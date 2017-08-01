Сводки от ополчения Новороссии 03 августа 2017
- 08:31 Как «киборги» расправляются с танками ДНР (ВИДЕО).
- 01:29 ВСУ открыли огонь на юге ДНР и под Ясиноватой.
- Вчера 23:09 СРОЧНО: Украинские диверсанты подорвались на собственных минах, пытаясь проникнуть на территорию ДНР.
Как «киборги» расправляются с танками ДНР (ВИДЕО)
Самое интересное о войне мы узнаем, конечно, не из сухих цифр сводок и донесений, а из живых воспоминаний участников событий.
Так, в Сеть попала видеозапись рассказа «киборга» о методах борьбы с танками ВС ДНР.
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«Короче, что мы делаем? Мы проникаем на территорию, временно подконтрольную сепаратистам, на танк заскакиваем и бьём по стволу, прицел сбивается — и всё! Он уже никуда не попадёт, всё!» — торжествующе присаживается на лавочку «герой».
«Этот танк у них там до сих пор ездит, борону таскает, там поля боронит, уже никуда не может попасть, я им сбил прицел», — рассказчик демонстрирует потрясающую осведомленность.
Вот так благодаря полностью заряженному аккумулятору смартфона хотя бы рассказ о мастерстве «освободителей» наконец оказался записан. Остаётся только надеяться на то, что когда-то нам доведется увидеть то, о чём рассказывает «атошник».
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ВСУ открыли огонь на юге ДНР и под Ясиноватой
ВСУ около полутора часов назад открыли огонь по селу Ленинское на юге Донецкой Народной Республики, обстрел не прекращается.
Об этом сегодня сообщили ДАН в оперативном командовании ДНР.
«В 23:00 украинская сторона возобновила обстрелы села Ленинское. Огонь ведется из минометов калибра 82 мм. Выпущено 38 мин», — сказал собеседник агентства.
Также по информации командования, ВСУ наносят удары по территории Ясиноватой. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Как ранее сообщала «Русская Весна», накануне украинские диверсанты предприняли попытку прорвать линию обороны в районе села Водяное на юге Донбасса.
Однако подорвались на собственном минном поле и вынуждены были с потерями отступить.
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СРОЧНО: Украинские диверсанты подорвались на собственных минах, пытаясь проникнуть на территорию ДНР
Сегодня вечером украинские диверсанты при попытке проникновения на территорию ДНР подорвались на собственном минном поле.
Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.
«Сегодня командование так называемой АТО в очередной раз пыталось реализовать свои коварные планы по геноциду населения Донбасса.
Так, в 21.00, с наступлением темноты, две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10–15 человек каждая, предприняли попытку проникнуть на территорию Республики в районе н.п. Водяное, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы. Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие из состава 59-й омпбр открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР», — отметили в ведомстве.
Также, по данным оперативного командования, противник стягивает бронированную технику в районе н.п. Пески для осуществления провокационных обстрелов окраин Донецка и позиций ВС ДНР.
«На фоне завершившейся встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, украинская сторона продолжает попытки дестабилизировать обстановку, стремится дискредитировать военно-политическое руководство Республики и нарушает условия Минских соглашений», — резюмировали в военном ведомстве.
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