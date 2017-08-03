«Некоторые россияне не верят в существование ГУЛАГа»

Тема ГУЛАГа до сих пор остается одной из самых страшных и, как мы выяснили, закрытых страниц российской истории

В числе получателей президентского гранта на этой неделе оказался проект «Интерактивная карта ГУЛАГА» Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий. Его авторы признаются: проект может вызвать неоднозначную реакцию в обществе и дать старт новой дискуссии. Оказывается, тема Большого террора в должной мере не изучена. Чем на самом деле был ГУЛАГ и почему власти заинтересованы раскрыть эту тему — в интервью «URA.RU» рассказал директор Государственного музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман Романов.

— Роман Владимирович, ваш проект многим кажется не до конца понятным — дескать, для чего ворошить прошлое, зачем вновь открывать эту страшную страницу нашей истории?

— Прежде всего, наш проект необходим для того, чтобы разрешить споры, которые ведутся в обществе много лет. Тема ГУЛАГа чаще всего сопровождается человеческими эмоциями, а не конкретными фактами. Это неправильно. Именно поэтому наш фонд и решил составить подробную картографию лагерей: где они были, сколько их, кто там отбывал наказание, какова была численность заключенных, многие ли умирали в неволе… Вопросов много, и все они требуют ответов. Мы стремимся к тому, чтобы заполнить эти лакуны знаниями. Это наша история, страшная история. Но ее надо знать и помнить.