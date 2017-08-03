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Неолибералы снова пытаются добить нашу экономику — Василий КОЛТАШОВ

11:24. 3 августа 2017 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

вью ввп. ВВП России растет

Аналитики Всемирной академии внешней торговли, РАНХиГС и Института экономической политики им. Гайдара опубликовали прогноз, противоречащий выводам Министерства экономического развития о предстоящем росте российского ВВП. В этом документе эксперты утверждают, что во втором квартале текущего года рост ВВП составил лишь 1,3%, а никак не ускорился до 2,7%, как ранее заявлял глава МЭР Максим Орешкин. По их заявлению, фактический рост ВВП в отчетном периоде составил лишь 0,5%. Ранее Орешкин заявил о продолжении ослабления курса рубля без выхода за пределы прогнозов. Оценки роста ВВП по итогам всего года также существенно рознятся. Если в министерстве считают, что экономика может показать более 2% роста, то специалисты Института Гайдара склонны прогнозировать рост ВВП на уровне не более 1,3%. Они полагают, что на 2-процентный рост ВВП страна не выйдет даже к 2019 году: по их прогнозам рост ВВП на 2018 и 2019 годы составит 1,4% и 1,2% соответственно. В случае падения среднегодовых мировых цен на нефть ниже отметки в 45 долларов, как считают эксперты гайдаровского института, рост ВВП России в текущем году не превысит 0,9%. Почему пессимистические прогнозы относительно экономики России всегда появляются перед важными политическими событиями в стране? Почему раскручиваются только негативные новости? Об этом "Правда.Ру" побеседовала с руководителем Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василием Колташовым.

— С чем связано, что пессимистические прогнозы относительно российской экономики начинают раскручиваться, как правило, перед важными политическими событиями в России, в частности, в преддверии региональных и федеральных выборов?

— Понятно, что либералы выполняют чьи-то заказы. То есть люди, которые кричат, что-то предлагают, комментируют, критикуют, все-таки работают, и работают в рамках чьих-то интересов. Они не могут позволить себе в некоторых случаях что-то объективно оценить. Потому что они находятся в рамках либеральных медиа, в рамках либеральных источников финансирования. Выпасть из этой их колоды очень легко. Вот они и стараются изо всех сил.

Либеральные структуры отрабатывают заказы, а люди выполняют команды. Но это не значит, что не все искренние. Многие искренне так считают. Я думаю, что психологам еще предстоит большая работа по исследованию типа личности российского экономического неолиберала. И это может получиться очень интересный портрет. Потому что как личность это такое редкое чудовище.

 

— Почему умы либеральной части экономистов волнуют лишь негативные экономические прогнозы?

— Есть определенный заказ на такую игру. А метод их прогнозирования известный: что вижу, о том пою. Если бы у нас сейчас было какое-то падение на рынках, они бы прогнозировали падение на рынках, если бы у нас был бы бурный рост, они бы нам прогнозировали бурный рост. То есть они ничего прогнозировать не умеют. Они не понимают, где и как будет изменяться ход событий. Это их вообще не интересует. Потому что они считают, что достаточно убедительна сама текущая ситуация. Официально у нас фиксируется медленный рост, значит, можно спрогнозировать медленный рост. Зачем им тут думать?

— Многие эксперты замечают, что чем активнее позиции либеральной части экономистов, тем медленнее экономический рост в стране, стоит лишь уменьшить их влияние — экономика растет. С чем вы это связываете?

— Во-первых, действительно, в нулевые годы была сбалансированная политика государства. То есть либералам сказали: "Ребята, мы понимаем, что вы "великие экономисты", но давайте мы не будем доламывать социальную систему, потому что пенсионеры, например, покупают российское. Мы понимаем, что вам приятно, что какое-то количество пенсионеров умерло от голода, вы любите это. Но давайте вы более внимательно займетесь бухгалтерией. Кудрин пусть занимается бухгалтерией. Создавайте резервный фонд. А вот добивать пенсионеров не надо. И не надо вообще коммерциализировать систему высшего образования".

 
 

То есть все реформы были уравновешены. Политика была все-таки довольно сбалансированной. Энергия либералов была ограничена. Но это не значит, что их разрушительное влияние было ликвидировано. Нет, они наломали, напортили очень много. Хотя бы посмотрите, что они сделали с нашей промышленностью. Мы потеряли производство станков, оборудования, деталей. Авиастроение потеряли. У либералов все просто: "Ваше же авиастроение неконкурентно". И просто крест поставили на отрасли. А то, как эта отрасль являлась хребтом отраслей экономики — да им плевать вообще.

Они относятся к экономике очень вульгарно. Либералы-экономисты вульгарные и презрительные. Мое ощущение, сколько я с ними общался, что они презирают народ. И им все равно.

— Интересно и другое. Какие-либо прогнозы о стагнации, например, или даже падение — это сразу очень волнует и будоражит умы либеральной части экономистов. Когда происходит какая-то стабилизация или экономический рост, то они к этому относятся очень прохладно.

— Любая катастрофа с точки зрения либеральной практики — это шанс провести радикальные деструктивные реформы. Например, что-то сломать: разгромить угольную промышленность, как в Англии или в России при Ельцине. Какой прекрасный шанс: "Что-то не в порядке в экономике? А давайте мы добьем эти отрасли. Наши западные друзья будут аплодировать. Им же очень нравится, когда мы что-то ломаем. А в России еще ломать — не переломать. Очень много чего можно еще испортить".

Поэтому, конечно, мне кажется естественным, что у них радость на душе. Потому что здесь от Советского Союза осталось еще много недоломанного. Что-то выросло в нулевые годы: производство потребительских товаров, продуктов питания, детских игрушек, фантастически выросло производство мебели. Но можно же что-нибудь загубить.

Беседовала Лада КОРОТУН

 

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