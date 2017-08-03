«То, что творят США, это клиника!»

Источник: http://www.aif.ru/

Новый пакет антироссийских санкций вызвал недоумение не только у нас, но и в Европе.



— Когда в 2014 г. началась крымская и украинская эпопея, Америка и Европейский союз сообща приняли санкции против России. Но тогда задачей этих санкций было заставить Москву прекратить поддерживать сепаратизм на востоке Украины. Никто не говорил, что надо ослабить и тем более разрушить российскую экономику. Подразумевалось, что санкции немедленно снимут, как только начнётся миротворческий процесс на Украине.

Война на два фронта

Теперь всё выглядит иначе. За санкции как форму ведения дипломатии выступают только Германия, Франция и некоторые другие страны старого Запада. А американские элиты и поддерживающие их восточноевропейские государства воспринимают эти меры как метод торговой и экономической войны с Россией с целью её ослабления. По-настоящему воевать с русскими из-за Крыма и Донбасса никто не хотел, но вместо этого начали войну экономическую. Новые санкции — очень жёсткие. Они направлены не только против инфраструктурных проектов российской промышленности — энергетических и др., но и против западных фирм, которые десятилетиями работают на российском рынке. Это удар по самой сердцевине отношений Запада с РФ, по тем странам, которые в последние годы выступали за более тесные связи с Москвой.

И сейчас для Европы наступает момент истины. Невозможно больше делать вид, что ничего не произошло, затаиться и ждать. Европа должна либо проглотить эту горькую пилюлю и согласиться со статусом вечного вассала Америки, либо отстоять своё право на самостоятельную политику. Дистанцироваться от США — со всеми вытекающими последствиями.

Но пойти наперекор Вашингтону трудно. Евросоюз когда-то решил, что все судьбоносные решения он должен принимать консенсусом, единогласно. А какой может быть консенсус сейчас, если 5-6 стран ЕС на 100% стоят на стороне Америки? Речь идёт в первую очередь о странах Балтии и Польше. Для них всегда было важнее членство в ­НАТО, а не в Европейском союзе, потому что они искали прежде всего защиты и покровительства со стороны США. Думаю, Вашингтон сможет также надавить на Болгарию и Румынию, как надавил на них, когда захотел остановить строительство газопровода «Южный поток». Американские конгрессмены могут начать угрожать этим странам, такие рычаги у них есть.

Поэтому перед Германией встала громадная проблема. Она мечтала стать лидером новой Европы, но о каком лидерстве можно говорить, если Германия бросит свои собственные компании на произвол судьбы? Немецкое правительство в сложнейшем положении. Заставить все 28 стран ЕС противостоять американским санкциям очень-очень сложно. Но, если этого не произойдёт, Берлин распишется в собственном бессилии.

Германия, Франция, другие страны старой Европы пребывают в шоке. Они понимают, что Америка — это уже вовсе не добрый Дядя Сэм, который защищает общезападные интересы. До них наконец дошло, что Вашингтон жёстко проводит свою эгоистичную политику, абсолютно безжалостную по отношению к тем же европейцам. Ясно, что от новых санкций пострадают ведущие европейские компании — такие как «Сименс», «Даймлер Крайслер», которые уже десятилетиями находятся на российском рынке и рассматривают его как второй по привлекательности после китайского. Они потеряют огромные деньги. Если придётся остановить вообще все проекты, прекратить всяческое сотрудничество с РФ, счёт пойдёт на миллиарды евро!

Одной пулей убить нескольких зайцев

Говорят, что в основе действий США — желание отодвинуть Россию как конкурента на газовом рынке Европы, чтобы потом продавать туда свой сжиженный газ. Такой мотив действительно присутствует, но он не единственный. Я думаю, американцы хотят убить одной пулей сразу нескольких зайцев. Во-первых, как я уже сказал, ослабить российскую экономику и помешать ей осуществить крупные проекты. Во-вторых, потеснить Россию на европейском рынке. В-третьих, «цивилизовать» своего президента Трампа, надеть на него узду, чтобы он делал только то, что от него требует конгресс. И в-четвёртых, вразумить и дисциплинировать тех европейских партнёров США, у которых традиционно были близкие отношения с Россией — в первую очередь Германию и Францию.

Я думаю, в новом изменившемся мире нас ждёт ещё очень много неожиданностей. Ведь никто не ожидал, что в руководстве самой сильной державы мира начнётся такая психопатия. То, что сейчас происходит в Вашингтоне, это абсолютная клиника! Американская элита уверена, что её президент был посажен в Белый дом Кремлём. Вдумайтесь: люди пытаются убрать демократически избранного президента через импичмент, как минимум его приструнить, «политически кастрировать». И в то же время дерзко наступают на своих самых близких европейских союзников. Истерика по поводу «вмешательства России» перешла уже все рамки приличия — как-то подзабылось, что разведка США годами прослушивала европейских лидеров, шпионила и за другими странами, манипулировала выборами.

А поскольку никто не ожидал, что в США случится такая клиника, очень сложно сейчас в отношении Америки что-то прогнозировать. Весь мир с разинутым ртом наблюдает за происходящим на американской сцене, потому что от этого зависят судьбы этого мира. Америка — это главная держава, на неё слишком многое завязано, она контролирует финансовую систему всей планеты. И в этой ситуации кто-то радуется и пытается нажиться, а другие просто в ужасе отворачиваются.

Цитата

Из письма Марка Твена и других пассажиров американского парохода «Квакер-Сити» Александру II перед встречей с ним в Крыму (Ялта, 25 августа 1867 года):«Америка многим обязана России, она состоит должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годины её испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и её государю живёт и будет жить в сердцах американцев. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе предумышленно несправедливым словом или поступком».