и новейшей Х-35УЭ:
Это уже как бы не первое место в мире, а не второе. А на подходе принципиально новые, гиперзвуковые ракеты.
Решение России строить океанский авианесущий флот – это гораздо более решительное заявление о намерении оспорить американскую гегемонию, чем высылка хоть сотен американских дипломатов. Это – то, что в своё время сделал Пётр Первый: благодаря строительству современного флота качественно изменил характер военно-политического влияния России на «цивилизованный мир».
А ведь мы дали пиндосам шанс… Но они им не воспользовались. «Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро» — за словами Путина теперь виден крайне прозрачный подтекст: может быть, голубчики, чтобы поменялось, нам стоит построить флот, равный вашему по боевым возможностям? Может быть, тогда вы повежливее будете?
И мы построим, не сомневайтесь, не в первый раз. Как великий подводный атомный флот построили и продолжаем строить, так и надводный авианосный построим. Да ещё получим с этого оживление в экономике и другие макроэкономические плюшки
Сушите вёсла, сэр. Скоро вашему кракену волосатые щупальца-то пообрубаем… Чтобы не тянул куда не просят. Потому что появление даже хотя бы ещё одного-двух новых ударных авианосцев под Андреевским флагом резко изменит расклад сил в Мировом Океане. И мы вам напомним действием слова Николая Первого: «Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен».
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Авианосцы в одиночку не ходят, им нужна целая куча кораблей сопровождения, включая подводные лодки. Плюс большие затраты на содержание всего этого. Построить такой флот из расчёта 10 авианосцев можно на костях людей, не получивших мед. лечение. Вряд ли олигархи скинутся на ВМФ. А вот бюджет можно будет славно попилить на пользу акционеров оборонных предприятий. Они будут обеспечены финансированием на много лет вперёд. Хотелось бы поточнее знать из каких источников это всё будет финансироваться и как авианосцы соответствуют нашей оборонной доктрине.