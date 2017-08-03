И тут как солнце из-за туч

1. Торговая война вообще то идет с 2014 года. Но впрочем с учетом того, что наличие Холодной войны признали лишь поздней осенью 2014 года, здесь можно увидеть очередное проявление остаточных иллюзий наших западников.2. Насчет конца надежд, тут полагаю Медведев даже излишне пессимистичен, дно американо-российских отношений еще далеко не достигнуто. Хотя вполне понятно, что после всех надежд, Москва не могла не выказать разочарование слабостью ТрампаЕсли абстрагироваться о текущих военно-политических боданий на Украине или в Сирии, то главный и я бы даже сказал цивилизационный смысл происходящего, заключается в том, что объективная реальность наносит жестокий удар по остаточным иллюзиям наших западников, которые с одной стороны уже смирились с тем, что в "золотой миллиард" их не возьмут ни в каком виде, но после всех своих разочарований, судьба подкинула удачный вариант с Трампом, который выглядел менее предсказуемым вариантов, нежели Клинтон, от которой ждали последовательного и неизбежного ухудшения отношений. Ну а Трамп, в некоторой степени возродил надежды на то, что примирение возможно, и объективно, окно возможностей в этом направлении появилось. Но инерция событий порожденных объективными противоречиями, оказалась сильнее желаний отдельных людей. И тут дело не просто в текущем уровне отношений. Конфликт наносит серьезный удар по всему комплексу идеологем российских западников, четверть века занимавшихся попытками вписать Россию в западный мир. Расставание с иллюзиями идет сложно и болезненно, хотя, если бы больше внимания в свое время уделяли трудам идеологов американского гегемонизма, то могли бы понимать, что в рамках современного мироустройства у России нет и не может быть достойного места в западном мире. Оно там просто не предусмотрено, ибо роль России в этой системе – это сырьевой придаток. Любые попытки изменит эту роль, разрушают возведенный после развала СССР механизм мироустройства. И увещевания "А давайте переделаем механизм под "нашу новую роль" и "наши новые запросы" (как это скажем сделал Путин в Мюнхене 10 лет назад) воспринимаются не как повод к обсуждению, а как вызов, на который надо ответить. И разъяснения "Но мы же не строим новый СССР", "мы не сверхдержава", "мы на многое не претендуем, а хотим лишь свое", там никого не убеждают, а наоборот, лишь усиливают подозрения в том, что Россия целенаправленно разрушает существующий и столь приятственный Западу порядок вещей. Торговая война – это один из многих ответов на брошенный вызов. Ну а крах надежд, это повод к проведению более целеустремленной и самодостаточной политики не скованной напрасными иллюзиями.Главная проблема тут конечно не утраченные иллюзии или разочарование в Трампе, а общая невнятность генеральных установок России в идущем конфликте, которые представляют из себя причудливый симбиоз решительных требований к гегемону "потесниться" с попытками "договориться" с теми, кто в договоре не заинтересован. И история с "дефектным" законом подписанным Трампом это отлично подтвердила. В свое время, в аналогичной ситуации оказалась Германия после ее объединения Бисмарком, когда немцы с одной стороны требовали от Британской Империи колоний и более достойного места в тогдашнем мироустройстве вращавшимся вокруг Лондона, а с другой стороны пытались практически до самого конца "дружить" с Британией, полагаясь на династические связи и принадлежность к "западной цивилизации", что как и в нашем случае закончилось причитаниями Кайзера, что с Британией договориться не удалось и "король Эдуард – чмо". Ровно по той же причине – Германия считала, что раз она объединилась и усилились в военном и экономическом отношении, тогдашний гегемон должен это признать и согласиться на изменение роли и места Германии в тогдашнем мире. И немцы тогда искренне недоумевали и обижались, когда Британия чопорно им в этом отказывала. Также как сейчас российские элиты искренне обижаются, когда их спустя четверть века "развития демократии", не хотят брать в "цивилизованный Запад". Отказывали Германии по той же самой причине, по которой США отказывают России – гегемон совершенно не заинтересован в том, чтобы перестраивать конструкцию мирового господства под запросы "выскочек" или разделять с ними те функции, которыми он ни с кем делиться не собирался.Так что, дабы не повторять немецких ошибок, от подобных иллюзий следует избавляться заблаговременно, а не в процессе. В этом плане, брать пример надо с тех же США, которые не занимались увещеваниями, а последовательно вели борьбу сначала на разрушение гегемонии Британской Империи, а затем и на уничтожение СССР, как главного соперника в борьбе за свое нынешнее место в мире. Или обратится к опыту СССР, который не выпрашивал свое место в мироустройстве, а занял его в борьбе с враждебным окружением. И то место, которое Россия хочет занимать в мире, она может получить только и исключительно в борьбе, что России прекрасно дали понять на протяжении 3-х последних лет.Это не означает, что с Западом нельзя вести дела и о чем-то договариваться. Как показывает пример Сталина, эта ситуация вполне возможна при определенных обстоятельствах. Но такое общение возможно лишь при ситуативном совпадении интересов (как например мы видим общие интересы США и РФ относительно разгрома ИГИЛ) или же с позиции силы, которую только и уважают на Западе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com