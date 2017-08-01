Сводки от ополчения Новороссии 03 августа 2017

Самое интересное о войне мы узнаем, конечно, не из сухих цифр сводок и донесений, а из живых воспоминаний участников событий.

Так, в Сеть попала видеозапись рассказа «киборга» о методах борьбы с танками ВС ДНР.

Читайте также: Украинские диверсанты подорвались на собственных минах, пытаясь проникнуть на территорию ДНР

«Короче, что мы делаем? Мы проникаем на территорию, временно подконтрольную сепаратистам, на танк заскакиваем и бьём по стволу, прицел сбивается — и всё! Он уже никуда не попадёт, всё!» — торжествующе присаживается на лавочку «герой».

«Этот танк у них там до сих пор ездит, борону таскает, там поля боронит, уже никуда не может попасть, я им сбил прицел», — рассказчик демонстрирует потрясающую осведомленность.

Вот так благодаря полностью заряженному аккумулятору смартфона хотя бы рассказ о мастерстве «освободителей» наконец оказался записан. Остаётся только надеяться на то, что когда-то нам доведется увидеть то, о чём рассказывает «атошник».

Читайте также: «Совсем ребенок!» — украинский «волонтер» о ликвидированном в «АТО» карателе (ФОТО)