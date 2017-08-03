Новости Украины и Новороссии 03 августа 2017

Новой европейской нации необходимо новое подрастающее поколение. Эту сверхзадачу должна решить реформированная самым радикальным образом система украинского воспитания и образования. Школа Украины должна давать на выходе патриота и типичного европейца, не имеющего ничего общего с «совком» и «москалями» ни ментально, ни интеллектуально.

«Образование остается едва ли не единственной сферой в Украине, застрявшей в советском прошлом с его методами формирования личности, промышленным принципом „все должны быть одинаковыми“ и подходом к знаниям, когда на детей высыпают тонну информации, заставляют ее заучить, но не объясняют, как этим пользоваться и зачем оно нужно», — считает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Сама Гриневич боролась со своим советским прошлым во время стажировок в Варшавском и Колумбийском университетах, на высоких должностях в органах образования и в Верховной Раде.

Ну, а после того, как в 2015 году министр внутренних дел Аваков вручил ей наградной пистолет «Форт 9», пошла в решающий бой с тяжким наследием советской образовательной системы.

Хотя, еще в 2013 году будучи во главе профильного комитета Рады от оппозиционной «Батькивщины», Лилия Гриневич возмущалась планами «бандитской» власти закрыть 143 нерентабельные сельские школы из-за «пустяковой» экономии в 44 млн. грн. Но тогда «европейские реформаторы» были более озабочены возможностью захвата власти, чем рационализацией отраслевых расходов.

Читайте также: Ростислав Ищенко: Что ждет юго-западную окраину Русского мира?

А система образования Украины неуклонно деградировала все годы независимости. Этому способствовало не только постоянное сокращение соответствующих государственных расходов (с пиковых 8,2% ВВП в 2009 г. до 6% в 2016 г.), но и уничтожение общественного статуса учителей в условиях «рыночной демократии».

В новой системе ценностей государство постепенно снимало с себя ответственность за качество знаний учащейся молодежи, перекладывая ее на плечи родителей. Культивируемый в массовом сознании извращенный образ «успешного человека» также не способствовал желанию добывать настоящие знания у детей, лишенных должной родительской опеки и финансовой поддержки.

Словом, как и во всех других отраслях разрушающейся Украины, демагогия на тему государственно-частного партнерства фиговым листком прикрывала несостоятельность страны обеспечить гарантированное Конституцией право на бесплатное образование.

Сегодня плачевные результаты такой «политики» предлагается оправдать еще одной «европейской» реформой под красивым названием «Новая украинская школа».

Рассмотрение во втором чтении реформы в Раде перенесли на осень, но рекламная кампания предлагаемых Минобразования нововведений работает уже несколько лет. Она обрамлена красивой инфографикой и благородными лозунгами.

Суть будущей реформы очень сложно сформулировать лаконично. Возможно, Минобразования сознательно создает дымовую завесу из многочисленных концептуальных «формул» и «базовых принципов».

Все-таки реформаторам удобнее общаться с населением в абстрактной манере в надежде на то, что после внедрения реформы задавать острые вопросы власти будет уже попросту некому.

Так или иначе, Минобразования предполагает внедрить на Украине три уровня полного среднего образования: начальное образование (1–4 класс); базовое среднее образование, которое можно получить в гимназиях (5–9 класс); профильное среднее образование в лицеях либо в заведениях профессионального образования (10–12 класс).

В 2016—2018 гг. будет проводиться подготовка реформы, в 2019—2022 гг. — начало работы базовой школы, в 2023—2029 гг. — начало работы профильной школы, и только в 2029 на Украине появится 12-й класс.

Сама по себе цифра 12 особой смысловой нагрузки в этом случае не несет.

Другое дело, что, согласно букве концепции, ребенок вынужден будет как минимум трижды менять место учебы. При этом образование в лицеях и ПТУ уже сейчас происходит преимущественно на коммерческой основе.

Не к тому ли идет, что государство будет гарантировать лишь 9, а то и 4 класса начального образования? Ввиду дальнейшего обнищания народа Украины — вопрос не праздный.

Далее авторы реформы сетуют на то, что старые программы начальной школы перегружены, не соответствуют физическим и психологическим особенностям детей 6–10 лет, в них неоправданно большое количество домашних заданий. Они также беспокоятся о здоровье малышей: по данным украинского МОЗ, заболеваемость детей школьного возраста за семь последних лет выросла на 20%.

Как реформаторы собираются решить эту проблему? Путем освобождения школьников от «ненужной» информации, другими словами — элементарных знаний.

Нагрузку на учеников предполагается уменьшить за счет сокращения обязательных предметов. В старшей школе вместо 22 их останется 9. Появятся так называемые «интегрированные» предметы: «История», «Литература», «Математика».

Такая себе «образовательная солянка» обо всем и ни о чем. Например, дисциплина «Человек и природа» объединит в себе биологию, географию, астрономию, физику, химию и экологию. Смелый новаторский подход…

Младшеклассников и вовсе предполагается не утруждать оценками и лишними тестами. Им можно ограничиться рисованием, пением, элементарной арифметикой и прогулками на свежем воздухе. Как говорят реформаторы, заниматься «изучением общей картины мира». Стоит отметить, что котята и щенки прекрасно справляются с этой задачей безо всяких школ.

Ну и, конечно, тотальная украинизация. Русский язык должен полностью исчезнуть из программы 9–12 классов. Что уже и вопросов ни у кого не вызывает. Разве это не по-европейски? В исторически двуязычной стране по-другому и быть не может!

Естественно, никакой методической и финансовой базы под реализацию данной «реформы» не существует. Мифическое будущее повышение зарплат учителям (минимально — до четырёх прожиточных минимумов) абсолютно не гарантирует дальнейшего оттока специалистов из образовательной системы.

Читайте также: Деградация Украины: от ракетостроения до баржи с арбузами

Для села и провинции обеспечение качественного профильного образования окончательно станет непосильной задачей. Реформаторы открыто заявляют, что дополнительные пожелания учащихся должны будут удовлетворяться на факультативной или альтернативной (в «престижных» специализированных школах) основе за деньги их родителей. Образование станет для украинцев привилегией для избранных, что, впрочем, типично для всех колоний.

В результате этих титанических пертурбаций украинские школьники якобы научатся «думать, выражать собственное мнение и анализировать». В этом уверены авторы реформы.

С ними не согласна эксперт Центра Разумкова Людмила Шангина, которая считает, что в результате реформы «мы будем иметь плохо образованных взрослых людей, которые пополнят армию если не безработных, то дешевой рабочей силы».

Шангина рекомендует начать с укрепления профессиональной и материально-технической базы преподавательского состава, что в текущей экономической ситуации займет 5–7 лет, а уже потом экспериментировать с реформами.

Но «европейские революционеры» руководствуются другой логикой, в которой плавная дебилизация подрастающего поколения сочетается со стремительной украинизацией. Иначе поставленного результата им не достичь.

Поэтому создающийся вакуум конкретных знаний активно заполняется всякой ересью, которую вкладывают в детские умы записные патриоты «украинской Украины».

Методические рекомендации по национально-патриотическому воспитанию в общеобразовательных учебных заведениях были разработаны украинским Министерством образования еще весной 2015 года. В принципе, весь их текст можно смело рассматривать в качестве пособия для психиатров. Для понимания уровня этого труда достаточно упомянуть лишь некоторые «перлы».

Например, на вопрос, какой вклад украинцы внесли в сокровищницу мировой цивилизации, авторы находят следующий ответ. «Украинцы — единственная в мире казацкая нация. Казачество было дисциплинированной организацией самого украинского народа, исконной формой его самоорганизации и самозащиты в тяжелые времена на основе древнего обычая — Воли». Считать одно из человеческих качеств древним украинским обычаем — свидетельство удивительных изменений, происходящих в сознании т. н. «украинских украинцев».

В рамках курса математики предлагается «расширить знания учащихся о культуре украинского народа с помощью различных украинских орнаментов (вышиванок) в процессе изучения геометрических преобразований».

Настоящий культ этих самых вышиванок в сегодняшней Украине уже никого не удивляет. Совсем скоро местные дети действительно поверят в сакральное значение вышитой рубашки для становления личности и освоения ею различных наук.

Ну и, конечно же, предметом изучения и поклонения школьников должен стать Майдан как «феномен красноречивого свидетельства жертвенности ради безусловного соблюдения прав человека и уважения человеческого достоинства». Что тут добавить?

Дети настоящих бенефициаров майданного бунта учатся преимущественно за границей. Остальным детишкам эти дяди и тети готовы рассказывать любые байки, не особо заботясь о последствиях.

И полбеды, если бы речь шла лишь о байках. Разнообразные детские лагеря «военно-патриотического воспитания» в последние годы разрослись на Украине, как токсичные грибы после кислотного дождя.

Читайте также: «Совсем ребенок!» — украинский «волонтер» о ликвидированном в «АТО» карателе (ФОТО)

«Азовец», «Укроп», «Украинское сопротивление», «Орияна», «Легионер» — от этих «детских» названий с предложениями «летнего отдыха» для несовершеннолетних рябит в глазах. Их деятельность поддерживается как местными, так и центральными властями, в частности Министерством семьи, молодежи и спорта. В некоторых лагерях готовы принимать детей от 7–8 лет.

Незатейливая программа «полезного отдыха» включает основательную прокачку националистическими и антирусскими лозунгами и активное общение с ветеранами войны на Донбассе.

Учитывая круглосуточную работу мощной пропагандистской машины, трудно даже представить, какие «всходы» даст эта работа с детьми через 5–10 лет. Как раз к тому времени, когда реформаторы планируют завершить создание на Украине 12-летней школы. Или конвейера для штамповки агрессивных и малограмотных «патриотов нации»?

Судя по всему, навести порядок в душах и умах молодых жителей Украины в скором времени будет сложно, даже используя бессмертные методы великого педагога, уроженца Харьковской губернии Антона Семеновича Макаренко.

Войцех Михальски