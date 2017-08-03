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Польский креатив

08:52. 3 августа 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:


К очередному юбилею Варшавского восстания 1944 года, которое нынешние власти Польши пытаются активно использовать как нациотворческий элемент и для обоснования актуальных претензий к Германии и РФ.



По мотивам раздуваемой истерии, уже "выяснилось", что Сталин не помог восстанию направленному против Сталина http://colonelcassad.livejournal.com/3581807.html, а Германия до сих пор не выплатила компенсации https://www.kommersant.ru/doc/3373593, от которых Польша уже успела отказаться. Трупы убитых в 1944 году поляков в данном случае служат материалом для формирования политических и экономических претензий, которые должны с одной стороны подкрепить русофобскую политику текущего польского руководства, а с другой стороны, помочь Варшаве отбиться на нарастающих претензий Берлина и Брюсселя по поводу происходящего в Польше неадеквата. В этом отношении Польша весьма похожа на Украину, где также вовсю цветут некрофильские культы "вечных страданий".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1944, варшавское восстание, Германия, польша
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