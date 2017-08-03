Ошибается ли партия?
17:20. 3 августа 2017 Просмотров - 187 Нет комментариев Опубликовал: brahman
К истории одной цитаты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пристыдил участника молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме, представлявшего КПРФ, на незнании цитаты Иосифа Сталина.
Молодой человек вспомнил о выборах в Госдуму в Саратовской области, где при явке более 70% «Единая Россия» набрала больше 60%.
Володин привел фразу «один человек ошибаться может, а партия ошибаться не может» и спросил, кто ее автор. Представитель КПРФ не знал, что это слова Сталина.
«Когда вы представляете ту политическую партию, которая не просто чтит этого человека, а благодаря ему в том числе получает большое количество голосов…», – заметил на это спикер Госдумы.
http://www.mk.ru/politics/2017/08/03/vol
Вообще то, товарищ Сталин то, о чем говорит Володин, относил к утверждениям Троцкого, о чем Сталин публично заявил на XIII съезде в 1924 году, когда как раз и происходила дискуссия о том, может ли ошибаться партия, где как раз Троцкий отстаивал тезис, что партия ошибаться не может, а Сталин наоборот утверждал, что партия нередко ошибается.
Третье положение – тоже принципиально ошибочное: партия, – говорит Троцкий, – не ошибается. Это неверно. Партия нередко ошибается. Ильич учил нас учить партию правильному руководству на её собственных ошибках. Если бы у партии не было ошибок, то не на чем было бы учить партию. Задача наша состоит в том, чтобы улавливать эти ошибки, вскрывать их корни и показывать партии и рабочему классу, как мы ошибались, и как мы не должны в дальнейшем эти ошибки повторять. Без этого развитие партии было бы невозможно. Без этого формирование лидеров и кадров партии было бы невозможно, ибо они формируются и воспитываются на борьбе со своими ошибками, на преодолении этих ошибок. Я думаю, что такого рода заявление Троцкого является некоторым комплиментом с некоторой попыткой издёвки, – попыткой, правда, неудачной.
http://www.4vsar.ru/news/62786.html – цинк
А вот позиция Сталина до полемики с Троцким в период Революции.
Нельзя смешивать, а значит, и отождествлять наше государство с нашим правительством. Наше государство есть организация класса пролетариев в государственную власть, призванную подавлять сопротивление эксплуататоров, организовать социалистическое хозяйство, ликвидировать классы и т. д. Наше же правительство есть верхушка этой государственной организации, ее руководящая верхушка. Правительство может ошибаться, оно может допустить ошибки, угрожающие временным провалом диктатуре пролетариата, но это еще не будет означать, что пролетарская диктатура является неправильной или ошибочной, как принцип построения государства в переходный период. Это будет означать лишь то, что руководящая верхушка плоха, что политика руководящей верхушки, политика правительства не соответствует диктатуре пролетариата, что эта политика должна быть изменена в соответствии с требованиями диктатуры пролетариата, Государство и правительство однородны по своей классовой природе, но правительство уже по объему и оно не покрывает государства. Они связаны между собой органически и зависят друг от друга, но это еще не значит, что их можно валить в одну кучу.
("К вопросу о рабоче-крестьянском правительстве" т.9 стр.181.)
А вот уже Анри Барбюс о Сталине в 30-е.
Не так давно Сталин сказал одному посетителю-иностранцу который, подобно всем приезжающим в СССР туристам-интеллигентам (в особенности, тем, которые интересуются, главным образом, крупными советскими деятелями), хотел исследовать с лупой в руках вопрос о власти одной личности в рабоче-крестьянском государстве (намекая на Сталина): "Нет, единолично нельзя решать. Единоличные решения всегда или почти всегда – однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо считаться. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, могущие высказать и неправильные мнения. На основании опыта трех революций мы знаем, что приблизительно из 100 единоличных решений, не проверенных, не исправленных коллективно, 90 решений – однобокие. В нашем руководящем органе, в Центральном Комитете нашей партии, который руководит всеми нашими советскими и партийными организациями, имеется около 70 членов. Среди этих 70 членов ЦК имеются наши лучшие промышленники, наши лучшие кооператоры, наши лучшие снабженцы, наши лучшие военные, наши лучшие пропагандисты, наши лучшие агитаторы, наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие знатоки колхозов, наши лучшие знатоки индивидуального крестьянского хозяйства, наши лучшие знатоки народностей Советского Союза и национальной политики. В этом ареопаге сосредоточена мудрость нашей партии. Каждый имеет возможность исправить чье-либо единоличное мнение, предложение. Каждый имеет возможность внести свой опыт. Если бы этого не было, если бы решения принимались единолично, мы имели бы в своей работе серьезнейшие ошибки. Поскольку же каждый имеет возможность исправлять ошибки отдельных лиц, и поскольку мы считаемся с этими исправлениями, наши решения получаются более или менее правильными".
<…>
На массы надо воздействовать убеждением, а не насилием. Когда в 1925 году Зиновьев защищал теорию "диктатуры партии", Сталин восстал против "односторонности" такого определения и заявил, что между партией и массами должны быть своего рода гармония, взаимодоверие, что партия не должна присваивать себе "неограниченные" права, которые могут только подорвать это взаимное доверие. Во-первых, партия может ошибиться; во-вторых, массы могут слишком поздно понять ее правоту.
https://profilib.com/chtenie/22557/anri-b
Но может в период репрессий Сталин декларировал непогрешимость партии?
Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым обратить внимание партийных организаций и их руководителей на то, что они, проводя большую работу по очищению своих рядов от троцкистско-правых агентов фашизма, допускают в процессе этой работы серьезные ошибки и извращения, мешающие делу очищения партии от двурушников, шпионов, предателей. Вопреки неоднократным указаниям и предупреждениям ЦК ВКП(б), партийные организации во многих случаях подходят совершенно неправильно и преступно – легкомысленно к исключению коммунистов из партии.
<…>
Всем известно, что многие наши партийные руководители оказались политически-близорукими делягами, позволили врагам народа и карьеристам обойти себя и легкомысленно отдали на откуп второстепенным работникам разрешение вопросов, касающихся судеб членов партии, преступно устранившись от руководства этим делом.
Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий и их руководители не только не исправляют антипартийную, чуждую большевизму практику в деле исключения коммунистов из партии, но часто сами, своим неправильным руководством, насаждают формальное и бездушно-бюрократическое отношение к членам партии и тем самым создают благоприятную обстановку для карьеристов-коммунистов и замаскированных врагов партии.
Не было ни одного случая, чтобы обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий, разобравшись в деле, осудили практику огульного, валового подхода к членам партии, привлекли к ответственности руководителей местных партийных организаций за необоснованное и неправильное исключение коммунистов из партии.Руководители партийных организаций наивно считают, что исправление ошибок в отношении неправильно исключенных может подорвать авторитет партии и повредить делу разоблачения врагов народа, не понимая, что каждый случаи неправильного исключения из партии – на руку врагам партии.
http://www.hrono.ru/libris/stalin/16-21.h
Ну а может после войны поменял свои взгляды? Давайте посмотрим:
Вот 1948-й год. Полемика с Тито.
Как видно, группа Тито не намерена признать и исправить свои ошибки. Вернее, она боится, не имеет мужества признать их, ибо, чтобы признать свои ошибки и исправить их, – нужно иметь мужество. Хуже того: она «с перепугу» хватает и репрессирует всякого, кто осмеливается упоминать об ее ошибках.
Ленин говорит: «Отношение политической партии к ее ошибкам есть один из важнейших и вернейших критериев серьезности партии и исполнения ею на деле ее обязанностей к своему классу и к трудящимся массам. Открыто признать ошибку, вскрыть ее причины, проанализировать обстановку, ее породившую, обсудить внимательно средства исправить ошибку – вот это признак серьезной партии, вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это – воспитание и обучение класса, а затем и массы».
http://grachev62.narod.ru/stalin/t18/t18
А вот уже 1950-й год. "Исторический материализм. Партия Ленина – Сталина – руководящая и направляющая сила Советского общества". Самый кондовый официоз.
Может быть там утверждается непогрешимость партии.
Одно дело, когда десяток — другой руководящих товарищей глядит и замечает недостатки в нашей работе, а рабочие массы не хотят или не могут ни глядеть, ни замечать недостатков. Тут есть все шансы на то, что наверняка проглядишь, не всё заметишь. Другое дело, когда вместе с десятком — другим руководящих товарищей глядят и замечают недостатки в нашей работе сотни тысяч и миллионы рабочих, вскрывая наши ошибки, впрягаясь в общее дело строительства и намечая пути для улучшения дела. Тут больше будет поруки в том, что неожиданностей не будет, что отрицательные явления будут вовремя замечены и вовремя будут приняты меры для ликвидации этих явлений». (И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 35 — 36.)
<…>
При помощи критики и самокритики партия воспитывает свои кадры, прививает им большевистскую принципиальность, борется с чуждыми большевизму тенденциями, с зазнайством, самоуспокоенностью, стремлением почить на лаврах. Товарищ Сталин учит нас безбоязненно проверять себя, анализировать свою работу, мужественно критиковать свои недостатки и ошибки и исправлять их.
Руководствуясь марксистским диалектическим методом, партия смотрит на организационные формы не как на абсолютные, раз навсегда установленные и пригодные для всех условий. Наоборот, как указал X съезд ВКП(б) в своей резолюции «О партийном строительстве», «форма организации и методы работы всецело определяются особенностями данной конкретной исторической обстановки и теми задачами, которые из этой обстановки непосредственно вытекают». («ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1, изд. 6, стр. 356.) Поэтому с изменением исторической обстановки, с изменением содержания партийной работы должны изменяться и формы партийного строительства.
Boвремя вскрывать и разрешать противоречия между формами организации и содержанием партийной работы, перестраивая форму организации в соответствии с новыми назревшими задачами, преодолевая все косное, отживающее, что мешает двигаться вперед, — одна из задач руководства партии.
http://istmat.info/node/30310 – цинк
Нет, красной нитью через весь сталинский период проходит мысль, что партия отнюдь не непогрешима, а ее сила как раз и заключается в том, что она вовремя устраняет собственные ошибки.
Откуда же взялась данная цитата? Вот честно, не знаю. Возможно из хрущевского доклада на XX съезде:
Надо было видеть, как рассердился Сталин! Как это так признать, что он, Сталин, был тогда не прав! Ведь он "гений", а гений не может быть неправым. Все, кто угодно, могут ошибаться, а Сталин считал, что он никогда не ошибается, что он всегда прав. И он никому и никогда не признавался ни в одной большой или малой своей ошибке, хотя он совершал немало ошибок и в теоретических вопросах, и в своей практической деятельности. После съезда партии нам, видимо, необходимо будет пересмотреть оценку многих военных операций и дать им правильное объяснение.
http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/kult.txt_w
Или же из ранее упоминятых сентенций Троцкого про непогрешимость партии на XIII съезде. А может из хрущевского-брежневского периода, когда КПСС перешла к безудержному самовосхвалению, постепенно уйдя от самокритики.
В общем, я прочел массу материалов посвященных Сталину, включая его собрание сочинений, но вот что-то не припомню я такой цитаты за его авторством. Может быть кто-то подскажет, где и при каких обстоятельствах Сталин открыто занял позицию Троцкого, с которой он боролся? Может я где-то что-то невнимательно читал? Все таки это очень странная цитата, которая полностью расходится с тем, что Сталин декларировал с 1917 по 1953 год.
Примечательно, что ровно ту же самую цитату уже применительно к "Единой России" озвучивал в Нижнем Тагиле член высшего совета "Единой России" Носов, причем в позитивном контексте:
Есть разная оценка прошедших праймериз. Есть оценка на месте, есть оценка в других местах. На результаты праймериз были жалобы от депутатов государственной думы разных созывов. Реакция последовала серьезная. Решение партии говорит о том, что люди могут ошибаться, а партия не ошибается. Партия приняла совершенно правильное решение, фактически аннулировав праймериз, убрав вопросы, жалобы. Зачистила ситуацию.
http://tagilcity.ru/news/politics/30-06-2
Осмелюсь предположить, что Володин и его коллеги приписывают цитату Троцкого Сталину или как минимум занимают ту же позицию, которую отстаивал Троцкий на XIII съезде. Если это так, то может получится забавная ситуация, когда "ЕР" в свой пропаганде использует программные заявления Троцкого начала 20х годов.
Ну а товарищу из КПРФ я бы пожелал действительно более внимательно изучать труды классиков, так как он бы тогда не молчал, а мог бы возразить Володину, цитатой самого Сталина на тему "не ошибающейся партии", которую "Единая Россия" пытается использовать в своей предвыборной пропаганде.
Источник: colonelcassad.livejournal.com