У России есть оружие против санкций

За разговорами о том, что Конгресс США вводит новые санкции против России, осталось незамеченным уникальное положение России в мировой урановой промышленности. Настолько большим оказалось внимание, прикованное к нефтегазовой индустрии России (и в особенности к объёмам её экспорта), что аналитики забыли о важной позиции России в сфере ядерной энергетики

Поэтому Джон Маккейн может продолжать называть Россию лишь замаскированной под страну бензоколонкой, однако ему неприятно признавать, что у России на мировом рынке уранового топлива положение более важное, чем у Саудовской Аравии на рынке нефти.

Влияние России связано не с производством закиси-окиси U308, а с тем, что на долю страны приходится 45 процентов мирового рынка услуг по обогащению урана и производству ядерного топлива. Ежегодно Россия производит только 3 тысячи тонн U308.

Крупнейший мировой производитель U308 ­– Казахстан, обладающий самыми объёмными резервами. Сложно представить, что Казахстан – один из сильнейших союзников России – в одиночку продолжит развивать свою основную индустрию, если между США и Россией разразится новая холодная война.

За счёт бассейна Атабаски в канадской провинции Саскачеван в последние годы увеличивалось мировое производство U308. Но это не влияет на скорость развития индустрии, а лишь оставляет стоимость урана на низком уровне.

Проблема заключается не в добыче металла, а в его переработке в ядерное топливо – в работе по разделению изотопов. США и Канада не заинтересованы в обогащении урана в связи с политикой охраны окружающей среды. Администрация Трампа не изменила подход к этой проблеме, поэтому в будущем всё останется по-прежнему.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» обладает колоссальным влиянием. Напускное негодование по поводу того, что Хиллари Клинтон продала 20 процентов американских запасов урана России, неуместно.

Для чего увеличивать производство металла, когда Россия контролирует процесс переработки?

В связи с изменениями в политике в последние 20 лет США не могут эффективно производить своё ядерное топливо. Поэтому добытый в Канаде дополнительный металл всё ещё необходимо отправлять на переработку в Россию или в Европу.

Более того, в обогащении урана нуждается… Китай. Сложившаяся ситуация поможет Китаю обеспечить себя топливом для АЭС, которые сейчас строит «Росатом» в Китае, а также в Индии, Турции, Иране и во всех остальных государствах, которые желают использовать атомную энергию.

В Америке 19,5 процентов электроэнергии вырабатывается с помощью атомной энергии. Российское разделение изотопов обеспечивает немалую долю американской электроэнергии. Если отношениям с Россией настанет конец, отключатся кондиционеры.

Америка – один из крупнейших в мире потребителей единиц работы разделения (SWU), США используют 32 процента от общемирового количества. Это приблизительно 15,1 миллиона SWU. На втором месте по потреблению – Франция с 14 процентами. В США более 90 процентов потребляемого урана импортируется.

Америка закупила уран в 2016 году в следующих странах:

Канада – 25 процентов

Казахстан – 24 процента

Австралия – 20 процентов

Россия – 14 процентов

Узбекистан – 4 процента

Малави, Намибия, Нигер и Южная Африка – 10 процентов

Бразилия, Болгария, Китай, Чехия, Германия и Украина – 2 процента

Это лишь страны-продавцы урана, а не страны-производители топлива. Энергетическая инфраструктура – это не нефтяные скважины сами по себе, это ещё и переработка и доставка. Купить уран можно, к примеру, у Казахстана, но для переработки металл должен быть отправлен в Россию или в Европу.

Все обсуждения американской энергобезопасности обречены на провал, пока дело не касается урана. Это граница, не переступая которую, конгрессмены могут делать громкие заявления, пока у Путина не закончится терпение.

Он об этом никогда не говорит. Да и никто не говорит. Потому что атомная энергетика – это «ядерное оружие» от геополитики. Это рычаг, на который могут нажать, когда в мире наступит быстро надвигающийся дефицит SWU.

Ответ на санкции

Заявление России о высылке нескольких американских дипломатов и запрет на пользование дипломатической собственностью – это благоразумный шаг. Путин разыгрывает шоу, прежде чем дело примет серьёзный оборот.

В законе о санкциях против России ничего не сказано об атомной энергетике. Ничего не сказано и о штрафах для немецких и французских компаний, если они будут связаны с российским ядерным экспортом или переработкой U308 в топливо.

В закон невозможно добавить нечто подобное, и Джон Маккейн прекрасно об этом знает. В противном случае Россия обратится к Казахстану и задержит очередную поставку SWU в Америку.

Таков итог спора о том, что Америка – мировой производитель чего угодно. Американцам приходится платить слишком много за электричество. С точки зрения экономики, электричество атомных станций – это относительное преимущество США.

Которое, впрочем, исчезнет в следующем десятилетии, так как Китай и даже Россия расширят своё использование атомной энергии. Опять же, обращение Китая к солнечной энергии – это кейнсианская помощь правительства для обеспечения занятости населения. Энергетические проблемы Китая она не решит. Их решит российская нефть, газ и уран.

Если ситуация с «Северным потоком – 2» и Германией накалится, она также превратится в проблему. Поэтому вводить санкции неразумно. Из-за них Германия ещё быстрее движется навстречу России, а связь России и Китая укрепляется.

Америка отдаляется от людей, от которых зависит работа её тяжёлой промышленности.

Германия больше не будет использовать произведённые ею SWU, закроет атомные станции и, скорее всего, продаст их Америке, но эти SWU станут сильным козырем в будущем в мировой энергетической политике.

Германия – занятая территория, что ограничивает её ответную реакцию. Для чего-то ведь понадобилась Евросоюзусобственная регулярная армия.

Меркель и Путин накидывают на США крепкие цепи, чтобы Америка в своих действиях не смогла зайти слишком далеко.