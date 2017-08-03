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«Некоторые россияне не верят в существование ГУЛАГа»

11:46. 3 августа 2017 Просмотров - 92 3 коммент. Опубликовал:

Музей тюрьмы. Пермь-36, колючая проволока, зона, ограждение, колония, тюрьма

Тема ГУЛАГа до сих пор остается одной из самых страшных и, как мы выяснили, закрытых страниц российской истории

В числе получателей президентского гранта на этой неделе оказался проект «Интерактивная карта ГУЛАГА» Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий. Его авторы признаются: проект может вызвать неоднозначную реакцию в обществе и дать старт новой дискуссии. Оказывается, тема Большого террора в должной мере не изучена. Чем на самом деле был ГУЛАГ и почему власти заинтересованы раскрыть эту тему — в интервью «URA.RU» рассказал директор Государственного музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман Романов.
 
— Роман Владимирович, ваш проект многим кажется не до конца понятным — дескать, для чего ворошить прошлое, зачем вновь открывать эту страшную страницу нашей истории?
 

 

— Прежде всего, наш проект необходим для того, чтобы разрешить споры, которые ведутся в обществе много лет. Тема ГУЛАГа чаще всего сопровождается человеческими эмоциями, а не конкретными фактами. Это неправильно. Именно поэтому наш фонд и решил составить подробную картографию лагерей: где они были, сколько их, кто там отбывал наказание, какова была численность заключенных, многие ли умирали в неволе… Вопросов много, и все они требуют ответов. Мы стремимся к тому, чтобы заполнить эти лакуны знаниями. Это наша история, страшная история. Но ее надо знать и помнить.
— Насколько реально сегодня получить достоверные знания?
 
— Для того, чтобы сформировать детальную карту, мы используем и архивные материалы, которые включают в себя и статистику, и фотографии, а также задействуем огромный массив информации, получаемой от исследователей в регионах. Мы уже убедились, что в каждом регионе России есть два-три человека, которые много знают о лагерях, находившихся на их территориях. Некоторых этих людей я называю музеями — такой гигантский объем информации они хранят в себе. Мы встречаемся с ними, работаем вместе, обмениваемся знаниями.
 
— А что даст такая скрупулезная работа? Какова главная цель, Роман Владимирович?
 
— Мы должны максимально заполнить карту, закрасить все белые пятна, которых сегодня немало. Получим реальные цифры, посчитаем и поймем реальный масштаб репрессивной политики, царившей в те годы. Дело в том, что до сих пор на этот счет присутствует множество мнений.
Когда мы получим цифры, точные данные, то разговор будет конкретным, и многие споры просто сойдут на нет. Наша задача — подтвердить каждую цифру, каждый факт документально. Тогда никто не сможет сказать — они что-то напутали или переврали.
 
— Наверное, проект надо делать быстро, ведь многие исследователи уходят, да и свидетелей тех событий практически не остается…
 
— Абсолютно верно! Надо торопиться. Поскольку людей, обладающих ценными знаниями о той эпохе, действительно становится меньше. Их единицы. Они мне напоминают огоньки свечей в большом темном пространстве. Мы должны как можно скорее объединить их и «высветить» максимальный массив знаний.
 
Есть и другая проблема. Многие гулаговские объекты тоже стремительно исчезают — где-то на месте лагеря устроили свалку, где-то — возвели коттеджный поселок. Реальных объектов становится все меньше и меньше
— Но где-то они еще сохранились?
 
— Мы как раз собираемся в экспедицию в Магаданскую область — там хорошо сохранился урановый рудник, на котором отбывали наказание и многие известные люди. Он находится в труднодоступном месте. Будем туда пробираться, фиксировать все, что там сохранилось, вести съемку с воздуха. Это действительно уникальное место.
 
— Роман Владимирович, а что будет представлять из себя интерактивная карта?
 
— Мы сделаем интернет-проект, которым сможет воспользоваться любой желающий. Человек зайдет на сайт, увидит карту, щелкнет на кнопку «Play» и получит весь объем информации — в каких регионах были лагеря, сколько людей там сидело, почему вообще они там оказались. Аналогичную карту только на интерактивном экране с системой управления мы предоставим ряду музеев. Полученный президентский грант позволит нам реализовать столь масштабный проект.
 
— Государство сегодня заинтересовано в том, чтобы тема ГУЛАГа перестала быть столь закрытой?
 
— Несомненно! Исследование, раскрытие информации о той странице истории — это один из элементов государственной политики. Мы вместе с властями сегодня сделаем все для того, чтобы понять и осознать, какую трагедию пережила вся наша страна. И сделаем все, чтобы это больше никогда не повторилось
Михаил Белый

 

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3 коммент.»

  • 3726 2284
    рысь 3 августа 2017 в 12:31 Ссылка Пометить
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    Музей ГУЛАГа – инструмент десоветизации
    13:44. 7 мая 2016 Просмотров – 487 Один комментарий Опубликовал: brahman
    Когда твой противник разрушается изнутри – это дёшево и практично. Когда он разрушается изнутри еще и за свой собственный счёт – это прекрасно вдвойне. Но вот если целью разрушения является наша страна и осуществляется эта программа за государственный счет, за счет российских же налогоплательщиков, то тут впору бить тревогу.

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  • 18217 6209
    Люся 3 августа 2017 в 12:41 Ссылка Пометить
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    Сахарова на щит?

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  • 3980 2868
    марина 3 августа 2017 в 12:52 Ссылка Пометить
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    председатель фонда государственного финансирования НКО,теперь единого(4млрд.руб)-Кириенко.Уже распределили 2,25млрд.-Хирурга вычеркнули, не прошел конкурс-Левада центр прошел,все те же фамилии остались -лахова и т.д.Для меня достаточно видеоряда из порядка 30 фото руководителей-все как один яркие представители ИХ.Надоело,давайте уже еще один памятник несчастным евреям на красной площади ставить и за деньги ими убиенных русских,а доказательств обратного ,как и по Катыни и убийству Николая2 наделают и за и против.

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