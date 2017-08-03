Ошибается ли партия?

...в «десятку» попадала партия, таких партий нет, то есть ...Хорошо. Николай Стариков: Мы – партия контрреволюционеров, патриотов- контрреволюционеров, ... – это, если не ошибаюсь, Максим Горький был такой ...в «десятку» попадала партия, таких партий нет, то есть ...