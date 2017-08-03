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Французские археологи обнаружили древнеримский город, сравнимый с Помпеями

09:52. 3 августа 2017 Просмотров - 222 2 коммент. Опубликовал:



Французские археологи при раскопках на берегу Роны обнаружили развалины древнеримского города, находящиеся в уникальной сохранности, передает агентство Франс Пресс.


Древняя мозайка на месте раскопок на юго-востоке Франции недалеко от Вьен. 31 июля 2017

Речь идет о квартале античной Виенны, бывшей одним из главных городов Галлии и попавшей под власть римлян в конце II века до н.э.
Площадь объекта составляет около 7 тысяч квадратных метров и сохранила многие фрагменты мозаичного покрытия, мебели и других сооружений и предметов. Особый интерес представляет обрушившееся здание, которое датируется второй половиной I века н.э. и получило название “Дома вакханалий” в связи с сюжетами, украшающих его мозаичных покрытий.


На месте раскопок на юго-востоке Франции недалеко от Вьен. 31 июля 2017

Научный руководитель экспедиции Бенжамен Клеман сообщил, что целостность объекта объясняется серий пожаров, которые вынудили жителей бежать из домов, превратив сгоревший квартал в “виеннские Помпеи” — самой важной находкой в области древнеримской археологии за последние 50 лет.
Археологические работы, которые ведутся в районе современного города Сент-Коломб, продлены до 15 декабря.


На месте раскопок на юго-востоке Франции недалеко от Вьен. 31 июля 2017

РИА Новости

Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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