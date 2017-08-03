Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Салют по случаю визита М. Пенса в Грузию

15:15. 3 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Не успел еще М. Пенс отбыть из Грузии в Черногорию, как в Абхазии был взорван склад боеприпасов МО Абхазии.

https://www.newsru.com/world/02aug2017/explosion.html(2 августа 2017)

В Абхазии произошел взрыв на складе боеприпасов, пострадали 20 россиян

В Абхазии произошел взрыв на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района. В результате инцидента около 30 человек получили повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших, предположительно, 20 граждан России, передает РИА “Новости” со ссылкой на заявление пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турала Джавадова.

“По предварительным данным министерства здравоохранения республики Абхазия, среди пострадавших – 20 россиян”, – подтвердил Джавадов, отметив, что это не окончательная информация. По его словам, подразумевается, что всего пострадавших больше. При этом дипломат не уточнил, какой степени тяжести ранения получили россияне.

Позднее Джавадов сообщил, что число пострадавших в результате взрыва возросло. “По предварительной информации министерства здравоохранения Абхазии, в результате взрыва боеприпасов на складе пострадали 50 человек. 27 человек госпитализированы”, – приводит его словам РБК. Джавадов добавил, что среди госпитализированных 19 россиян. Состояние четырех пострадавших, включая одного россиянина, “стабильно тяжелое”.

Министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия, в свою очередь, сообщил, что пятеро пострадавших поступили в республиканскую больницу Сухума, около двадцати – в гудаутскую больницу и два человека – в больницу Нового Афона с ранениями различной степени тяжести.

“Медицинские бригады сформированы, врачи мобилизованы, мы располагаем всеми возможностями для оказания квалифицированной помощи пострадавшим”, – заверил министр (цитата по ТАСС).

Начальник штаба МВД Абхазии Родион Базба тем временем заявил, что жителей домов, расположенных в окрестностях горящего склада боеприпасов, эвакуируют в безопасное место. По его словам, в ряде домов выбиты стекла. Кроме того, ограничено движение по республиканской трассе Сухум – Новый Афон. “Что касается самого склада, то к нему пока невозможно подойти, поскольку там до сих пор происходят взрывы”, – добавил Базба.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и объекты военной базы в РФ в результате взрыва не пострадали. “В настоящее время командованием российской военной базы организовано взаимодействие с военным ведомством республики для ликвидации последствий кризисной ситуации и оказания помощи пострадавшим”, – говорится в сообщении ЮВО.

Очевидец взрыва в Абхазии Татьяна рассказала журналистам о том, что после инцидента не было никакой паники. “Все, конечно, вскочили. В отель идти было страшнее, мы все оставались на пляже. Полиция, скорая и пожарные присутствовали в огромном количестве. Гул от сирен не стихал”, – пояснила она.

По словам другого очевидца, взрыв был достаточно сильным. “Я слышала взрыв и видела дым, находилась в 10-15 км от взрыва. У меня люстра рассыпалась и немного шифер с дома спустился, а муж был на работе – у него машина подпрыгнула. Взрыв очень сильный был”, – рассказала женщина.

Кроме того, очевидцы сообщили о временном отключении электроэнергии. “Мы купались в этот момент в море – слышали только сам взрыв и видели что-то типа “гриба”. Выключился свет в Афоне на час. Сразу по дороге, которая рядом с пляжем, начали мчаться одна за одной службы милиции, МЧС”, – сообщил очевидец происшествия Максим Куталиди.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Примеру РФ последовали лишь Никарагуа и Венесуэла, а также крошечные островные государства Науру и Тувалу. Остальной мир считает эти республики частью Грузии.

На скаладах был 3-х дневный запас боеприпасов на полную дивизию и пограничников. То есть, примерно на 20 тысяч человек.

Чем его можно быстро пополнить, если по России на скаладах остались боеприпасы преимущественно 4-й категории, которые даже в Африке никто у русских не берет, хоть там этот товар – самый ходовой.

В Зеленограде под Москвой бизнесмены вложили собственные деньги в строительство завода по производству патронов, так им не дают достроить, они и плюнули уже. Кадыров хотел у себя построить — так тоже ФСБ почему-то против…

Политика МО такова, что производство боеприпасов будет либо под структурами, аффилированными с Шойгу и Чемезовым, либо производства не будет вообще…

То-то на Параде по случаю Дня ВМФ все в глаза президенту заглядывали. (Не догадался ли, кто и как оборонный бюджет крутит?)

Можно попробовать срочно закупить патроны в ДНР, где налажено собственное производство. Потому как, если ИГИЛ попрет с территории Грузии в ближайшее время — то МО РФ сможет его только торговыми центрами закидать, коих строят в избытке, прокручивая  средства, которые своевременно не доходят до оборонных предприятий.

И охрану складов в Абхазии надо бы поручить бойцам Р. Кадырова. Не знаю, справился ли он уже с лицами нетрадиционной ориентации у себя в республике, думаю, что задачи такой у него не было (https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705052140-fvp0.htm )

и упомянутых лиц в республике найти пока не смогли, а вот в МО РФ их, похоже, в избытке…

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-251 за 31 марта 2012
... коллективной паники, внезапно случившегося на Западе. Первый...уходить на заслуженную пенсию не пожелал. Получив... совершенствованию орбитальных станций «Салют», реализации программы пилотируемых полетов...помешает. Накануне пастырского визита в страны Латинской ...
Дамы приглашают кавалеров
...влияния. Когда отгремел праздничный салют в Москве, народ ... под Новый год не случилось, возможно, благодаря отстранению ...это  награждение уходящего на пенсию сотрудника? http://newsru.com...Нуланд, которая прибыла с визитом в Москву. Как сообщилаНуланд...
Новости Украины и Новороссии 11 января 2016
... момент официальные цели данного визита неизвестны. Ранее сообщалось,...16 марта.Трагическое происшествие случилось в Симферополе, когда ...в помине. Кое-где салютовали дорогие рестораны и кафе...пенсионеры с относительно неплохой пенсией по украинским меркам и...
Новости Украины и Новороссии 22 июня 2017
...Жертвам фашизма» Митинг по случаю 76-й годовщины начала ... завершению был произведен оружейный салют. Великая Отечественная война началась...в Вашингтоне по итогам визита в США, следует из...с вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>