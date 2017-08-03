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Михаил Хазин: Бизнес не может получать прибыль, так как у населения просто нет денег

10:17. 3 августа 2017 Просмотров - 220 3 коммент. Опубликовал:

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Михаил Леонидович, скандальный законопроект о компенсационном фонде долевого строительства ударит как по застройщикам, выкинув с рынка средних игроков, так и по покупателям жилья, качество которого только ухудшится.

Почему такой закон вообще появился и к чему он приведет?

- Основной процесс, который происходит в российском строительстве, связан с общеэкономической конъюнктурой, а именно - с падением экономики. Правительство и Центральный банк могут говорить, что угодно, но строители, независимо от того, строят они недвижимость коммерческую или жилую, для богатых или для бедных, не могут не видеть: в стране происходит негативный процесс, который ведет к разного рода эффектам, в первую очередь, к падению арендной платы и ликвидности. При этом интересно, что на рынке недвижимости вначале падает ликвидность (при высоких ценах), и только потом медленно начинает идти вниз цена.

Эту тенденцию прекрасно видят абсолютно все риелторы и все застройщики, но, как ни странно, о ней ничего не знают чиновники. Почему? Да просто потому, что они живут в мире официальных цифр. А что говорят официальные цифры? То, что в стране наблюдается экономический рост. А раз так, у чиновников имеется «выверенное» мнение и ответ на замечание, что продаж недвижимости не стало.
«Продаж нет? Ну, это ваши проблемы. Мы знаем, что деньги у людей есть. Откуда знаем? Так ведь Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что у народа начался рост доходов!» - что следует за этим рассуждением? Разумеется, реструктуризация рынка. Кто вылетает с рынка? Естественно, в первую очередь те, у кого большие долги.
Откуда у предпринимателей большие долги, - тоже понять несложно. Любое строительство (и сопутствующая ему выплата взяток) осуществляется на кредитные средства. Тот, кто активно расширяется, кредитов набирает много и неминуемо гибнет в условиях кризиса…
В ситуации, которая сложилась на рынке недвижимости, такая модель не выживает. Но набравшие кредитов предприниматели - не единственные, кто уже пострадал или пострадает в ближайшее время. Не удержаться на рынке и мелким фирмам, имеющим структуры с не большими возможностями для финансового маневра.

В условиях кризиса начинается любопытный процесс, который называется «консолидация отрасли». В чем он заключается? Грубо говоря, не имея возможности получить доходы за счет своих продаж, «крупняк» начинает отжимать «мелочь», то есть фактически грабить мелких игроков. А поскольку у этого самого «крупняка» имеется возможность лоббирования, он принимается изменять законодательство. Причем речь идет о законах, относящихся к самым разным сферам. Многие еще помнят прошлогодний скандал с введением новых правил СРО, по которым никто ни за что не нес ответственности.

Но это замечание - просто к слову. А общая суть происходящего на рынке недвижимости сводится к тому, что бизнес потерял возможность получать прибыль, так как у населения просто нет денег. Да, государство частично поддерживает потенциального покупателя, к примеру, сейчас снизилась ставка по ипотеке. Но это - всего лишь капля в море...

Какой вывод можно сделать из всего, что было сказано?

Динамика развития в строительной сфере четко показывает: в нашей экономике продолжается спад (привет Медведеву, Набиуллиной, Орешкину, и иже с ними). А если это так, спад в вымывание из отрасли наиболее слабых - вполне закономерный процесс.

Впрочем, на рынке недвижимости он протекает куда более цивилизованно, чем это делает, например, Центральный банк. Там имеет место абсолютно то же самое - «крупняк» истребляет «мелочевку».

Но, - могут меня спросить, - «Югра», которая сегодня у всех на слуху, - банк совсем не мелкий. Как объяснить то, что с ней происходит? Отвечаю: я говорю не о «мелких», а о слабых, которых сейчас начинают давить… Вот такая складывается картинка.


 

 

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3 коммент.»

  • 101 41
    Валерий 3 августа 2017 в 10:35 Ссылка Пометить
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    Бедные – несчастные застройщики. Изнемогли совсем… Не надо плакать в жилетку. Средняя себестоимость 1 кв.м., без учета дисконтов производителей на материалы, 18-22 т.р., включая стоимость земельного участка и “представительские расходы”, а продаете по чем? Взятки даете? Так не давайте. Заставляют, что ли? Не будете давать, не будут просить.
    Спрос на жилье есть и он никуда не делся, просто придя к риелторам, люди разворачиваются и уходят: риелтор от 2 до 5 процентов пытается состричь с покупателя за “сопровождение сделки”, за “подбор вариантов”, за “проверку юридической чистоты объекта”. По факту сегодня без риелторов ни купить, ни продать невозможно, т.к., как только дал объявление о продаже-покупке, сразу телефон риелторы обрывают, твою недвижимость себе в базы ставят. Поэтому народ пытается сам между собой договариваться – без риелторов.

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      рысь Валерий 3 августа 2017 в 12:36 Ссылка Пометить
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      Когда же до таких как вы дойдет, что застройщики – ЧАСТЬ цепочки, которая в итоге приведет в ваш карман.
      И да,к риелторам вас никто не вынуждает обращаться, это ваше право, а не обязанность, если не можете отказаться от навязываемых услуг, то ваши проблемы.

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    Oleg 3 августа 2017 в 11:25 Ссылка Пометить
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    Снижайте цены, бизнесмены. Подскажу как. Собираете на совещаниях у себя всех производителей своей продукции, в т.ч. сырьевиков, банкиров. Цены снижаете, чтобы можно было покупать. Цены снижать нужно по всем отраслям, в т.ч. коммунальные, продукты… Не хотите снижать цены? Сидите без прибыли.

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