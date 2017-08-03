Главная » История, Творчество

Секретные разработки дискообразного летательного аппарата

11:30. 3 августа 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Программа WS-606A — некогда секретные работы по созданию дискообразного летательного аппарата. 

С 1947 года в канадской фирме «Канадиен Авро» под руководством английского конструктора Джона Фроста начались работы по созданию аппаратов на воздушной подушке. А уже в 1955 году эта же группа трудилась над созданием высокоманевренного перехватчика, способного развивать скорость до 2300 км/ч (по другим данным — 419 км/ч, что ближе к истине).

Заказчики из Пентагона (точнее — представители ВВС и сухопутных сил США) объявили, что «перехватчик произведет революцию в военном деле» и что его во время полета «можно будет принять за НЛО».

Заказ (программа WS-606A) возник почти сразу же после знаменитого Розуэлльского инцидента. Тогда якобы в руки Пентагона попала разбитая летающая тарелка и тела пришельцев, найденные 7 июля 1947 года в семидесяти пяти милях к северо-западу от военной базы Розуэлл (впоследствии переименованной в Уокер Фелд).

Странное совпадение, на которое мало кто обратил внимание, хотя желание военных получить в свои руки похожую «штучку» вполне понятно.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Изначально проект WS-606A должен был напоминать дискообразную ракету. Но для общественности официально представили аппарат совсем с другим внешним видом и другим названием «Avrocar»

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

«Avrocar»

История с летающей тарелкой «Авро» (VZ-9V «Avrocar») настолько «вылизана» официальной информационной службой Пентагона, что невольно закрадывается сомнение: а все ли сказано об этом проекте? Не исключен вариант, что на самом деле «Авро» — лишь ширма, прикрывающая куда более серьезные работы. И что было 2 совершенно разных проекта «Авро».

Если верить мексиканским газетам, американцы хотели получить от «Канадиен Авро» дискообразную ракету, «развивающую околосветовые скорости»(?!), однако на самом деле ставший достоянием гласности аппарат диаметром 5,49 м (или 5,48?), диаметром центрального ротора 1,52 м и общей массой 2563 кг приводился в действие 3 реактивными двигателями «Kontinental J69-T-9» (не способными не то что на «околосветовые», но и на околозвуковые скорости).

Задумано было так, что после вертикального взлета на работающих турбинах вектор тяги отклонялся, обеспечивая горизонтальную тягу.

Хотя внешне построенный дискообразный летательный аппарат VZ-9V «Аврокар» был очень красив, но с летными качествами дело обстояло гораздо хуже (не удалось обеспечить устойчивость в полете).

12 декабря 1959 года на территории завода «Авро Канада» в Мэлтоне летательный аппарат выполнил первый подлет. Через полтора года, 17 мая 1961 года, начались горизонтальные полеты. А уже в декабре 1961 года работы были прекращены «в связи с истечением срока контракта».

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Впрочем, не все так просто. По другим данным, уже 24 июня 1960 года изготовителям пришлось официально признать неудачу, но это — обратите внимание — ЗА ГОД ДО НАЧАЛА горизонтальных полетов!

Так или иначе, но на этом контракт с канадцами лопнул, и вновь от всей программы создания летающей тарелки остались воспоминания. Но не только: сохранились фотографии, кинозаписи, один из аппаратов отдали в Музей транспорта американской армии в Вирджинии. Второй экземпляр VZ-9V попросту сломали. На этом официально все работы в этой области были прекращены.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Операция «НЛО» в Третьем рейхе
...секретные производства Третьего рейха?Действительно ли немецкие ученые занимались разработкой дискообразных летательных...том, что Германия создавала дискообразные летающие аппараты, способные ... манускриптах Востока и секретных документах тайных обществ ...
Экспедиция Ричарда Бёрда
...Штаты подвергнутся нападению летательных аппаратов, перелетающих с...антарктической» темой и разработками III Рейха в ...скоростью обогнали девять дискообразных объектов, несколько фотоснимков...стечения обстоятельств часть секретных документов стала достоянием...
Встречи с Нордическими пришельцами, истории очевидцев!
...обязательство построить для летательных аппаратов пришельцев подземные ... непонятное сваливалось на секретные эксперименты ВВС. ВСТРЕЧА...контролировать американские научные разработки… Это новое ...она увидела серебристый дискообразный корабль. Она побежала...
Астронавты свидетельствуют: Контакты с инопланетянами.
...Ловелла и Уильяма Андерса, видел дискообразный объект. Он летел параллельно ...секретному проекту Пентагона. Кларк заявил, что является экспертом по визуальному определению летательных... под видом общей проблемы; -- разработка систем вооружений якобы для борьбы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>