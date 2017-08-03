Госдолг США дорос до дефолта. Госдолг превысил $41 трлн.

Рынок госдолга США, как и обычно, начинает демонстрировать некоторую нервозность из-за приближающегося времени, отведенного Конгрессу на повышение потолка долга. Если власти не успеют вовремя повысить потолок долга, что стране придется объявить технический дефолт.

Накануне стоимость векселя правительства США резко упала, а именно через эти бумаги администрация привлекает займы на три месяцы, а их доходность за неделю выросла до максимума с 2009 года — с 10,5% до 1,18%.

Аукцион в понедельник, 24 июля, привлек минимальный за 9 лет спрос на трехмесячные бумаги — $39 млрд, а ставка стала рекордной с 2008 года и превысила доходность 6-месячных бумаг, хотя обычно они выгоднее.

Эксперты связывают происходящее с опасением рынка относительно потолка долга США, который Конгресс должен будет повысить до сентября-октября.

Ранее Конгресс отменял действие лимита на госзаймы на полтора года, однако с марта 2017 года «потолок» вновь в силе и установлен на отметке $19,808 трлн.

Не превысить эту отметку казначейству помогают накопленные ранее резервы, хотя за последние четыре месяца их объем упал вдвое — с $405 до 197 млрд. Дополнительной помощью выступает то, что Минфин США с марта ввел режим экстренных мер, в рамках которых сокращает долг правительства перед госструктурами и пенсионными фондами, что позволяет правительству компенсировать рыночные займы.

Однако подобные уловки помогут властям придержать рост долга максимум до октября, а затем лимит на сумму долга должен быть повышен, иначе правительство будет вынуждено объявить технический дефолт, хотя вероятность такого сценария практически нулевая, но рынок все равно показывает нервозность.

Например, в 2011 году потолок долга был повышен практически в последнюю минуту и в эту минуту сценарий может повториться, что приведет к повышенной волатильности на рынках.

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США живут в крупнейшем долговом пузыре в истории мира. В 1980 году общий объем госдолга и долгов населения в США составлял чуть более $3 трлн, сегодня он превысил $41 трлн.

Это означает, что он вырос почти в 14 раз, с тех пор как Рональд Рейган был избран президентом. США медленно, но верно затягивают петлю на своей шее, и большинство американцев даже не понимают этого.

Согласно 720 Global, общий объем госдолга и долгов населения США в 1980 году составил чуть более $3 трлн. Если представить это более детально, то это $38,552 тыс. на семью или 79% от медианного дохода домохозяйства в то время.

Сегодня общий объем госдолга и долгов населения США перевалил за отметку в $41 трлн. Это $329961,34 на семью или 584% от медианного дохода домохозяйства.

И это при том, что вышеприведенные цифры даже не включают корпоративный долг. Они учитывают только государственный долг на федеральном уровне, на уровне штата и на местном уровне и все формы личного долга.

Так есть ли в США семья, готовая выплатить $329,961 тыс. в счет своей доли долга? Вряд ли.

Истина заключается в том, что, как нация, США практически без гроша. Единственный способ, которым можно продолжать игру – это заимствовать еще большие суммы, но все это ненадежно.

В конце концов, США врежутся в стену, и игра закончится. Власти США тратят деньги самыми смешными способами, какие только можно себе вообразить. Но как бы ни жаловались на это люди, ничего никогда не изменится.

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Например, военные США тратят на Виагру $42 млн в год. Да, вы все прочли правильно. $42 млн, поступающих от налогоплательщиков, тратятся на Виагру каждый год.

И общие расходы на «препараты от эректильной дисфункции» каждый год достигают $84 млн.

А с 2011 года расходы на покупку таких препаратов как Виагра, Сиалис и Левитра составили $294 млн.

На это ли должны идти средства, предназначенные для развития национальной обороны США? США задолжали почти $20 трлн, и все равно продолжают тратить деньги так, как будто завтра не настанет.

Трудно было представить, что долговой пузырь сможет раздуться до таких размеров, трудно было представить также и то, что пузырь на фондовом рынке разрастется до такого размера. Вот список фактов о пузыре на фондовом рынке, который недавно был опубликован Zero Hedge.

Показатель CAPE индекса S&P 500 был выше только в конце 1990-х годов. В настоящее время он находится на одной отметке с уровнями, предшествовавшими Великой депрессии.

Показатель CAPE, если он скорректирован с учетом тенденции экономического роста, более переоценен, чем в конце 1920-х и в конце 1990-х годов.

Отношение цены к продажам по S & P 500 находится на рекордно высоком уровне.

Общий объем корпоративных прибылей в годовом исчислении вырос на 0,977% за последние пять лет. До этого периода и с 2000 года рост прибыли за пять лет составил 7,95%.

За последние десять лет корпорации S&P 500 вернули больше денег акционерам за счет выкупа акций и дивидендов, чем они заработали.

В 200 компаниях S&P 500 отмечен дефицит средств для финансирования пенсионных планов на общую сумму $382 млрд, а такие корпорации как GЕ потратили больше на выкуп акций ($45 млрд), что превысило общий объем дефицита средств для финансирования пенсионных планов ($31 млрд), который является самым крупным в S&P 500.

Доходность по высокодоходным долгам, скорректированная с учетом дефолтов, сейчас ниже, чем у облигаций инвестиционного класса. В настоящее время доходность по Barclays High Yield Index ниже ожидаемых показателей невыполнения обязательств по кредиту.

Подразумеваемая волатильность акций и облигаций казначейства США торгуется на самых низких уровнях за последние 30 лет, подчеркивая самоуспокоенность инвесторов.

Финансовые рынки США гораздо больше подвержены катастрофе, чем в 2008 году.

Единственные периоды за всю историю США, которые можно привести в сравнение — это конец 1920-х годов накануне печально известного краха 1929 года и конец 1990-х годов, прежде чем пузырь лопнул.

Многие люди, кажется, полностью убеждены, что на этот раз все будет по-другому. Они считают, что законы экономики больше не действуют, что никогда не придется платить высокую цену за десятилетия чрезвычайно глупых решений.

В целом, мировой долг сейчас составляет $217 трлн. В начале этого года Билл Гросс заявил, что «финансовая система США напоминает грузовик с нитроглицерином на ухабистой дороге», и с ним трудно не согласиться.

Нет никакого способа сделать так, чтобы это закончилось хорошо. Да, манипуляций центробанка может быть достаточно, чтобы вечеринка продолжалась немного дольше. Но в итоге все это закончится катастрофой беспрецедентных масштабов.

PS я думал, что начале 2016 было 20 трлн и он копится по чуть-чуть … за год с небольшим долг в два раза вырос. Любая финансовая система на работе в кредит и долг, которая основана на погашении предыдущего долга новыми заимствованиями, рано или поздно рухнет. Все помнят МММ и прочие пирамиды. В случае со странами суд возможен только после военной победы, страны, которые чуют это сейчас скупают золото и другие бриллианты … Так вот гражданам США, подумайте есть ли у вас реально союзники ? Есть те у кого вы взяли в долг, так вот, если Россия потребует вернуть деньги, к ней присоединятся … Китай сразу же, он кстати может потребовать деньги раньше России, учитывая риторику США в их отношении и угроза войной, терпение у дракона может лопнуть … все страны БРИКС тут же, а за ними сразу ЕС в очереди будет … санкции против России не зря вызвали рост градуса накала в отношениях США и ЕС, Брюссель уже в прямую говорит США, что ответит не России, а ударит по США … останутся британцы, которые скорее в сего как обычно не будут делать ничего, а просто затихнут на острове, австралийцы, которые скорее всего так же затихнут, так что никак не союзники и Канада, которой просто никак без США, а значить огребать будут вместе … Вы понимаете, граждане США, вы будете воевать против всего мира и скорее всего не экономически, а вполне реально в военном плане …