Михаил Хазин: Бизнес не может получать прибыль, так как у населения просто нет денег
Михаил Леонидович, скандальный законопроект о компенсационном фонде долевого строительства ударит как по застройщикам, выкинув с рынка средних игроков, так и по покупателям жилья, качество которого только ухудшится.
Почему такой закон вообще появился и к чему он приведет?
- Основной процесс, который происходит в российском строительстве, связан с общеэкономической конъюнктурой, а именно - с падением экономики. Правительство и Центральный банк могут говорить, что угодно, но строители, независимо от того, строят они недвижимость коммерческую или жилую, для богатых или для бедных, не могут не видеть: в стране происходит негативный процесс, который ведет к разного рода эффектам, в первую очередь, к падению арендной платы и ликвидности. При этом интересно, что на рынке недвижимости вначале падает ликвидность (при высоких ценах), и только потом медленно начинает идти вниз цена.
В условиях кризиса начинается любопытный процесс, который называется «консолидация отрасли». В чем он заключается? Грубо говоря, не имея возможности получить доходы за счет своих продаж, «крупняк» начинает отжимать «мелочь», то есть фактически грабить мелких игроков. А поскольку у этого самого «крупняка» имеется возможность лоббирования, он принимается изменять законодательство. Причем речь идет о законах, относящихся к самым разным сферам. Многие еще помнят прошлогодний скандал с введением новых правил СРО, по которым никто ни за что не нес ответственности.
Но это замечание - просто к слову. А общая суть происходящего на рынке недвижимости сводится к тому, что бизнес потерял возможность получать прибыль, так как у населения просто нет денег. Да, государство частично поддерживает потенциального покупателя, к примеру, сейчас снизилась ставка по ипотеке. Но это - всего лишь капля в море...
Какой вывод можно сделать из всего, что было сказано?
Динамика развития в строительной сфере четко показывает: в нашей экономике продолжается спад (привет Медведеву, Набиуллиной, Орешкину, и иже с ними). А если это так, спад в вымывание из отрасли наиболее слабых - вполне закономерный процесс.
Впрочем, на рынке недвижимости он протекает куда более цивилизованно, чем это делает, например, Центральный банк. Там имеет место абсолютно то же самое - «крупняк» истребляет «мелочевку».
Но, - могут меня спросить, - «Югра», которая сегодня у всех на слуху, - банк совсем не мелкий. Как объяснить то, что с ней происходит? Отвечаю: я говорю не о «мелких», а о слабых, которых сейчас начинают давить… Вот такая складывается картинка.
loading...
Бедные – несчастные застройщики. Изнемогли совсем… Не надо плакать в жилетку. Средняя себестоимость 1 кв.м., без учета дисконтов производителей на материалы, 18-22 т.р., включая стоимость земельного участка и “представительские расходы”, а продаете по чем? Взятки даете? Так не давайте. Заставляют, что ли? Не будете давать, не будут просить.
Спрос на жилье есть и он никуда не делся, просто придя к риелторам, люди разворачиваются и уходят: риелтор от 2 до 5 процентов пытается состричь с покупателя за “сопровождение сделки”, за “подбор вариантов”, за “проверку юридической чистоты объекта”. По факту сегодня без риелторов ни купить, ни продать невозможно, т.к., как только дал объявление о продаже-покупке, сразу телефон риелторы обрывают, твою недвижимость себе в базы ставят. Поэтому народ пытается сам между собой договариваться – без риелторов.
loading...
Когда же до таких как вы дойдет, что застройщики – ЧАСТЬ цепочки, которая в итоге приведет в ваш карман.
И да,к риелторам вас никто не вынуждает обращаться, это ваше право, а не обязанность, если не можете отказаться от навязываемых услуг, то ваши проблемы.
loading...
Снижайте цены, бизнесмены. Подскажу как. Собираете на совещаниях у себя всех производителей своей продукции, в т.ч. сырьевиков, банкиров. Цены снижаете, чтобы можно было покупать. Цены снижать нужно по всем отраслям, в т.ч. коммунальные, продукты… Не хотите снижать цены? Сидите без прибыли.