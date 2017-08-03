Французские археологи обнаружили древнеримский город, сравнимый с Помпеями

Французские археологи при раскопках на берегу Роны обнаружили развалины древнеримского города, находящиеся в уникальной сохранности, передает агентство Франс Пресс.Речь идет о квартале античной Виенны, бывшей одним из главных городов Галлии и попавшей под власть римлян в конце II века до н.э.Площадь объекта составляет около 7 тысяч квадратных метров и сохранила многие фрагменты мозаичного покрытия, мебели и других сооружений и предметов. Особый интерес представляет обрушившееся здание, которое датируется второй половиной I века н.э. и получило название “Дома вакханалий” в связи с сюжетами, украшающих его мозаичных покрытий.Научный руководитель экспедиции Бенжамен Клеман сообщил, что целостность объекта объясняется серий пожаров, которые вынудили жителей бежать из домов, превратив сгоревший квартал в “виеннские Помпеи” — самой важной находкой в области древнеримской археологии за последние 50 лет.Археологические работы, которые ведутся в районе современного города Сент-Коломб, продлены до 15 декабря.

Источник: nashaplaneta.su