Госдолг США дорос до дефолта. Госдолг превысил $41 трлн.
Рынок госдолга США, как и обычно, начинает демонстрировать некоторую нервозность из-за приближающегося времени, отведенного Конгрессу на повышение потолка долга. Если власти не успеют вовремя повысить потолок долга, что стране придется объявить технический дефолт.
Накануне стоимость векселя правительства США резко упала, а именно через эти бумаги администрация привлекает займы на три месяцы, а их доходность за неделю выросла до максимума с 2009 года — с 10,5% до 1,18%.
Аукцион в понедельник, 24 июля, привлек минимальный за 9 лет спрос на трехмесячные бумаги — $39 млрд, а ставка стала рекордной с 2008 года и превысила доходность 6-месячных бумаг, хотя обычно они выгоднее.
Эксперты связывают происходящее с опасением рынка относительно потолка долга США, который Конгресс должен будет повысить до сентября-октября.
Ранее Конгресс отменял действие лимита на госзаймы на полтора года, однако с марта 2017 года «потолок» вновь в силе и установлен на отметке $19,808 трлн.
Не превысить эту отметку казначейству помогают накопленные ранее резервы, хотя за последние четыре месяца их объем упал вдвое — с $405 до 197 млрд. Дополнительной помощью выступает то, что Минфин США с марта ввел режим экстренных мер, в рамках которых сокращает долг правительства перед госструктурами и пенсионными фондами, что позволяет правительству компенсировать рыночные займы.
Однако подобные уловки помогут властям придержать рост долга максимум до октября, а затем лимит на сумму долга должен быть повышен, иначе правительство будет вынуждено объявить технический дефолт, хотя вероятность такого сценария практически нулевая, но рынок все равно показывает нервозность.
Например, в 2011 году потолок долга был повышен практически в последнюю минуту и в эту минуту сценарий может повториться, что приведет к повышенной волатильности на рынках.
США живут в крупнейшем долговом пузыре в истории мира. В 1980 году общий объем госдолга и долгов населения в США составлял чуть более $3 трлн, сегодня он превысил $41 трлн.
Это означает, что он вырос почти в 14 раз, с тех пор как Рональд Рейган был избран президентом. США медленно, но верно затягивают петлю на своей шее, и большинство американцев даже не понимают этого.
Согласно 720 Global, общий объем госдолга и долгов населения США в 1980 году составил чуть более $3 трлн. Если представить это более детально, то это $38,552 тыс. на семью или 79% от медианного дохода домохозяйства в то время.
Сегодня общий объем госдолга и долгов населения США перевалил за отметку в $41 трлн. Это $329961,34 на семью или 584% от медианного дохода домохозяйства.
И это при том, что вышеприведенные цифры даже не включают корпоративный долг. Они учитывают только государственный долг на федеральном уровне, на уровне штата и на местном уровне и все формы личного долга.
Так есть ли в США семья, готовая выплатить $329,961 тыс. в счет своей доли долга? Вряд ли.
Истина заключается в том, что, как нация, США практически без гроша. Единственный способ, которым можно продолжать игру – это заимствовать еще большие суммы, но все это ненадежно.
В конце концов, США врежутся в стену, и игра закончится. Власти США тратят деньги самыми смешными способами, какие только можно себе вообразить. Но как бы ни жаловались на это люди, ничего никогда не изменится.
Например, военные США тратят на Виагру $42 млн в год. Да, вы все прочли правильно. $42 млн, поступающих от налогоплательщиков, тратятся на Виагру каждый год.
И общие расходы на «препараты от эректильной дисфункции» каждый год достигают $84 млн.
А с 2011 года расходы на покупку таких препаратов как Виагра, Сиалис и Левитра составили $294 млн.
На это ли должны идти средства, предназначенные для развития национальной обороны США? США задолжали почти $20 трлн, и все равно продолжают тратить деньги так, как будто завтра не настанет.
Трудно было представить, что долговой пузырь сможет раздуться до таких размеров, трудно было представить также и то, что пузырь на фондовом рынке разрастется до такого размера. Вот список фактов о пузыре на фондовом рынке, который недавно был опубликован Zero Hedge.
Показатель CAPE индекса S&P 500 был выше только в конце 1990-х годов. В настоящее время он находится на одной отметке с уровнями, предшествовавшими Великой депрессии.
Показатель CAPE, если он скорректирован с учетом тенденции экономического роста, более переоценен, чем в конце 1920-х и в конце 1990-х годов.
Отношение цены к продажам по S & P 500 находится на рекордно высоком уровне.
Общий объем корпоративных прибылей в годовом исчислении вырос на 0,977% за последние пять лет. До этого периода и с 2000 года рост прибыли за пять лет составил 7,95%.
За последние десять лет корпорации S&P 500 вернули больше денег акционерам за счет выкупа акций и дивидендов, чем они заработали.
В 200 компаниях S&P 500 отмечен дефицит средств для финансирования пенсионных планов на общую сумму $382 млрд, а такие корпорации как GЕ потратили больше на выкуп акций ($45 млрд), что превысило общий объем дефицита средств для финансирования пенсионных планов ($31 млрд), который является самым крупным в S&P 500.
Доходность по высокодоходным долгам, скорректированная с учетом дефолтов, сейчас ниже, чем у облигаций инвестиционного класса. В настоящее время доходность по Barclays High Yield Index ниже ожидаемых показателей невыполнения обязательств по кредиту.
Подразумеваемая волатильность акций и облигаций казначейства США торгуется на самых низких уровнях за последние 30 лет, подчеркивая самоуспокоенность инвесторов.
Финансовые рынки США гораздо больше подвержены катастрофе, чем в 2008 году.
Единственные периоды за всю историю США, которые можно привести в сравнение — это конец 1920-х годов накануне печально известного краха 1929 года и конец 1990-х годов, прежде чем пузырь лопнул.
Многие люди, кажется, полностью убеждены, что на этот раз все будет по-другому. Они считают, что законы экономики больше не действуют, что никогда не придется платить высокую цену за десятилетия чрезвычайно глупых решений.
В целом, мировой долг сейчас составляет $217 трлн. В начале этого года Билл Гросс заявил, что «финансовая система США напоминает грузовик с нитроглицерином на ухабистой дороге», и с ним трудно не согласиться.
Нет никакого способа сделать так, чтобы это закончилось хорошо. Да, манипуляций центробанка может быть достаточно, чтобы вечеринка продолжалась немного дольше. Но в итоге все это закончится катастрофой беспрецедентных масштабов.
PS я думал, что начале 2016 было 20 трлн и он копится по чуть-чуть … за год с небольшим долг в два раза вырос. Любая финансовая система на работе в кредит и долг, которая основана на погашении предыдущего долга новыми заимствованиями, рано или поздно рухнет. Все помнят МММ и прочие пирамиды. В случае со странами суд возможен только после военной победы, страны, которые чуют это сейчас скупают золото и другие бриллианты … Так вот гражданам США, подумайте есть ли у вас реально союзники ? Есть те у кого вы взяли в долг, так вот, если Россия потребует вернуть деньги, к ней присоединятся … Китай сразу же, он кстати может потребовать деньги раньше России, учитывая риторику США в их отношении и угроза войной, терпение у дракона может лопнуть … все страны БРИКС тут же, а за ними сразу ЕС в очереди будет … санкции против России не зря вызвали рост градуса накала в отношениях США и ЕС, Брюссель уже в прямую говорит США, что ответит не России, а ударит по США … останутся британцы, которые скорее в сего как обычно не будут делать ничего, а просто затихнут на острове, австралийцы, которые скорее всего так же затихнут, так что никак не союзники и Канада, которой просто никак без США, а значить огребать будут вместе … Вы понимаете, граждане США, вы будете воевать против всего мира и скорее всего не экономически, а вполне реально в военном плане …
Источник: www.kramola.info
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217 млрд.-это всё накушали “развитые” страны.Нам бы так кушать.И тут опять пытаются втюхивать нам ля-ля-ля.Ведь всей правды не говорят,только приоткрывают занавес чуть-чуть.Всё идёт по задуманному тысячелетия назад сценарию,но который вот именно в наше время,в ХХ столетии начал буксовать-вступил в силу Закон времени.Об этом и у Пушкина сказано,и подробнейшим и научнейшим образом излагают в своих книгах члены ВП СССР.Их Концепцию Общей Безопасности никто из серьёзных учёных за 25 лет даже не попытался опровергнуть,истину не оспорить,бо сила в правде неодолимая!