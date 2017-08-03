Иван-чай своими руками

Всем привет!

Не так давно в моду стал входить копорский чай: о нем много пишут, снимают в интернете, он даже стал появляться в продаже в розничных магазинах. Меня, как большого любителя различных забытых и просто полезных рецептов, он тоже заинтересовал. Сначала я попробовал его у друзей, затем попробовал сделать сам. Получилось. Зацепило. Сегодня попробую в очередной раз воспроизвести один из самых простых рецептов копорского чая и поделюсь своими мыслями по поводу, возможно, кому-то будет интересно.

Сначала немного истории и теории для ознакомления, если читать лениво, можно пролистать до практической части.

Копорский чай (иван-чай, русский чай)- традиционный русский чай, упоминаемый в старорусских летописях с XII века. С древности наши предки владели технологией изготовления вкусного, ароматного и целебного чая из кипрея узколистного. С XIII века чай зовется Копорским по названию града Капорье (сейчас поселок Копорье в Ленинградской области), где он производился в больших объемах в основном для экспорта за границу. Доходы России от экспорта Копорского чая в Европу опережали доходы от продажи пеньки, золота и мехов вплоть до конца ХVIII века. Сотни тысяч пудов Копорского чая потребляли в год европейские страны, где он был известен как «русский чай». Особенно высоко ценили прекрасные свойства иван-чая английские аристократы - самые известные любители чаепития. Статья о нем вошла в Большую Британскую энциклопедию в XVIII веке. Лишь через двести лет после русского (к началу XVII века) в Европе появился китайский чай, чуть позднее - индийский. В ХХ веке производство Копорского чая в России было свернуто в силу государственного протекционизма в пользу Ост-Индской компании, а также удешевления китайского и индийского чаев.

Коротко о пользе.

На Руси считалось, что копорский чай может предупредить или вылечить 90% всех известных заболеваний того времени. Остальные 10% лечили другими растениями, мёдом, дёгтем, грибами и кореньями. Копорский чай, выпитый на ночь, способен уменьшать артериальное давление, понижать температуру тела человека, нормализовать сон, не вызывая при этом привыкания. Регулярное употребление чая помогает справиться с различными проблемами ЖКТ, хорошо стимулирует иммунитет, мужчинам иван-чай поможет продлить фазу активной жизни организма до четверти.

Время заготовки.

Заготавливают иван-чай с конца мая и по конец августа. В каждый период жизни растения вкус чая и его свойства будут разными. Новичкам я рекомендую собирать иван-чай в период с конца июня и до середины июля. На этой стадии растение начинает зацветать, вкус готового чая, имхо, получается особенно приятный и сам чай наиболее оптимален для долгого хранения.

При заготовке в конце мая – начале июня, листочки следует подвялить несколько часов в тени, прежде чем приступать к ферментации. При заготовке в августе – обратите внимание , что на нижних листочках кипрея, начинают созревать бобы, имеющие внутри пух. Он ни в коем случае не должен попасть в сбор заготовки.

А теперь перейдем непосредственно к практической части.

1. Ищем место подальше от города, производств и больших трасс. Распространен кипрей практически повсеместно, встречается, как правило, на песчанистых местах в хвойных лесах, часто на вырубках и опушках, возле посевов, а так же у воды, на сыроватой почве. Думаю, проблем с его поиском быть не должно.

Собирать следует листья и верхние цветки (без семян) травы иван-чая, лучше утром около 9-10 часов, чтобы успела высохнуть утренняя роса. В сильную жару сбор сырья проводят ближе к вечеру. Иначе листья "сгорят" в корзине.

В этот раз я собирал не листьями, а сразу растениями, так как на горизонте маячила гроза и нужно было ускоряться.