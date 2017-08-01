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Сводки от ополчения Новороссии 03 августа 2017

09:32. 3 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Как «киборги» расправляются с танками ДНР (ВИДЕО)

Как «киборги» расправляются с танками ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

Самое интересное о войне мы узнаем, конечно, не из сухих цифр сводок и донесений, а из живых воспоминаний участников событий.

Так, в Сеть попала видеозапись рассказа «киборга» о методах борьбы с танками ВС ДНР.

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«Короче, что мы делаем? Мы проникаем на территорию, временно подконтрольную сепаратистам, на танк заскакиваем и бьём по стволу, прицел сбивается — и всё! Он уже никуда не попадёт, всё!» — торжествующе присаживается на лавочку «герой».

«Этот танк у них там до сих пор ездит, борону таскает, там поля боронит, уже никуда не может попасть, я им сбил прицел», — рассказчик демонстрирует потрясающую осведомленность.

Вот так благодаря полностью заряженному аккумулятору смартфона хотя бы рассказ о мастерстве «освободителей» наконец оказался записан. Остаётся только надеяться на то, что когда-то нам доведется увидеть то, о чём рассказывает «атошник».

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ВСУ открыли огонь на юге ДНР и под Ясиноватой

ВСУ открыли огонь на юге ДНР и под Ясиноватой | Русская весна

ВСУ около полутора часов назад открыли огонь по селу Ленинское на юге Донецкой Народной Республики, обстрел не прекращается.

Об этом сегодня сообщили ДАН в оперативном командовании ДНР.

«В 23:00 украинская сторона возобновила обстрелы села Ленинское. Огонь ведется из минометов калибра 82 мм. Выпущено 38 мин», — сказал собеседник агентства.

Также по информации командования, ВСУ наносят удары по территории Ясиноватой. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Как ранее сообщала «Русская Весна», накануне украинские диверсанты предприняли попытку прорвать линию обороны в районе села Водяное на юге Донбасса.

Однако подорвались на собственном минном поле и вынуждены были с потерями отступить. 

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: Украинские диверсанты подорвались на собственных минах, пытаясь проникнуть на территорию ДНР

СРОЧНО: Украинские диверсанты подорвались на собственных минах, пытаясь проникнуть на территорию ДНР | Русская весна

Сегодня вечером украинские диверсанты при попытке проникновения на территорию ДНР подорвались на собственном минном поле.

Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня командование так называемой АТО в очередной раз пыталось реализовать свои коварные планы по геноциду населения Донбасса.

Так, в 21.00, с наступлением темноты, две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10–15 человек каждая, предприняли попытку проникнуть на территорию Республики в районе н.п. Водяное, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы. Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие из состава 59-й омпбр открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР», — отметили в ведомстве.

Также, по данным оперативного командования, противник стягивает бронированную технику в районе н.п. Пески для осуществления провокационных обстрелов окраин Донецка и позиций ВС ДНР.

«На фоне завершившейся встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, украинская сторона продолжает попытки дестабилизировать обстановку, стремится дискредитировать военно-политическое руководство Республики и нарушает условия Минских соглашений», — резюмировали в военном ведомстве.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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