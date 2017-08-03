Польский дедушка из вермахта

...вам три девушки и один дедушка, чтобы сидеть на коммутаторе... трусливые чмошники, и есть польские и прочие наемники, от которых... медицины комплектуют "девушками и дедушками". Теперь добавьте к этому...в исполнении РККА после поражений вермахта я уже приводил. Да...