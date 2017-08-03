Салют по случаю визита М. Пенса в Грузию

Не успел еще М. Пенс отбыть из Грузии в Черногорию, как в Абхазии был взорван склад боеприпасов МО Абхазии.

https://www.newsru.com/world/02aug2017/explosion.html(2 августа 2017)

В Абхазии произошел взрыв на складе боеприпасов, пострадали 20 россиян

В Абхазии произошел взрыв на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района. В результате инцидента около 30 человек получили повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших, предположительно, 20 граждан России, передает РИА “Новости” со ссылкой на заявление пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турала Джавадова.

“По предварительным данным министерства здравоохранения республики Абхазия, среди пострадавших – 20 россиян”, – подтвердил Джавадов, отметив, что это не окончательная информация. По его словам, подразумевается, что всего пострадавших больше. При этом дипломат не уточнил, какой степени тяжести ранения получили россияне.

Позднее Джавадов сообщил, что число пострадавших в результате взрыва возросло. “По предварительной информации министерства здравоохранения Абхазии, в результате взрыва боеприпасов на складе пострадали 50 человек. 27 человек госпитализированы”, – приводит его словам РБК. Джавадов добавил, что среди госпитализированных 19 россиян. Состояние четырех пострадавших, включая одного россиянина, “стабильно тяжелое”.

Министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия, в свою очередь, сообщил, что пятеро пострадавших поступили в республиканскую больницу Сухума, около двадцати – в гудаутскую больницу и два человека – в больницу Нового Афона с ранениями различной степени тяжести.

“Медицинские бригады сформированы, врачи мобилизованы, мы располагаем всеми возможностями для оказания квалифицированной помощи пострадавшим”, – заверил министр (цитата по ТАСС).

Начальник штаба МВД Абхазии Родион Базба тем временем заявил, что жителей домов, расположенных в окрестностях горящего склада боеприпасов, эвакуируют в безопасное место. По его словам, в ряде домов выбиты стекла. Кроме того, ограничено движение по республиканской трассе Сухум – Новый Афон. “Что касается самого склада, то к нему пока невозможно подойти, поскольку там до сих пор происходят взрывы”, – добавил Базба.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и объекты военной базы в РФ в результате взрыва не пострадали. “В настоящее время командованием российской военной базы организовано взаимодействие с военным ведомством республики для ликвидации последствий кризисной ситуации и оказания помощи пострадавшим”, – говорится в сообщении ЮВО.

Очевидец взрыва в Абхазии Татьяна рассказала журналистам о том, что после инцидента не было никакой паники. “Все, конечно, вскочили. В отель идти было страшнее, мы все оставались на пляже. Полиция, скорая и пожарные присутствовали в огромном количестве. Гул от сирен не стихал”, – пояснила она.

По словам другого очевидца, взрыв был достаточно сильным. “Я слышала взрыв и видела дым, находилась в 10-15 км от взрыва. У меня люстра рассыпалась и немного шифер с дома спустился, а муж был на работе – у него машина подпрыгнула. Взрыв очень сильный был”, – рассказала женщина.

Кроме того, очевидцы сообщили о временном отключении электроэнергии. “Мы купались в этот момент в море – слышали только сам взрыв и видели что-то типа “гриба”. Выключился свет в Афоне на час. Сразу по дороге, которая рядом с пляжем, начали мчаться одна за одной службы милиции, МЧС”, – сообщил очевидец происшествия Максим Куталиди.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Примеру РФ последовали лишь Никарагуа и Венесуэла, а также крошечные островные государства Науру и Тувалу. Остальной мир считает эти республики частью Грузии.