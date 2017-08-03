Михаил Хазин: Бизнес не может получать прибыль, так как у населения просто нет денег

Михаил Леонидович, скандальный законопроект о компенсационном фонде долевого строительства ударит как по застройщикам, выкинув с рынка средних игроков, так и по покупателям жилья, качество которого только ухудшится.

Почему такой закон вообще появился и к чему он приведет?

- Основной процесс, который происходит в российском строительстве, связан с общеэкономической конъюнктурой, а именно - с падением экономики. Правительство и Центральный банк могут говорить, что угодно, но строители, независимо от того, строят они недвижимость коммерческую или жилую, для богатых или для бедных, не могут не видеть: в стране происходит негативный процесс, который ведет к разного рода эффектам, в первую очередь, к падению арендной платы и ликвидности. При этом интересно, что на рынке недвижимости вначале падает ликвидность (при высоких ценах), и только потом медленно начинает идти вниз цена.

Эту тенденцию прекрасно видят абсолютно все риелторы и все застройщики, но, как ни странно, о ней ничего не знают чиновники. Почему? Да просто потому, что они живут в мире официальных цифр. А что говорят официальные цифры? То, что в стране наблюдается экономический рост. А раз так, у чиновников имеется «выверенное» мнение и ответ на замечание, что продаж недвижимости не стало.

«Продаж нет? Ну, это ваши проблемы. Мы знаем, что деньги у людей есть. Откуда знаем? Так ведь Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что у народа начался рост доходов!» - что следует за этим рассуждением? Разумеется, реструктуризация рынка. Кто вылетает с рынка? Естественно, в первую очередь те, у кого большие долги.

Откуда у предпринимателей большие долги, - тоже понять несложно. Любое строительство (и сопутствующая ему выплата взяток) осуществляется на кредитные средства. Тот, кто активно расширяется, кредитов набирает много и неминуемо гибнет в условиях кризиса…

В ситуации, которая сложилась на рынке недвижимости, такая модель не выживает. Но набравшие кредитов предприниматели - не единственные, кто уже пострадал или пострадает в ближайшее время. Не удержаться на рынке и мелким фирмам, имеющим структуры с не большими возможностями для финансового маневра.