Иван-чай своими руками
Всем привет!
Не так давно в моду стал входить копорский чай: о нем много пишут, снимают в интернете, он даже стал появляться в продаже в розничных магазинах. Меня, как большого любителя различных забытых и просто полезных рецептов, он тоже заинтересовал. Сначала я попробовал его у друзей, затем попробовал сделать сам. Получилось. Зацепило. Сегодня попробую в очередной раз воспроизвести один из самых простых рецептов копорского чая и поделюсь своими мыслями по поводу, возможно, кому-то будет интересно.
Сначала немного истории и теории для ознакомления, если читать лениво, можно пролистать до практической части.
Копорский чай (иван-чай, русский чай)- традиционный русский чай, упоминаемый в старорусских летописях с XII века. С древности наши предки владели технологией изготовления вкусного, ароматного и целебного чая из кипрея узколистного. С XIII века чай зовется Копорским по названию града Капорье (сейчас поселок Копорье в Ленинградской области), где он производился в больших объемах в основном для экспорта за границу. Доходы России от экспорта Копорского чая в Европу опережали доходы от продажи пеньки, золота и мехов вплоть до конца ХVIII века. Сотни тысяч пудов Копорского чая потребляли в год европейские страны, где он был известен как «русский чай». Особенно высоко ценили прекрасные свойства иван-чая английские аристократы - самые известные любители чаепития. Статья о нем вошла в Большую Британскую энциклопедию в XVIII веке. Лишь через двести лет после русского (к началу XVII века) в Европе появился китайский чай, чуть позднее - индийский. В ХХ веке производство Копорского чая в России было свернуто в силу государственного протекционизма в пользу Ост-Индской компании, а также удешевления китайского и индийского чаев.
Коротко о пользе.
На Руси считалось, что копорский чай может предупредить или вылечить 90% всех известных заболеваний того времени. Остальные 10% лечили другими растениями, мёдом, дёгтем, грибами и кореньями. Копорский чай, выпитый на ночь, способен уменьшать артериальное давление, понижать температуру тела человека, нормализовать сон, не вызывая при этом привыкания. Регулярное употребление чая помогает справиться с различными проблемами ЖКТ, хорошо стимулирует иммунитет, мужчинам иван-чай поможет продлить фазу активной жизни организма до четверти.
Время заготовки.
Заготавливают иван-чай с конца мая и по конец августа. В каждый период жизни растения вкус чая и его свойства будут разными. Новичкам я рекомендую собирать иван-чай в период с конца июня и до середины июля. На этой стадии растение начинает зацветать, вкус готового чая, имхо, получается особенно приятный и сам чай наиболее оптимален для долгого хранения.
При заготовке в конце мая – начале июня, листочки следует подвялить несколько часов в тени, прежде чем приступать к ферментации. При заготовке в августе – обратите внимание , что на нижних листочках кипрея, начинают созревать бобы, имеющие внутри пух. Он ни в коем случае не должен попасть в сбор заготовки.
А теперь перейдем непосредственно к практической части.
1. Ищем место подальше от города, производств и больших трасс. Распространен кипрей практически повсеместно, встречается, как правило, на песчанистых местах в хвойных лесах, часто на вырубках и опушках, возле посевов, а так же у воды, на сыроватой почве. Думаю, проблем с его поиском быть не должно.
Собирать следует листья и верхние цветки (без семян) травы иван-чая, лучше утром около 9-10 часов, чтобы успела высохнуть утренняя роса. В сильную жару сбор сырья проводят ближе к вечеру. Иначе листья "сгорят" в корзине.
В этот раз я собирал не листьями, а сразу растениями, так как на горизонте маячила гроза и нужно было ускоряться.
В этот год лето очень холодное, иван-чай только-только подходит к цветению.
Листья отделял уже дома.
2. Подготовленные листья следует на 1-2 часа подвялить в тени. Так как наши заготовленные растения только-только начинают цвести, период подвяливания увеличим до 8 часов, это стимулирует лучший выход сока из листьев, что обеспечит стабильную ферментацию и, как следствие, поможет избежать силосных ноток в готовом чае.
3. Подвяленные листья сначала режем ножом, затем измельчаем в блендере без фанатизма. Первичное мельчение ножом нужно, чтобы длинные листья не наматывались на ось с ножами.
4. Измельченные листья укладываем в прочную емкость, которая не окислится при контакте с листом (у меня кастрюля из нержавейки), небольшими слоями и при помощи деревянной толкушки уминаем измельченную массу до легкого увлажнения. Смысл этого действия – разрушение клеточной структуры листа, выделение сока, который потом участвует в ферментации.
По окончании утрамбовки, перемешиваем зеленую массу и вновь равномерно уминаем толкушкой. Общая толщина слоя не должна превышать 10-15 см.
Разложил в две кастрюли, это вид второй.
Закрываем емкость крышкой, накрываем полиэтиленовым пакетом и убираем в темное, теплое место (23-25 градусов) для ферментации на 36-48 часов.
Критерием готовности ориентировочно может служить изменение травяного запаха листа на пряный фруктово-цветочный.
5. Далее нужно высушить сырье. В идеале сушить лучше в русской печи, но за неимением оной сушить будем в духовке. Достаем готовую массу и затем равномерно, не очень плотно раскладываем ее на противень слоем не толще 1 см
Помещаем в духовку разогретую до 60-70 градусов. Дверцу духовки лучше держать приоткрытой для того, чтобы чай не поджарился, на дно духовки можно положить два кирпича из красной глины или керамические облицовочные плитки. Они будут стабилизировать температуру и выделять тепло нужного спектра, по подобию русской печки.
Так как духовка у меня самая простая, температуру контролирую вручную, ее очень желательно не превышать.
В течение всего процесса сушки перемешиваем чай деревянной лопаткой и проверяем готовность чаинок на ощупь. Сушим до полного выхода влаги. Хорошо просушенный чай имеет цвет обычного чая, чаинки при сдавливании ломаются, но не рассыпаются.
Из всей этой кучи получилось около 200 грамм ароматного копорского чая.
6. Чай можно заваривать сразу – это для тех, кто любит легкий чай с приятными компотными нотками. Любителям более терпкого вкуса, рекомендую выдержать готовый чай в стеклянных банках/контейнерах не менее месяца для, так называемой, сухой ферментации.
Заваривание.
Я использую в основном 2 способа:
1 способ (основной): завариваем в стеклянном термосе 5-8 гр (2 столовые ложки) высушенного выдержанного копорского чая литром кипятка, выдерживаем не менее 40 минут.
2 способ (гостевой): чистый чайник ополоснуть кипятком, насыпать чай в расчёте 1 — 2 чайные ложки на стакан кипятка, залить горячей водой, чайник накрыть полотенцем, дать настояться минут 10-15, потом разлить по чашкам, не разбавляя кипятком.
Пьют копорский чай горячим, тёплым или холодным.
Теперь про впечатления:
1. Наивно полагать, что настой кипрея узколистого по вкусу будет идентичен индийскому или английскому чаю. Похож - да, но это все таки не чай, это больше травяной отвар.
2. Весь период использования не болел простудными заболеваниями, т.е. как минимум иммунитет действительно стимулирует (хотя справедливости ради стоит сказать, что и раньше ими болел не часто).
3. Копорский чай оставляет во рту послевкусие и свежесть, очень приятно.
4. Танины, алкалоиды, масла, сахара в нем есть, а кофеина нет. Поэтому "бодрить" и придавать силы он не будет.
5. Одно из главных преимуществ копорского чая - цена, т.е. его почти абсолютная бесплатность.
6. Лучший (на мой взгляд) и самый дорогой (по мнению продавцов) чай классического сбора после начала цветения, классической одноэтапной ферментации, и сушкой при 60 градусах.
7. Пью иван-чай каждый день для здоровья, но не для удовольствия.
8. Рекомендую всем кто пьет чай много как я (1-1,5 литра в день) как способ уменьшить вредное действие кофеина на организм, и способ сэкономить деньги, ибо хороший чай (если он вообще есть в продаже) стоит дорого, а то сено, которое нам продают в пакетиках однозначно не лучше отвара кипрея узколистого.
Источник: https://pikabu.ru/story/delaem_koporskiy_chay_5185745
loading...
Поскольку к копорскому чаю добавить мне нечего, – делаю его примерно так-же, то расскажу про индийский. Может кому пригодится.
Многие наверно удивлялись, какой вкусный чёрный чай в турецких харчевнях. Хотя турецкая заварка никогда не ценилась. И вот я узнал как они его готовят. У нас на пакетиках с чаем написано, что чайник надо сполоснуть кипятком. Но не написано, споласкивать надо с засыпанной заваркой или пустой. Наверно кто-то, когда-то, из-за нехватки места на пакетике не указал данную подробность, думая, что и так все знают. Но в результате люди постепенно разучились заваривать чай. Турки споласкивают не заварочный чайник, а чай в нём горячей водой из самовара, когда он ешё не закипел. Тогда убирается излишняя терпкость и на первый план выходит аромат. Делают они это один- три раза перед заливкой кипятка и настаивают около часа на самоваре.
Попробуйте! Много не потеряете.