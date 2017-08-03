Юрий Тавровский: США подталкивают Россию и Китай к военно-политическому союзу

Не успели высохнуть чернила на законопроекте Конгресса, где Россия без обиняков названа противником США, как Америка готовит санкции против Китая. Одни из них должны быть направлены против позиции Китая по КНДР. А также Белый дом собирается наказать Китай — за что бы вы думали? — за экономическую мощь. Да, это действительно возмутительно — как это страна смеет быть сильной?! Что это — просто оголтелый лай собачьей своры, по большому счёту безопасный, если у того, на кого этот лай направлен, есть крепкая палка? Или это серьёзная опасность и США настолько сильны, что они могут выкручивать руки России и одновременно взяться за Китай?

На первый взгляд можно подумать, что президент Трамп просто дал волю своим политическим антикитайским инстинктам, которые были проявлены ещё во время предвыборной кампании, когда он очень и очень резко говорил о Китае, угрожал ему. Затем, как известно, после срочного визита Си Цзиньпина во Флориду наступило затишье. Очевидно, китайскому лидеру пришлось пойти на какие-то уступки. Мы знаем, что был разработан 100-дневный план по корейскому урегулированию — как бы ультиматум. Был принят и план наращивания американского экспорта в Китай. Действительно, увеличились закупки того, чего не было на китайском рынке уже давно. Например, американской говядины, были закуплены дополнительные самолёты «Боинг» и так далее. Я думаю, что взаимные улыбки и заверения кончились, и не потому, что политические инстинкты Трампавозымели верх над временным компромиссом. Речь идёт о настроениях американской элиты, которая воспринимает Китай как антагониста, как страну, которая даже больше угрожает интересам Америки, чем Россия. Всё-таки для американцев главное — это не Украина или Сирия. Для американцев самое главное — это доллар, экономическое господство, доминирование Америки в мире. Вот тут Китай как раз бросает реальный вызов Америке. Известно, что китайский ВВП по пересчёту покупательной способности превысил американский. Огромны китайские авуары в американских банках — более триллиона долларов. И что ещё очень важно, китайцы создают параллельную финансовую глобальную структуру, которая явно направлена против таких контролируемых Штатами структур, как МВФ и Всемирный банк. Китайцы говорят: «Нет, мол, это не против, это параллельно». Но надо понимать, что прошло всего два года после начала действия Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Фонда «Шёлковый путь», нового банка БРИКС, а уже достигнут большой прогресс в вытеснении долларов в международных расчётах, в чём Россия сильно помогает Китаю.

Короче говоря, именно Китай с его мощными экономикой и валютой представляет реальную угрозу положению Америки в мире. Поэтому чем дальше будет укрепляться китайская экономика, чем большее значение в мире будет иметь юань, тем большую угрозу Китай будет представлять для Америки. Тем сильнее будут нарастать ответные или даже упреждающие действия — вне зависимости от того, республиканцы или демократы у власти, была бы президентом Клинтом или стал президентом Трамп. Антикитайская политика пользуется поддержкой обеих палат Конгресса. Именно на этой площадке Трамп может получить дополнительные очки в своём противостоянии с глобалистскими силами.

Но хватит ли сил у самой Америки? Китай — это всё-таки не России, чья экономическая мощь после катастрофы 1991 года значительно уступает мощи США. Тут США схватываются с противником не менее мощным. На тех ли они замахнулись? Не похоже ли это на историю о моське и слоне?

Нет, на ситуацию, описанную в басне Крылова, это не похоже. Сейчас Америка гораздо сильнее Китая стратегически. Достаточно вспомнить, что положительное сальдо Китая в торговле с Америкой примерно 360 миллиардов долларов. Если Америка преградит путь китайским товарам на американский рынок и хотя бы вдвое сократит китайский экспорт, вы можете себе представить положение китайских провинций, ориентированных на производство экспортной продукции. Нарушится экономический и социальный баланс КНР. Это будет большой проблемой для компартии, которая хочет сохранить свою власть в Китае, для Си Цзиньпина, который хочет продлить свою власть ещё на 5 лет. Поэтому в данной ситуации экономические угрозы Трампа — ввести 35-40% пошлины на китайские товары — это страшное оружие. Именно этого оружия не то что испугался, а принял в расчёт Си Цзиньпин. После довольно мягкого президента Обамы он переоценил свои силы и начал усиливать противостояние с Америкой. Трамп ответил, этот ответ очень серьёзный, и дальше могут быть ещё более серьёзные последствия.

В том, что касается санкций против России, требования США понятны — отдать Крым, уйти из Донбасса, прекратить устраивать кибератаки, хотя всё это невозможно в той части, что не бред. Тем не менее, там выражены хоть какие-то претензии. Но что США ждут от Китая? Того, что китайцы скажут: «Мы не будем заниматься высокими технологиями, развивать свою промышленность, мы наденем снова свои крестьянские конические шляпы доули и поголовно уйдём с мотыгами на рисовые поля»?

Программа-минимум требований, предъявляемым Китаю, известна: усилить давление на Северную Корею, перестать заниматься кибершпионажем. Но главное требование — это, конечно, чтобы Китай унялся со своим экономическим процветанием. Неизвестно, какие требования были выдвинуты Трампом Си Цзиньпину во время пребывания во Флориде, но, очевидно, они были именно экономическими, потому что после этого была создана комиссия по торговле. Естественно, Китай не может выполнить далеко идущие требования Америки, то есть перестать быть, перестать существовать.

Кстати, точно такие же требования у США в отношении России — совершенно нереалистические. Америку и Запад в целом не устраивают наши территориальные масштабы, ресурсная база, военная мощь. То же самое и с Китаем. Американцев и их сателлитов не устраивает огромный, многонаселённый, могущественный в производственном и военном смысле Китай. Поэтому дальше будет только хуже. Таков мой прогноз.

В последние дни раскручивается тема о противостоянии пусть небольших, но всё же военных группировок Китая и Индии на плато Доклам, что на границе с Бутаном. У нас иногда любят (и часто это бывает верно) в любых волнениях, противостояниях, региональных войнах видеть интриги всё того же Вашингтона, руку Лэнгли. Но в данном случае это собственная давняя проблема Индии и Китая, которая была создана ещё англичанами, когда они проводили линию разграничения между Тибетом и Индией. Это очень болезненный вопрос, который уже привёл к одной китайско-индийской войне в 1962 году. Лэнгли здесь ни при чём. Нынешнее обострение спровоцировано тем, что в рамках программы «Пояс и путь» Китай прокладывает шоссейную и железную дорогу из Синьцзян-Уйгурского автономного района через Кашмир, который оспаривается Пакистаном и Индией, в пакистанский порт Гвадар. Это повод. А глубинная причина — это соперничество Индии и Китая в южной части Евразии. Это очень неприятная проблема для нас, поскольку мы вместе с Китаем и Индией члены БРИКС и ШОС и возлагаем большие надежды на эти организации.

Поэтому Россия могла бы сыграть свою роль в урегулировании конфликта, если бы Путин пригласил в Россию индийского премьера и китайского председателя, чтобы они обсудили проблему и нашли мирное решение. Помните, как во время индийско-пакистанского конфликта Брежнев пригласил в Ташкент лидеров противостоящих сторон, и тогда удалось найти какой-то компромисс — хотя бы временный.

Объективно и в Индии, и в Китае, и в России правительства понимают, что поодиночке Вашингтоннас скушает — и кушает уже. Таким образом, не есть ли злая воля США, которую мы видим по отношению к великим евразийским державам, в конечном счёте благо? Ведь таким образом то, что не могут сделать сами Россия и Китай, то есть стратегически объединиться, может стать реальностью благодаря недодуманным действиям агрессора. Конечно, именно Америка и Запад в целом подталкивали Россию и Китай к сближению с нулевых годов, когда Путин выступил с мюнхенской речью и когда китайские руководители «послали» Обаму во время его пребывания в Пекине в 2009 году и отвергли предложение стать младшим братом Америки. С тех пор давление на наши страны усилилось. США подтолкнули две главные половинки Евразии навстречу друг другу. Если ещё не создана критическая масса, как в ядерном заряде, то дело к этому идёт. Под полноценной критической массой я подразумеваю военно-политический союз. Пока Москва и Пекин отвергают эту формулу. Но неизвестно, что будет дальше. Если продолжится американское «сдерживание», если оно примет ещё более агрессивные формы, чем сейчас, то тогда, я думаю, Москва и Пекин задумаются о создании полноценного союза, напоминающий тот, который в 1950 году был создан Иосифом Сталиным и Мао Цзэдуном.