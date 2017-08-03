Секретные разработки дискообразного летательного аппарата

Программа WS-606A — некогда секретные работы по созданию дискообразного летательного аппарата.

С 1947 года в канадской фирме «Канадиен Авро» под руководством английского конструктора Джона Фроста начались работы по созданию аппаратов на воздушной подушке. А уже в 1955 году эта же группа трудилась над созданием высокоманевренного перехватчика, способного развивать скорость до 2300 км/ч (по другим данным — 419 км/ч, что ближе к истине).

Заказчики из Пентагона (точнее — представители ВВС и сухопутных сил США) объявили, что «перехватчик произведет революцию в военном деле» и что его во время полета «можно будет принять за НЛО».

Заказ (программа WS-606A) возник почти сразу же после знаменитого Розуэлльского инцидента. Тогда якобы в руки Пентагона попала разбитая летающая тарелка и тела пришельцев, найденные 7 июля 1947 года в семидесяти пяти милях к северо-западу от военной базы Розуэлл (впоследствии переименованной в Уокер Фелд).

Странное совпадение, на которое мало кто обратил внимание, хотя желание военных получить в свои руки похожую «штучку» вполне понятно.

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Изначально проект WS-606A должен был напоминать дискообразную ракету. Но для общественности официально представили аппарат совсем с другим внешним видом и другим названием «Avrocar»

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«Avrocar»

История с летающей тарелкой «Авро» (VZ-9V «Avrocar») настолько «вылизана» официальной информационной службой Пентагона, что невольно закрадывается сомнение: а все ли сказано об этом проекте? Не исключен вариант, что на самом деле «Авро» — лишь ширма, прикрывающая куда более серьезные работы. И что было 2 совершенно разных проекта «Авро».

Если верить мексиканским газетам, американцы хотели получить от «Канадиен Авро» дискообразную ракету, «развивающую околосветовые скорости»(?!), однако на самом деле ставший достоянием гласности аппарат диаметром 5,49 м (или 5,48?), диаметром центрального ротора 1,52 м и общей массой 2563 кг приводился в действие 3 реактивными двигателями «Kontinental J69-T-9» (не способными не то что на «околосветовые», но и на околозвуковые скорости).

Задумано было так, что после вертикального взлета на работающих турбинах вектор тяги отклонялся, обеспечивая горизонтальную тягу.

Хотя внешне построенный дискообразный летательный аппарат VZ-9V «Аврокар» был очень красив, но с летными качествами дело обстояло гораздо хуже (не удалось обеспечить устойчивость в полете).

12 декабря 1959 года на территории завода «Авро Канада» в Мэлтоне летательный аппарат выполнил первый подлет. Через полтора года, 17 мая 1961 года, начались горизонтальные полеты. А уже в декабре 1961 года работы были прекращены «в связи с истечением срока контракта».

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Впрочем, не все так просто. По другим данным, уже 24 июня 1960 года изготовителям пришлось официально признать неудачу, но это — обратите внимание — ЗА ГОД ДО НАЧАЛА горизонтальных полетов!

Так или иначе, но на этом контракт с канадцами лопнул, и вновь от всей программы создания летающей тарелки остались воспоминания. Но не только: сохранились фотографии, кинозаписи, один из аппаратов отдали в Музей транспорта американской армии в Вирджинии. Второй экземпляр VZ-9V попросту сломали. На этом официально все работы в этой области были прекращены.