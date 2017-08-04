400 сравнительно честных европейских способов обойти антироссийские санкции США

В западных информационных источниках в последнее время набирает обороты по популярности тема, касающаяся того, как западные компании обходят или стараются обойти антироссийские санкции, проталкиваемые Соединёнными Штатами Америки. Как известно, санкции в отношении России наши горячо обожаемые партнёры довели до крайней степени абсурда, пытаясь таким образом вызвать народные брожения, причём обязательно с непременным желанием народа встретить хлебом-солью американских освободителей. Но вот незадача: народ с хлебом-солью к американскому посольству не спешит, на колени перед фотографией интерьеров Овального кабинета не падает. Мало того, и многие западные компании решили, что дядя Сэм, конечно, большой и грозный, но не всегда нужно заглядывать ему в рот. Стоит только дяде Сэму отвернуться или сходить до ветру, креативная жилка представителей бизнес-структур быстро себя обнаруживает, фактически демонстрируя, что любые санкции в современном мире можно обойти, не заметить, перепрыгнуть, отфутболить и т.д. и т.п. Даже если эти санкции накладывает самая исключительная из исключительных держав Вселенной.

Больше других убивается по этому поводу Reuters, который никак не может отойти от сименсовских турбин, поставленных через дочерние фирмы в Крым (хотя там ещё доказать надо). Не может отойти, а тут снова как снег на голову. Дядю Сэма решили обвести вокруг пальца не только немцы, но теперь, как выясняется, ещё и норвежцы. Кушать хочется всем, а Вашингтон старается всё больше урезать пайку для своих «партнёров». Вот и идут на хитрости.

Упомянутый Reuters на днях опубликовал очередную «разоблачительную статью», в которой и рассказано о том, как Большого американского брата пытаются надуть норвежские компании. Статья больше похожа на этакий западный вариант кляузы, однако внимание заслуживает не столько сам материал, сколько то, что американского «дядюшку» действительно посылают всё больше зарубежных его партнёров. Посылают пока шепотком, однако конечный адрес «путешествия» даже в шёпоте неплохо прослеживается.

Норвежская Statoil сменила слово «сланцевые» на «известковые», и дело пошло… При этом менеджеры Статойла не особенно и скрывают, что санкционная политика США их, что называется, достала. Говорят: ваши санкции распространяются на сланцевые «резервуары», а мы вместе с Роснефтью сланцы вообще не трогаем, а бурим глубже – на уровне известковые отложений. Введёте санкции по известковым слоям, «обнаружим» другие слои, которые под запретительные меры не подпадают.

На этом фоне тысячу раз санкционный «Газпром» вновь получил доступ к газопроводу OPAL. Это крупнейшая газовая артерия на территории Германии, которая поставляет газ из «Северного потока» к газотранспортным системам континентальной Европы. С некоторых пор OPAL фактическим молчал, так как доступ к нему был для «Газпрома» перекрыт. И вот, накануне, выяснилось, что у российского газового гиганта снова 40% доля от общей мощности газопровода. Тут же был урезан газовый транзит через Украину. И тут же кое-кто на Западе вспомнил, что компрессорная станция «Опала» в Бранденбурге была построена компанией Siemens. Ну что ж ты будешь делать… опять «Сименс» что-то наложил на санкции?..

Итак, о «выявленной» Рейтером элегантной до безобразия норвежской схеме. Как известно, под американские санкции попала так называемая сланцевая отрасль. Выражаясь простым языком, США фактически запретили всем, поддержавшим санкции, вступать в торговые и технологические отношения с РФ там, где это касается добычи сланцевых углеводородов. Так и написали «сланцевые углеводороды». А не пальцем деланные норвежцы, сообразив, что прибыль из рук вытекает в неизвестном направлении, решили сделать ход конём и попросту заменить одно слово в контрактах с российскими компаниями.Можно себе представить, сколько яда излилось из организмов тех, кто в конгрессе США денно и нощно жевал бабл-гам с целью родить такие санкции, которые действительно порушат российскую экономику, да ещё и европейских партнёров заставят плясать под американскую свирель.Яда излилось ещё больше, когда тот же Рейтер опубликовал продолжение своей саги по поводу 400 и одного сравнительно честного способа обхода заокеанских санкционных мер. В материале заявлено, что норвежским опытом решили воспользоваться (о ужас!) и ближайшие союзники Штатов – верные бриты. Так, британская компания BP тоже готова отойти от использования слова «сланцевые» в контракте, автоматически освобождаясь от санкционных цепей. Мало того, крупная британская компания вышла с такой инициативой на правительство Соединённого королевства. И у правительства, если где-то не промелькнёт тень американской палки с гвоздями, нет повода отказать BP. Ведь на «известковые резервуары» санкции пока действительно никто не накладывал, и даже если санкции будут введены, то только постфактум, что открывает работу с той же Роснефтью и для британцев на «известковых» слоях. А так как речь идёт о миллиардных прибылях, то тут американо-британское «союзничество» само себя испытывает на прочность.А если учесть, что OPAL имеет продолжение в виде чешского газопровода «Газель», идущее до Словакии, то можно предположить, что вскоре реверс «словацкого» газа для Украины станет несколько дороже в цене…

Теперь на Западе гадают, кто именно открыл «Газпрому» доступ к «Опалу», фактически наплевав на так называемый третий энергопакет. Однако кто бы не оказался этим таинственным открывателем «Опала» для «Газпрома», у Еврокомиссии, по сути, нет повода придраться. Дело в том, что свою долю российский газовый гигант получил на открытом аукционе. Попросту никто этот аукцион и не потянул… Кроме «Газпрома»… Всё экономически чисто – третий энергопакет остался девственно не нарушенным… То есть санкции снова остались где-то по левому борту.

Остаётся дождаться новых публикаций о том, как партнёры Дяди Сэма, демонстрирующие, что санкционные игры им начали надоедать, будут генерировать новые способы честного отфутболивания ограничений в экономических контактах с Россией.



Источник: nnm.me