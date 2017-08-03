Вооруженные силы польских коллаборационистов
12:25. 3 августа 2017 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Несколько удивило, что в комментариях к посту о польских обидах http://colonelcassad.livejournal.com/358
Причины этого идеологического сходства кроются в том, что после окончания войны, недобитые коллаборационисты обосновались в США, где получив подпитку со стороны ЦРУ и других гос.структур США, они стали инструментом Холодной войны против СССР в составе различных "диаспор", "антикоммунистических лиг" и т.п. организаций. После поражения СССР в Холодной войне, вся эта публика начала реализовать эти установки уже на территории Польши, Украины, Прибалтики и других республик СССР и стран Восточной Европы. При этом идентичность подходов говорит о том, что идут они из одного центра, который расположен отнюдь не в Польше или на Украине. Это присаженная концепция, где основная роль подобного мифотворчества – борьба с российским влиянием, пересмотр итогов второй мировой войны и изменение существующих границ и сфер влияния в Европе. Ну а тема коллаборационизма "свободных народов", плохо увязывается с этими устремлениями, поэтому ее в меру сил замалчивают и игнорируют.
Вооруженные силы польских коллаборационистов
Для руководства Третьего рейха поляки были давними и непримиримым врагами. В то же время нацисты выделяли различные этнические группы, имеющие определенные культурные и языковые особенности. В частности, локальные группы поляков (кашубы — в Поморье, мазуры — в Пруссии, гуралы — в польских Татрах, силезцы — в Западной Польше) германские власти считали отдельными славянскими народами, «дружественными Германии и немцам».
1. Поляки в вермахте и СС
Великопольская политика 1918 — 1939 гг. привела к тому, что многие кашубы, мазуры, силезцы и гуралы, особенно молодежь, видела в лояльности германской администрации возможность национального возрождения. Именно они составляли основную часть тех поляков, которые вступали в ряды вермахта и СС.
Польские добровольцы перед сборным пунктом вермахта.
Отдельных силезских, кашубских или мазурских формирований не создавалось. Представители данных локальных групп поляков проходили службу на общих с немцами основаниях. Среди военнопленных, захваченных Советской армией на Восточном фронте, насчитывалось 60 280 поляков. Косвенно эти данные позволяют судить о количестве поляков — солдат и офицеров вермахта.
Польские солдаты вермахта на могиле своего товарища. Восточный фронт.
Польские солдаты вермахта на стрельбах. Франция. Март 1944 г.
Кроме того, несколько тысяч поляков были взяты в плен союзниками вместе с немецкими солдатами на Западном фронте во время Фалезской операции в августе 1944 г. Британское командование разрешило им вступить во II-й польский корпус, который вел боевые действия с германскими войсками во Франции, Бельгии и Нидерландах в 1944 — 1945 гг. Известно и о наличии поляков в составе войск СС. За время боев на Восточном фронте польские добровольцы были отмечены в 3-й танковой дивизии СС Totenkopf; в 4-й полицейской гренадерской дивизии СС; в 31-й добровольческой гренадерской дивизии СС Bohmen und Mahren и 32-й добровольческой гренадерской дивизии СС 30. Januar.
Польские добровольцы в вермахте.
В то же время необходимо отметить, что остальные поляки, проживавшие на территории генерал-губернаторства (Generalgouvernement), в Вооруженные Силы Германии не призывались.
На заключительном этапе Второй мировой войны в состав войск СС вошла так называемая Свентокшижская бригада, или бригада Святого Креста (Brygada Swietokrzyska), сформированная из членов довоенных польских фашистских организаций, придерживавшихся радикальных антикоммунистических и антисемитских взглядов. Она входила в состав польских Национальных Вооруженных сил (Narodowe Siły Zbrojne). Ее возглавлял полковник польской кавалерии Антоний Шацкий (Antoni Szacki).
В 1944 г. бригада (820 человек) в южной Польше вела боевые действия против германской армии и польской Армии Людовой. В январе 1945 г. под г. Краковом вступила в бой с Советской армией и вскоре вошла в союзные отношения с 59-м армейским корпусом вермахта. Вместе с германской армией бригада Святого Креста отступила на территорию протектората Богемия и Моравия, где ее солдаты и офицеры получили статус добровольцев СС (SS-Polnisch-Freiwillingen). Они были частично обмундированы в эсэсовскую форму, но с польскими знаками отличия. Из бойцов бригады формировались группы и забрасывались в тыл Советской армии для проведения диверсионной деятельности. Состав бригады пополнялся за счет польских беженцев.
В апреле 1945 г. бригада (4000 человек) выступила на фронт. В оперативном отношении она была подчинена сдерживавшему наступление Советской армии танковому корпусу Feldhernhalle. В задачи бригады входила борьба в прифронтовой зоне с чешскими партизанами и советскими разведгруппами. 5 мая 1945 г. польские эсэсовцы (1417 человек) покинули свои позиции и отступили на запад, навстречу наступающей армии США. В ходе своего марша они освободили узников (около 700 заключенных, в том числе 167 поляков) концентрационного лагеря Голышув. В плен были взяты 200 охранников. Американское командование взяло бригаду под свою защиту, поручило ей охрану лагерей немецких военнопленных и затем позволило ее солдатам и офицерам укрыться в американской оккупационной зоне.
Бойцы польской бригады Святого Креста. Май 1945 г.
В послевоенной Польше солдаты и офицеры бригады Святого креста были заочно осуждены.
2. Польская полиция
В октябре 1939 г. германские оккупационные власти приступили к формированию польской вспомогательной полиции (Polnische Hilfspolizei или Polnische Polizei im Generalgouvernement). В ее ряды призывались бывшие полицейские Польской республики. К февралю 1940 г. она насчитывала 8700 человек, а в 1943 г. — уже 16 000 человек. По цвету униформы она получила название Granatowa policja — «синяя полиция». В ее функции входила прежде всего борьба с уголовной преступностью и контрабандой.
Польские полицейские арестовывают евреев на рынке в Варшаве. Октябрь 1939 г.
Германские власти часто привлекали польских полицейских к облавам, паспортному контролю, охране периметров еврейских гетто. Также «синяя полиция» участвовала в арестах и депортации евреев в концентрационные лагеря.
Проверка документов немецкой и польской полицией. Варшава, 1941 г.
После войны 2000 бывших чинов «синей полиции» были признаны виновными в совершении военных преступлений и осуждены на тюремное заключение, а около 600 человек были приговорены к смертной казни.
3. Польские полицейские батальоны
В марте 1943 г., с началом истребления польского населения Волыни боевиками Украинской повстанческой армии (УПА), германские власти создают польские полицейские батальоны. Они заменили украинские полицейские батальоны на Волыни, входившей в состав генерал-губернаторства, которые перешли на сторону УПА. Поляки были включены в 102-й, 103-й, 104-й полицейские батальоны смешанного состава, а также в полицейский батальон 27-й Волынской пехотной дивизии.
Также было сформировано 2 польских полицейских батальона — 107-й (450 человек) и 202-й (600 человек), которые использовались для совместной с германскими войсками и полицией борьбы с отрядами УПА. Они подчинялись командованию СС на Волыни и в белорусском Полесье. В боевых действиях с отрядами УПА польские полицейские батальоны взаимодействовали с польскими отрядами самообороны и участвовали в карательных акциях против украинского населения.
Сначала поляки были вооружены советским трофейным оружием, но затем их обеспечили карабинами, пистолетами-пулеметами и ручными пулеметами германского производства.
Немецкие и польские полицейские
Полицейские данных батальонов были обмундированы в униформу германской военной полиции.
В январе 1944 г. солдаты 107-го польского полицейского батальона, разоружив немецких офицеров, перешли на сторону партизан Армии Крайовой.
Полицейские 202-го польского батальона СС в мае 1944 г. были включены с состав войск СС и в августе 1944 г. рассеяны в ходе боев с Советской армией под Варшавой на правобережье Вислы.
4. Еврейская полиция в Польше
С 1939 г. все еврейское население Польши было принудительно сосредоточено в охраняемых районах проживания — гетто. В гетто вводилось внутреннее самоуправление (Judenrat) и своя служба охраны порядка — Judischer Оrdnungsdienst.
Еврейский полицейский и германский солдат. Варшава, 1942 г.
В состав полиции гетто были набраны евреи — бывшие служащие польской полиции, бывшие солдаты и офицеры польской армии. Еврейские полицейские обеспечивали внутренний правопорядок в еврейских гетто, участвовали в облавах, осуществляли конвоирование при переселении и депортации евреев, обеспечивали выполнение приказов германских властей и т.д. Рядовые чины полиции не получили огнестрельного оружия — только деревянные или резиновые дубинки и кастеты. Офицеры были вооружены пистолетами.
Еврейская полиция в Варшавском гетто. 1941 г.
В крупнейшем Варшавском гетто еврейская полиция насчитывала около 2500 человек, в Лодзинском гетто — 1200, в Кракове — 150.
Еврейские полицейские на улицах Варшавского гетто
Во время облав, арестов, депортации большая часть — еврейской полиции последовательно и жестко выполняла приказы германского командования — например, шеф еврейской полиции Варшавского гетто Юзеф Ширинский-Шенкман (Józef Szeryński-Szenkman). Некоторые из наиболее активных еврейских коллаборационистов-полицейских были приговорены к смерти и убиты бойцами еврейского Сопротивления.
Еврейские полицейские в гетто г. Краков. 1942 г.
Меньшая часть еврейских полицейских пыталась помочь обреченным на смерть пленникам гетто. С ликвидацией гетто большинство евреев-полицейских нацисты уничтожали.
Помимо еврейской полиции к еврейским военизированным коллаборационистским формированиям можно отнести организацию Жагев (Żagiew, около 1000 человек), которая сотрудничала с гестапо и должна была выявлять поляков, укрывавших евреев за пределами гетто. Германские власти разрешали членам данной организации пользоваться огнестрельным оружием. Во время восстания в Варшавском гетто в 1943 г. многие из членов Жагева были убиты членами еврейского Сопротивления.
После войны оставшиеся в живых чины еврейской полиции и члены организации Жагев разыскивались израильскими спецслужбами и привлекались к судебному расследованию.
1. Mazurkiewiz S. Antologia zdrady narodowej I polskiej kolaboracji 1939 — 1945. Krakow, 1999.
2. Алексеев В.А. Варшавского гетто больше не существует. М., 1998.
http://www.runivers.ru/doc/d2.php?SECTIO
PS. Разумеется, эта тема одной такой обзорной статьей не исчерпывается.
Шеврон "Легиона Белого Орла".
Листовки и плакаты для польских коллаборационистов.
Не слишком много отличий от "креативов", которым министерство пропаганды Третьего Рейха потчевала украинских коллаборационистов.
Польские добровольцы.
Унтерштурмфюрер СС Йозеф Радомски.
Подробнее про польских эсэсовцев вот здесь http://legionorlabialego.com/ (кому интересно, на сайте есть немало подробностей про различные польские коллаборационистские формирования, в том числе и рассказы о том, что сотрудничество с вермахтом было более моральным, нежели сотрудничество с большевиками)
О польском батальоне 202 http://legionorlabialego.com/202-batalio
Статья начинается с прочуственной похвалы обегруппенфюрера СС Прютцмана, который отмечает, что поляки хорошо сражались
Тем не менее, батальон был расформирован по приказу Гиммлера, за массовые случаи дезертирства.
PS2. На заглавной фотографии маршируют добровольцы из польских фольксдойче.
Источник: colonelcassad.livejournal.com